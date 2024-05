Saldus pienotavas mantu iegādājas Kazdangas firma

5. augustā notikušajā kārtējā "Kurzemes piena" mantas izsolē Saldus pienotavas kustamo mantu iegādājusies Liepājas rajona Kazdangas SIA "Lukas Lutz".

Saldenieki uztraukti vaicā: kas notiek pienotavā? Vai tiešām visas piena pārstrādes iekārtas sagriež un ved nodot metāllūžņos?

Tā nu gluži nav. Tiesa, iekārtas tiek revidētas noderīgajās un tādās, kas gan fiziski, gan morāli piena pārstrādē vairs nav izmantojamas.

SIA direktora vietniece Anita Zommere sacīja, ka visu izšķīris apsvērums - vai pienotava atbilst tādam līmenim, lai tajā patlaban varētu notikt mūsdienu prasībām atbilstoša piena pārstrāde.

"Firmas direktors pamatīgi izpētīja gan telpas, gan iekārtas. Saldus ir ļoti labā vietā, arī pati pienotava atrodas izdevīgā vietā pilsētas vidū. Tas likās vilinoši. Kādēļ mums vest pienu no Rīgas puses pārstrādei uz Kazdangu, ja to varētu pārstrādāt Saldū un vest realizācijai uz Rīgu? Bet ir arī lieli mīnusi - joprojām nav atrisināts pienotavas kanalizācijas un ūdens attīrīšanas jautājums. Arī ēkas remontam, lai telpas pilnībā atbilstu veterinārajām un pārtikas ražošanas augstajām prasībām, būtu jāiztērē liela summa. Bez tam "Kurzemes piens", tāpat kā Saldus pienotava, nebija ēkas īpašnieks, tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumam ēka vai nu jāpērk, vai jāīrē no tās īpašnieka, šķiet, no pilsētas domes. Atkal lieli izdevumi.

To visu summējot, nācās secināt, ka ražošanai vēl derīgās iekārtas tomēr nomontēsim un vedīsim uz Kazdangu, bet no vecām, nolietotām mucām, veciem GAZ 53 automobiļiem jāatbrīvojas. Mēs labi zinām, ka Saldū bija ļoti augstas klases piena pārstrādes meistari. Ja būtu atjaunojuši ražotni Saldū, mēs viņus noteikti meklētu un aicinātu darbā."