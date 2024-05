Skolu kalendārā - Dzejas dienas

Cieceres internātpamatskolā Dzejas stundas notika trešdien, citās skolās šādi pasākumi vēl tikai būs.

Par dzejas skatuvi ciecernieki izvēlējās zālienu pie skolas. Agras pēcpusdienas saulītē pie ziemeļu pīlādža un ziedu ugunskura 11. septembrī sanāca skolēni un vispirms pieminēja pirms gada Vašingtonā un Ņujorkā bojāgājušos.

Skanēja klusināta mūzika, arī dzejas vārsmas nebija skaļas. Vienkāršas - par skolu, dabu un krāsām, un ābolu stundu. Kopā ar skolēniem savus dzejoļus skaitīja arī skolas darbinieki. "Sarkanzilā viršu jūrā aizpeld vasara mana..." - tā mazs zēns. "Puķu kalendārā manā jau noplēsts gladiolu laiks..." - mazliet skumji atzinās pieaugušais.

"Es domāju, ka no dzejas atteikties nevajag, un bērni arī negrib atteikties. Visi dzejoļi, kurus viņi šodien runā, ir pašu sameklēti, nevis skolotāju iedoti vai uzspiesti," - sacīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunta Moruza. "Tā mūsu skolā bijis vienmēr, jau 38. reizi, - ja ne Dzejas diena, 11. septembrī ir vismaz Dzejas stunda, kurā piedalās visi, kas atnākuši. Vienalga, tehniskais darbinieks vai skolēns, vai vecāki nāk ar savu mīļu dzejoli un to lasa vai runā no galvas, tas šoreiz nav svarīgi."

Uz jautājumu, ko dzeja dod, skolotāja atbildēja: "Dzeja ir dvēselē. Kad saņemu "Hedvigas Avīzi", jaunu grāmatu vai citu izdevumu, kurā ir dzejolis, es jau tūlīt zinu - tur man tas noderēs, tur es to izmantošu..." Guntai Moruzai patīk citiem šad tad dāvināt dzeju - gan pedagoģiskās padomes sēdē, gan bērniem stundā. Viņa stundas bieži sāk ar dzejoli. Un mudina - lai skolēni paši dzejo.

"Ļoti vienkārši dzejoļi, taču - sanāk arī tīri labi. Kad pirms pāris gadiem salonā "Pie Daces" notika kultūras pasākumi, mēs ar saviem dzejoļiem tur piedalījāmies. Mūsu skolā arī iznāk jauno autoru literārais žurnāls - kad sakrājies pavairāk dzejoļu."

Šķēdes sākumskolā Dzejas dienas vēl tikai būs. 16. septembrī - klasēs, bet 23. - skolas pasākums. "Katra klase izvēlējusies vienu dzejnieku, lasa un uzzina par viņa dzīvi, mācās dzejoļus. Pamazām tiek gatavots priekšnesums skolas Dzejas dienai," - informēja skolas bibliotekāre Ginta Andersone. "Viņu vecumam atbilstoša dzeja sākumskolēniem patīk. Dzejoļus bērni mācās ne tikai uz svētkiem, bet arī ikdienā. Lasīšanas grāmatā to ir daudz. Stundās varbūt tik lielu vērību nepievērš dzejoļu autoriem, tāpēc šogad Dzejas dienā runāsim par dzejniekiem."

Sātiņu pamatskolā skolas ārpusstundu dzīvi veiksmīgi vada skolas pašpārvalde. Dzejas dienas nav izņēmums - apgalvo direktora vietniece audzināšanas darbā Signe Pole. "Nākamnedēļ starpbrīžos plānota Dzejas dienām veltīta viktorīna - skolēni paši pieteicās tādu organizēt. Bet kopīgs skolas pasākums notiks aiznākošajā nedēļā. Sātiņu skolā strādāju pirmo gadu, bet zinu, ka Dzejas dienas ir katru rudeni," - tā jaunā skolotāja.

Dzejas dienas ir arī Kurzemītes pamatskolā. Lai skolēniem tās patiktu un paliktu atmiņā, visa skola gatavojas literāri muzikālam pasākumam 19. septembrī. "Moto ir Zentas Mauriņas vārdi: "Ziedi - Dieva vēstneši no citas pasaules," - pastāstīja direktores vietniece audzināšanas darbā Gracija Blumberga. "Katra klase izvēlējusies vienu ziedu un gan vizuālajā mākslā, gan floristikas pulciņā gatavo darbu, ar kuru iepazīstinās skolas pasākumā. Rezultāts pat nav īsti paredzams - būs mūzika, dejas, prozas fragmenti, kā nu kurai klasei."

Pagājušajā gadā Kurzemītes skolēni domāja un runāja par galvaspilsētu, jo Dzejas dienu moto bija - "Sapnis par Rīgu". Ar interesi viņi pētīja Rīgas torņus un tiltus, un... Lasīja par tiem grāmatās, arī stāstīja skolasbiedriem, kādu dienu viņu dzīvē padarīdami dzejiski krāsainu.