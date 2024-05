"Nepietiek ar makšķeri, jābūt arī dīķim."

Cienījams lauksaimnieks, lauku uzņēmējs. Pensionārs. Darbarūķis. Stratēģis. Tā ļaudis raksturo nīgrandnieku, ilggadēju kopsaimniecības vadītāju JĀNI BLŪMU.

Šogad viņam apritējusi skaista pusapaļa jubileja. Tādu šogad atzīmē arī pieredzējuši rajona lauksaimnieki, savstarpēji labi draugi - Videvuts Kiršteins, Laimonis Burtnieks un Jānis Rubulis.

Saruna par Jāni Blūmu - par aizvadīto vasaru, karsto pirmsvēlēšanu laiku un lauku nākotni.

Ko tad šovasar darīja nemierīgais Blūms?

- Ģimene mani rāj, ka man visa kā ir par daudz, bet pārdot es neko negribu, tātad strādāju. Es citādi nemāku. Šogad viss notiek tik ātri, pirms laika, ka man bail, vai daba mums nesagādās kādas lielas nepatikšanas. Zviedru zinātnieki jau prognozē ko tādu. Zeme pie Baltijas jūras šogad esot akumulējusi saules milzu enerģiju, tai jāizpaužas vētrās vai citās stihijās. Sausā vasara manos abos HES un trešajā, kur esmu viens no īpašniekiem, bijusi slikta - ūdens pavisam maz, elektrību saražot nevar. Tā kā ieguldīta liela nauda, lai uzbūvētu, un vēl maksājams kredīts, skats bēdīgs.

Parasti visu aprīli un pusi maija, kamēr noskrien pavasara pali, upē vēl ir ūdens. Man ir visi pieraksti pa gadiem. Šogad kārtīgs lietus bija 16. jūnijā, vēl 6. jūlijā, ar to spēkstacijai pietika ūdens vienas nedēļas darbam. Kad tagad, septembrī, nedaudz uzlija, paskatījos pierakstos - 52 dienas bijis bezlietus periods. Nenormāla vasara. Es pat ziemā nebiju slimojis ar saaukstēšanās slimībām, bet šovasar saslimu divreiz ar augstu temperatūru. Dakteris sacīja, ka manos gados esot pat labi vismaz reizi gadā izslimot ar paaugstinātu temperatūru, lai visus nelabos baciļus organisms nobeidz.

Kā uzturat sevi formā?

- Es daudz fiziski strādāju. Ar rokām apstrādāju 0,25 hektārus, tur neatrast nevienu nezāli. Jau piecos no rīta esmu dārzā. Kad uznāk karstums, daru ko citu. Piecas vai sešas stundas es intensīvi strādāju. Skaldu malku. Rīgas miteklim - ap 100 kubikmetru, Nīgrandes mājai - ap 50 kubikmetru, vēl sievas mājai vajag kādus 20 kubikmetrus. Malkas skaldīšana ir visteicamākais veselības uzturēšanas veids - izkustas visi muskuļi līdz pat kāju pirkstiem. Man vasara patīk, tad visu laiku ir darbs. Bet esmu novērojis, ka ap pusnovembri man sākas krīze, kas beidzas tikai janvārī, kad dienas paliek garākas. Slikta oma, dienas tumšas, īsas. Apnīk gan lasīšana, gan televīzija. Pat "Panorāmu" nepatīk ieslēgt.

Tad jau lielajai politikai un priekšvēlēšanu cīņām neatliek laika?

- Vakar sieva saka, lai taču paskatoties "Milžu cīņas". Ko tur skatīšos - viens un tas pats. Un ko tās runas laukos maina? Lielākā daļa laucinieku ir lielās grūtībās. Tikai daži atspērušies, pērk jaunu un labu tehniku. Bet mazie saimnieki joprojām strādā ar veciem kolhozu laiku traktoriem, tiem iet ļoti smagi. Grūti viņiem ies arī, ja Latvija būs Eiropas Savienībā. Bet tajā jāstājas noteikti. Latvijai Eiropas lauksaimniecības fondā būs jāmaksā 51 miljons latu, no Eiropas saņemsim 156 miljonus. Tātad vairāk nekā 100 miljoni mūsu labā.

Protams, nav patīkami, ja subsīdijas būs tikai 25% no Eiropas zemnieku saņemtā. Prasām vairāk? Ja es pieprasītu kategoriski, lai jūs man atdodat savu naudu, vai jūs man dotu? Savienībā vispirms ir jāiestājas, un savas prasības un tiesības jāizvirza, kad būsim pilnvērtīga dalībvalsts.

Man nepatīk Eiropas Savienība daudzās līnijās, bet,- kas tad mēs būsim, ja neiestāsimies? Kaļiņingradas apgabala daļa. Iestāsies leiši, igauņi, un ko mēs? No diviem sliktumiem jāizvēlas mazākais, un tā ir Eiropas Savienība.

Eiropa jau te ienāk - ārzemnieki lēti uzpērk zemi Latvijā.

- Ārzemnieki pērk zemi, jo ir, kas pārdod. Bet, lai to izdarītu, viņi veido mistiskas SIA kopā ar vietējiem, citādi likums neļauj pirkt. Man desmitkārt patīkamāk, ka blakus ir zināms Džons, kas apstrādā zemi, nevis mistiska SIA, kur īpašnieks ir grūti nosakāms un kura darbība ir miglā tīta. Bļaustāmies, ka zemi lēti nopircis dānis, bet, izrādās, īpašnieks ir SIA. Igaunijā zemākā cena par hektāru ir 400 latu, tur zviedri, somi nopirkuši vislabākās brīvās zemes.

Man ir zemes gabals jūrmalā, tur aug priedītes, augumā ir ap trim metriem. Man nav izdevīgi to transformēt par meža zemi, tādēļ atstāju, kā ir. Jāpārdod tā zeme būtu, bet es vēl pagaidīšu, kad būs laba cena. Tai jābūt vismaz latu par kvadrātmetru. Man tādu naudu vēl nedod. Kas zina, kā mainīsies zemes cena, kad būsim Eiropā iekšā.

Latvijā ne jau zemi vien izpārdod, pie tam legāli. Kam bija izdevīgi, ka nepiemēroja muitas nodokli apaļkokam un izpārdeva Latvijas mežus? Par to taču noteikti kāds ieguva lielus personiskus labumus, kukuli, ne jau valsts.

Mani tracina kukuļošana un nesodāmība. Kā tad iznāk? Ārstam ir zema alga, un viņš spiests ņemt samaksu aploksnē, par ko tiek publiski nosodīts. Bet Privatizācijas aģentūrā darbiniekiem maksā lielas algas, lai nezagtu un neņemtu kukuļus. Ar ko tad ārsts ir sliktāks, ka viņam jāsamierinās ar mazo aldziņu? Abos gadījumos taču zaudē valsts. 120 miljonus valsts zaudē, veicot norēķinus caur privātām bankām. Valsts ir piespiedusi tikai caur tām kārtot darījumus. Bankas no tā barojas, un no tā pārtiek arī banku pilnvarnieki - deputāti. Hipotēku banka ir valsts banka, bet valsts nav noteikusi pašvaldībām kārtot darījumus tajā.

Tā vien šķiet, ka esat eirooptimists.

- Mani satrauc vienīgi migrācija, kas noteikti sāksies, kad būsim Eiropas Savienībā. Latvijas iedzīvotāji meklēs labāk atalgotu darbu citās Eiropas Savienības valstīs, bet viņu vietā Latvijā darbavietas ieņems, piemēram, turki. Tomēr kopumā ekonomikā noteikti būs augšupeja, tā ir neizbēgama. Tiks būvētas jaunas automaģistrāles, vispirms galvenajos virzienos.

Laukos ar pašreizējo valsts atbalstu ir daudz par maz, ja ņem vērā, ka visa Eiropas lauksaimniecība tiek pamatīgi dotēta. Neatzīstu, ka subsidēts tiek tikai vismaz septiņu govju ganāmpulks. Kā valsts drīkst pastumt malā pensionāru ar vienu vai divām govīm? Vai viņš nav šīs valsts iedzīvotājs?

Es neticu frāzei, ko tagad cenšas iestāstīt pat deputāta kandidāti, - "to mums prasa Eiropa". Daudzas prasības izgudro vai pārspīlē ierēdņi, lai gan Eiropa to nemaz neprasa. Kaut vai tas pats aizliegums, ko vēlāk atcēla, govis slaukt ar rokām. Pats biju Vācijā sešu govju saimniecībā, un saimnieks slauc ar rokām, piens viņam skaitās augstvērtīga bioloģiskā produkcija, kam piešķirts zaļais sertifikāts. Es pats pērku rokām slauktu pienu no tīrīgas, kārtīgas kādreizējās slaucējas. Kas var apgalvot, ka šis piens ir sliktāks nekā tas, kas pa vadu kilometriem lielfermās plūst līdz dzesētājam?

Vai jau esat izlēmis, par kuru partiju balsosiet? Jūsu foto bija Tautas partijas reklāmrakstā.

- Esmu stipri konservatīvs, nebalsošu ne par Šķēlēm, ne par Latvijas ceļu. Tur ir gudri cilvēki, bet ir arī daudz apšaubāmu personu. Man ir ļoti nepatīkami, ka mans foto bez manas ziņas un ar Tautas partiju slavinošu tekstu bija ievietots reklāmā. Es gribu pateikt skaidri, ka neesmu Šķēles partijas atbalstītājs, kā no šīs reklāmas izriet, bet gan pensionārs no Nīgrandes, kurš balsos par tēvzemiešiem. Tajā reizē tautpartijiešiem vaicāju, vai valsts mežus tiešām nodos privatizācijai, kā to grib panākt Šķēle. Kas tad paliks tiem, kuri nevarēs mežus nopirkt? Viņus jau tagad privātīpašnieki dzen ārā no saviem īpašumiem, neļauj ogot, sēņot. Tagad var iet uz valsts mežu. Bet ja arī tos privatizēs? Tautas partija esot par valsts mežu privatizāciju, jo palicis daudz neizmantotu sertifikātu. Kam tad tie pieder? Vai tad sertifikāti vairs ir vienkāršu cilvēku rokās?

Politiķi, aģitējot par savu partiju, min skaitļus, kuri apliecina labklājības pieaugumu. Vai jūs jūtat, ka tā vairojas?

- Es domāju, ka tie skaistie skaitļi ir puspatiesība. Ja skaitļos ietvertas dāčas, ko par ļoti lielu naudu būvē biezie, un tas viss iet pie jaunās būvniecības, tad var iznākt, ka tautas labklājība cēlusies. Tikai kur un kam konkrēti - tas jau ir cits jautājums. Vidēji rēķinot, skaitļi ir pareizi un augšupeja varbūt reāli ir pat vēl lielāka, nekā skaitļos fiksēts, jo patiesie ieguldījumi jau ar nodomu tiek uzrādīti mazāki, lai valsti apkrāptu.

Rīgā dzīves līmenis ir nostabilizējies, arī lielākajās Latvijas pilsētās - Ventspilī, Valmierā. Bet laukos un mazajās pilsētiņās nekādu augšupeju neredzu. Ja vēl būs spiestas likvidēties mazās lauku zāģētavas, kas daudzos pagastos ir gandrīz vienīgā darbavieta, situācija kļūs vēl drūmāka.

Ja izzāģēto koku izsolēs varēs piedalīties tikai lielie uzņēmumi, tad mazām zāģētavām ir cauri. Būs mežmalā nokrauts tūkstotis kubikmetru baļķu kā viena pārdodama vienība. Tas mazais gaterītis nemaz to nespēj nopirkt. Varbūt kādam pietiktu ar 20 kubikmetriem, bet vienam galdniekam vajadzīgi tikai 10. Viņiem atliek paļauties, ka varēs iegādāties nedaudz no privāta meža īpašnieka. Bet privātie pa lielai daļai izcirsti. Kas taupa, tas taupīs arī uz priekšu. Orientēšanās tikai uz lieluzņēmējiem ir aplama.

Trūkst naudas gan veselības aizsardzībai, gan pensiju palielināšanai Kur tad lai ņem naudu valsts?

- Mēs ar mazdēlu pasēdējām pie datora (es ar datoru strādāt nemāku) un secinājām, ka sociālais nodoklis valstī netiek maksāts. Salīdzinājām, kāda ir vidējā alga un attiecīgi - strādājošo skaits valstī, un tie gali neiet kopā. Iznāk, ka sociālo nodokli maksā 55 - 60% strādājošo. Ja nodoklis būtu saprātīgā apmērā, to būtu ieinteresēts maksāt gan darba devējs, gan ņēmējs, un likmes pat neliels samazinājums ļautu uzņēmējam ietaupīt līdzekļus algas palielinājumam. Paaugstināta alga tiktu laista apgrozībā un dotu valstij labumu.

Pie mums jau tā garā spriešana pat par vienkāršām likuma izmaiņām. Igaunijā par nepareizu šofera rīcību, šķērsojot gājēju pāreju, jāmaksā 100 latu. Pie mums domā ieviest 50 latu sodu, bet kā? Apspriedīs Saeimas frakcijas, komisijas. Kāpēc neļauj izmaiņas ar visiem aprēķiniem sagatavot speciālistiem un tūlīt, nekavējot laiku, Saeimā lemt par to nepieciešamību? Bet nē - tērē laiku un valsts naudu ilgās apspriedēs ..., līdz tās beidzas ar neko.

Valsts lieki tērē naudu smagu institūciju uzturēšanai. Ekonomikas jautājumus būtu jāļauj sagatavot spēcīgiem ekonomistiem, kas nepinas ne ar kādām partiju būšanām. Lai ne mazākās pazīmes nebūtu no partijas piederības. Ja jāizstrādā ekonomiskā koncepcija, tā jāuztic profesionāļiem nevis politiķiem, bet galvenajam jautājumam jābūt - kā valsti izvilkt no nabadzības?

Un kā tad izvilkt?

- Jāsāk domāt, kā attīstīt provinci. Varbūt tur var un vajag uzcelt kādu fabriku, varbūt vēl ko citu. Jādomā, kā nostiprināt nelielus kokapstrādes uzņēmumus. Redzu, jums redakcijā vēl vecie koka logu rāmji, būs tie jāmaina ar pakešu logiem agrāk vai vēlāk. Tos var izgatavot mazs vietējais uzņēmums. Latvija arī tagad ir bezgalīgu iespēju zeme ne jau blēžiem, bet arī uzņēmējiem, kas strādā ar galvu un domā par nākotni.

Ir populārs teiciens par zivi un makšķeri - ka cilvēkam nav jādot zivs, bet makšķere, ar ko zivi noķert. Bet mums visvairāk vajag dīķi ar zivīm, lai makšķerniekam ir, ko darīt. Dīķis var būt ne tikai Latvijā, Krievijā, bet Amerikā, visur... Tādēļ jau mums ir Ekonomikas, Ārlietu, Finansu un citas ministrijas, kas to dīķi izrok un ielaiž zivis. Līdz šim jau tā bija - iedeva makšķeri, bet apkārt - tuksnesis. Lai dzīvo Rīga savu dzīvi, bet visas Latvijas attīstībai vajag ekonomistu darbu. Adenauers sacījis: ja Vācijas ekonomikā ielaidīs politiku, tā sagraus Vāciju, un tā arī bija. Negribētos ticēt, ka tā notiks Latvijā.

Varbūt savilkt ciešāk jostas?

- Pie mums tikai veido aizvien jaunas valsts institūcijas, birojus. Meklē knābja direktoru. Kam tas vajadzīgs? Šai iestādei jābūt pie Valsts kontroles. No it kā sīkiem ietaupījumiem veidojas lielas summas. Krištopans, būdams satiksmes ministrs, savulaik izsūtīja pusmiljonu reklāmvēstuļu ar 15 santīmu marku uz katras. 75 tūkstoši latu marku vērtībā vien. Par to naudu varēja kādu lauku ceļu salabot. Te miljons, tur miljons, un valstij naudas nav.

Bēdīgi domāt par vērtībām, kas pārdotas par smiekla naudu un kas Latvijā būtu noderējušas. 1993. gadā VEFā tika izveidota sarežģītu instrumentu eksperimentālā ražotne, tika nopirktas dārgas iekārtas, katra virpa maksāja miljonu dolāru, bet tādas tur bija 200. Rūpīnīcu pārdeva polim par miljonu dolāru, un viņš iekārtas aizveda uz Poliju, kur tās izrādījās derīgas un polim pelna naudu.

Jūs minējāt, ka jāsāk domāt par provinci. Man ir bēdīgs nākotnes redzējums - lauki kļūst tukši, jaunie aiziet uz pilsētām.

- Latvijas lauku nākotne pilnīgi atkarīga no valdības nostājas, bet nekavējoties jāizstrādā aprēķini, kā attīstīt novadus. Nedrīkst pagastus apvienot mākslīgi, tas jādara ar noteiktu pamatojumu un aprēķinu. Ja uztaisa vienas rūpnīcas filiāli Ezerē ar 500 darbavietām, esmu par Ezeres novada veidošanu. Bet ko iesāksim, ka novads tiek veidots tukšā vietā, kur arī nākotnē nekas netiek plānots? Tad kāds aprēķins apvienot pagastus? Bez perspektīvas plānošanas laukos ar naudu vien nepietiek, kaut tā būtu liela nauda.

Lai cik bēdīgi liekas laukos, es uzskatu, ka arī Nīgrandei ir perspektīva, jau sākot ar Kalnu skolu. Ir ideja par Kurzemes novada sporta skolas veidošanu Kalnu vidusskolā, sākot no 5. klases. Tā varētu būt Murjāņiem līdzīga izglītības iestāde. Daudz kas sporta bāzei jau ir, ir viesnīca, dzīvokļi treneriem. Lai tikai paiet vēlēšanas, tad ar steigu tas jautājums jāsāk bīdīt Rīgā - ministrijā, sporta veidu federācijās. Līdz jaunajam gadam galvenajiem lēmumiem jābūt pieņemtiem, lai pēc jaunā gada var sākt rīkoties praktiski.