Apmēram 80 Sv. Katrīnas draudzes svētdienas skolas audzēkņi, sagaidot Katrīnas dienu, piedalījušies akcijā "Vai pazīsti savu baznīcu?". Trīs nedēļas bērni meklēja atbildes uz gandrīz 100 jautājumiem par dievnama vēsturi un iekārtojumu, dievkalpojumu kārtību un draudzes darbinieku pienākumiem.

Kuldīdznieki ir satraukti, ka jau ceturto gadu siltākas mājvietas meklējumos no Māras dīķa projām nav devies gulbju pāris. Ornitologi spriež, ka viens no gulbjiem ir slims, un tāpēc putni neaizceļo. Gulbji ir uzticīgi viens otram. Zoologi iesaka nepārvietot putnus no vietas, kuru tie paši izvēlējušies.