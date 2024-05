Pirms sala sakopj grants ceļus

Sausās vasaras dēļ ilgstoši nebija iespējams labot un kopt grants ceļus. Kopš pagājušās nedēļas Saldus 21. ceļu rajona darbinieki uz tiem strādā intensīvi.

Lielākais šīsvasaras objekts grants ceļiem ir maršrutā Gaiķi - Zutēni - Kabile, kur gandrīz 2 kilometru garumā ceļu profilē, tīra grāvjus, kur nepieciešams, tiek vesta grants. Gadu gaitā šis ceļš "izpleties", nu iztīrītie grāvji atkal iezīmē tā robežas.

"Lai ceļus saglabātu, svarīgi no tiem novadīt ūdeni," skaidro Saldus 21. ceļu rajona 1. iecirkņa darbu vadītājs Ojārs Ikers. "Šis ceļa posms bija arī grūti uzturams ziemā, jo to aizputināja, bet, tā kā šeit kursē autobuss, ceļu uzturētājiem te vienmēr bija jānodrošina caurbraucamība. Tagad to būs vienkāršāk izdarīt."

Prieks redzēt, ar cik lielu uzmanību pret zemes kopējiem šeit strādā ceļu uzturētāji. Tagad ceļmalas laukos raža jau novākta, tāpēc remontdarbu dēļ tā necieš. Pēc grāvju tīrīšanas ceļmalas uz lauku pusi tiek nolīdzinātas, akmeņus aizved prom. Ceļu uzturētāji veido sadarbību ar apkārtējās zemes īpašniekiem. Augustā pēc grants ceļa Vāne - Saldus remonta, kad sakārtotas arī SIA Druvas Unguri lauku malas gar ceļu, vienojušies ar šo uzņēmumu par ceļa nodalījuma joslas turpmāku uzturēšanu.

Joprojām problemātiska ir grava aiz Gaiķu skolas uz ceļa Vāne - Saldus. Diemžēl šogad nav naudas, lai meklētu risinājumus, kā šo vietu ziemā padarīt izbraucamāku. Liels un visbiežāk - veltīgs darbs ceļu uzturētājiem jādara, likvidējot daudzos bebru aizsprostus, jo parasti pēc pāris dienām tie atkal ir atjaunoti. "Uz ceļa Jaunpils - Gaiķi - Ošenieki ir Čikšu leja - tur mūsu vīri katru otro dienu brauc izjaukt bebra būvējumu, bet tas ar lielu apņēmību būvē atkal," stāsta O. Ikers.

Saldus Zemes "karstajā telefonā" lasītāji bija salīdzinājuši, ka citos rajonos pēc lietus grants ceļi planēti vairāk. Latvijas autoceļu direkcijas Saldus nodaļas vadītāja Elza Jaunzeme uzskata, ka izdarīts atbilstoši laika apstākļiem - iespējams, citos rajonos nokrišņu bijis vairāk, līdz ar to vairāk ceļu, uz kuriem planēšana ir efektīva.

Savukārt O. Ikers apliecina, ka pagājušonedēļ ceļu uzturētāji bez vilcināšanās sakopuši tos grants ceļus, uz kuriem ir visintensīvākā satiksme, - Saldus - Pampāļi, Vāne - Saldus, Lutriņi - Lašupe - Zirņi posmā no Lašupes stacijas līdz Lutriņiem, Saldus - Striķi... Ceļu kopgarums, kuros veikta planēšana, līdz vakardienai bija gandrīz 60 kilometru.

"Planēšanai paredzētā nauda tiek taupīta, lai pirms ziemas atnākšanas visus grants ceļus varētu vēlreiz "izbraukt"," saka darbu vadītājs. "Svarīgi, lai, sniegam uzsniegot, grants ceļi būtu līdzeni, bez risēm, bedrēm, - tad vairāk tiek saudzēta sniega tīrīšanas tehnika."

Aukstumu gaidot, jau sagādāts smilts - sāls maisījums ceļu kaisīšanai. No vienas puses - tik agri sagatavots, tā ir "iesaldēta" nauda, jo par šo darbu maksās tikai tad, kad maisījums tiks kaisīts uz ceļiem. No otras - sausajā laikā bija iespēja sagādāt kvalitatīvu materiālu, ko var izkaisīt ļoti vienmērīgi.

Vasaras mēnešos ceļu uzturētājiem darba pietika, labojot bedrītes uz asfaltētajiem ceļiem, - kā zināms, vietumis ielāpu ir vairāk nekā asfalta segas. Taču pirms ziemas arī melnās segas tiks pārbaudītas, jo pieredze liecina - pēc rudens lietiem atklājas jauni bojājumi asfaltā, un tos pēc iespējas jāpaspēj salabot, citādi pavasarī plaisas un bedres jau būs ievērojamas.

Uz 1. šķiras ceļiem tika mainīti arī rādītāji, kopumā vairāk par simtu. Kaut gan vajadzības gadījumā tos maina vai uzstāda arī ikdienā, atsevišķās vietās vēl bija palikušas, piemēram, ceļu norādes no padomju laikiem.