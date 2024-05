Cukurbietes vāc Lietuvas firmas

Atšķirībā no ārzemju fermeriem, kuri daudzus darbus uztic specializētām firmām, Latvijas zemnieks visu cenšas darīt pats, kaut nereti tas izmaksā tikpat vai dārgāk. Nule cukurbiešu laukus Remtē vāca un ražu uz Liepāju veda divas lietuviešu firmas.

Skats uz lauka iespaidīgs. Straujā tempā, novācot saknes uzreiz sešās vagās, uz lauka strādā jaudīgais cukurbiešu kombains "Holmer", bet lauka malā gaida septiņas automašīnas ar piekabēm.

Jau iepriekšējā ziemā Liepājas cukurfabrikā pieteicās firmas, kuras vēlas un spēj sniegt pakalpojumus zemniekiem ražas novāksanā un vešanā. Uzņēmums izvēlējās firmas, kuras spēs sniegt zemniekiem vajadzīgos pakalpojumus. Lietuviešu firma, kura strādā ar cukurbiešu kombainu "Holmer", Latvijā zināma. Mūsu rajonā tā strādāja jau pērn. Šogad cukurfabrikā pieteicās arī firmas, kurām ir automašīnas ar piekabēm cukurbiešu vešanai tieši no lauka uz cukurfabriku. Viens no noteikumiem - lai autotransports iztukšotu kravu pa aizmuguri. Lietuviešu firma, kuras smagie auto strādāja mūsu rajona cukurbiešu laukos, nav vienīgā. Cukurfabrikā pieteicās un transporta pakalpojumus sniedz arī piecas Latvijas firmas. Par kombaina pakalpojumiem maksā cukurfabrika, vēlāk šo maksu zemniekam atskaitot no iepirktās ražas. Par biešu vešanu firma saņem cukurbiešu transportēšanas kompensāciju no cukurfabrikas.

Biešu audzētājs Remtē šķiet apmierināts. Pirmkārt, viņam nav jāiegādājas dārgā biešu novākšanas tehnika, degviela, rezerves daļas, pašam nav jāremontē kombains, nav jāmeklē, kurš zemnieks izpalīdzēs biešu vešanā. Lietuviešu katra automašīna ar piekabi vienā reizē spēj aizvest 23 - 24 tonnas biešu. Ar septiņām visu šī saimnieka ražu uz Liepāju var aizvest pāris dienās. Kamēr firma vāc ražu, saimnieks ar laukus ziemājiem, sēj vai dara kādu citu neatliekamu rudens darbu.