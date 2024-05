Vēlēšanu iecirkņu komisijas 8. Saeimas vēlēšanām

SALDUS PILSĒTAS 1. VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielā ielā 3b, Saldū; tel. līdz vēlēšanām - 9161699, tel. vēlēšanu dienā - 3822115; darba laiks no 25. līdz 27. septembrim - no plkst. 14 - 18; 28. un 29. septembrī - no plkst. 10 - 14; no 30. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 14 - 18; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

SALDUS PILSĒTAS 2. VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Saldus pamatskolā, Lielā ielā 31/35, Saldū; tel. līdz vēlēšanām 3807110, 3807109, 3821262, tel. vēlēšanu dienā - 3807110; darba laiks no 25. līdz 27. septembrim - no plkst. 14 - 18; 28. un 29. septembrī - no plkst. 9 - 13; no 30. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 14 - 18; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

SALDUS PILSĒTAS 3. VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Saldus pilsētas ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 3, Saldū; tel. līdz vēlēšanām - 3881363, tel. vēlēšanu dienā - 3881363; darba laiks no 25. līdz 27. septembrim - no plkst. 16 - 20; 28. un 29. septembrī - no plkst. 10 - 14; no 30. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 16 - 20; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

BROCĒNU NOVADA BROCĒNU VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Lielcieceres ielā 10, Brocēnos; tel. līdz vēlēšanām - 3865235, tel. vēlēšanu dienā - 3865955; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

BROCĒNU NOVADA BLĪDENES VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas "Ievās", Blīdenē, Brocēnu novadā; tel. līdz vēlēšanām - 3832571, tel. vēlēšanu dienā - 3832502; darba laiks 25. septembrī un no 27. līdz 30. septembrim - no plkst. 8 - 12; 26. septembrī un no 1. līdz 4. oktobrim - no plkst. 13 - 17; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

BROCĒNU NOVADA REMTES VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Kantora ēkā, Remtē, Brocēnu novadā; tel. līdz vēlēšanām - 3837280, tel. vēlēšanu dienā - 3837280; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 8 - 12; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

EZERES PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas pagasta padomē, Ezeres pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3842380, 3842436, tel. vēlēšanu dienā - 3842252; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

GAIĶU PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Tautas namā, Satiķos, Gaiķu pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3828247, tel. vēlēšanu dienā - 3828247; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

JAUNAUCES PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Tautas namā, Jaunauces pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3841821, tel. vēlēšanu dienā - 3841821; darba laiks 25. septembrī - no plkst. 14 - 18; 26. un 27. septembrī - no plkst. 13 - 17; 28. un 29. septembrī - no plkst. 9 - 13; 30. septembrī un 2. oktobrī - no plkst. 14 - 18; 1., 3. un 4. oktobrī - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

JAUNLUTRIŅU PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas pirmsskolas izglītības iestādē "Vāverīte", Upes ielā 4, Jaunlutriņos; tel. līdz vēlēšanām - 3831666, tel. vēlēšanu dienā - 3831666; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

KURSĪŠU PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas pagasta padomē, "Kalnājos", Kursīšu pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3835331, tel. vēlēšanu dienā - 3835343; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

LUTRIŅU PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas "Pagasta mājā", Lutriņu pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 6442116, tel. vēlēšanu dienā - 3831231; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

NĪGRANDES PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas administratīvajā ēkā, Ventas ielā 2, Nīgrandes pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3807929, tel. vēlēšanu dienā - 3807929; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 13 - 17; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

NĪGRANDES PAGASTA KALNU VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas kultūras centrā "Kalni", Kalnu ielā 2, Nīgrandes pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3872794, tel. vēlēšanu dienā - 3872794; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 8 - 12; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

NOVADNIEKU PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas pagasta padomē, "Mežvidos", Novadnieku pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3851203, 3881724, tel. vēlēšanu dienā - 3881724; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 10 - 14; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

PAMPĀĻU PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas pirmsskolas izglītības iestādē "Pumpuriņš", Pampāļu pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3871241, tel. vēlēšanu dienā - 3871114; darba laiks 25. un 26. septembrī - no plkst. 13 - 17; no 27. līdz 30. septembrim - no plkst. 9 - 13; no 1. līdz 4. oktobrim - no plkst. 13 - 17; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

RUBAS PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas "Pagastmājā", Rubas pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3841482, 3841542, tel. vēlēšanu dienā - 3841482, 3841542; darba laiks 25. septembrī un no 27. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 26. septembrī - no plkst. 13 - 17; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

SALDUS PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3839353, tel. vēlēšanu dienā - 3839353; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

ŠĶĒDES PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Šķēdes sakumskolā, Šķēdē; tel. līdz vēlēšanām - 3831724, tel. vēlēšanu dienā - 3831724; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

VADAKSTES PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas administratīvajā ēkā, "Krācēs", Vadakstes pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3841289, tel. vēlēšanu dienā - 3841263; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

ZAŅAS PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas pagasta padomē, "Sūbros", Zaņas pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3873464, tel. vēlēšanu dienā - 3873440; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 8 - 12; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

ZIRŅU PAGASTA ZIRŅU VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Zirņu pamatskolā, Zirņu pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3830236, tel. vēlēšanu dienā - 3830236; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

ZIRŅU PAGASTA BŪTNĀRU VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Kurzemītes pamatskolā, Zirņu pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3820214, tel. vēlēšanu dienā - 3820214; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

ZVĀRDES PAGASTA VĒLĒŠANU IECIRKNIS atrodas Striķu klubā, Striķos, Zvārdes pagastā; tel. līdz vēlēšanām - 3829620, 6040259, tel. vēlēšanu dienā - 3829620; darba laiks no 25. septembra līdz 4. oktobrim - no plkst. 9 - 13; 5. oktobrī - no plkst. 8 - 20.

