Sāk cukurbiešu pieņemšanu Saldū

Vakar Saldus cukurbiešu pieņemšanas punktā sāka ierasties kravas ar bietēm. Pirmais jau no paša rīta bija cukurbiešu vedējs no Dobeles rajona. Bet no mūsu rajona biešu audzētājiem pirmā ražu Liepājas cukurfabrikai sāka piegādāt paju sabiedrība "Pampāļi".