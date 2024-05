Atbild deputāta kandidāte Ingrīda Ūdre

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild INGRĪDA ŪDRE - Zaļo un Zemnieku savienības deputāta kandidāte, kas Kurzemes vēlēšanu apgabala sarakstā ierakstīta ar 1. numuru.

Nosauciet trīs prioritātes, kam veltīsiet uzmanību, lai valstī uzlabotu ekonomisko situāciju (kādā veidā tās tiks īstenotas, kāds paredzams ieguvums).

- Galvenās trīs prioritātes ir:

1.izglītība;

2.vietējie mazie un vidējie uzņēmumi;

3.lauku attīstības programma.

Izglītība ir svarīgākais priekšnosacījums Latvijas valsts turpmākai sekmīgai attīstībai, pamats tās līdztiesīgai un cienīgai pastāvēšanai citu attīstītāko valstu vidū.

Veidojot valsts atbalsta programmu, ir jāizstrādā likums par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kā rāda citu valstu pieredze, tas nodrošina jaunu darba vietu radīšanu. Šobrīd amatniecība izveidojas kā viena no tautsaimniecības nozarēm, tāpēc nepieciešams tiešs atbalsts amatniecībai kā vidusslāņa amatniecības attīstības priekšnosacījums.

Ir jāizmaina reģionu subsīdiju sistēma, kā galvenos kritērijus nosakot attālumu no tirgus, zemes auglību utt.

Lauku atbalsta programmas ietvaros kā prioritāte jānosaka lauku ceļu programma, bioloģiski tīro produktu ražošana, mežu programma kā uzņēmēja atbalsta centrs. Protams, jāveicina arī lauku tūrisms, bet nevis kā vienīgā alternatīva lauku attīstībai.

Kādai jābūt mediķu (ārstu, medmāsu) algai, lai krasi samazinātu norēķināšanos aploksnēs? Cik ilgā laikā šādu algu līmeni varētu sasniegt? Vai sāksiet šo jautājumu risināt jūsu ievēlēšanas gadījumā (kā, kur ņemt finansējumu)?

- Norēķināšanās aploksnēs jau ir izveidojusies par sistēmu un faktiski ir atkarīga no cilvēku godaprāta - vai tās tiks pieņemtas vai arī dotas. Palielinot medicīnas personālam tikai algu, no šīs sistēmas neizbēgs. Cilvēkam ir jāsaprot, ko viņš var zaudēt, pieņemot un dodot kukuli, tas attiecas ne tikai uz ārstiem un ierēdņiem, bet uz jebkuru.

Pirmais solis, lai uzlabotu esošo situāciju, ir izveidot atbilstošu algas sistēmu, lai nerastos tāda situācija, ka operējošs ķirurgs saņem mazāku algu nekā privātā uzņēmumā strādājoša sekretāre. Būtu jāpalielina visiem neapliekamais minimums līdz minimālās darba algas līmenim. Šīs minimālās darba algas apjoms būtu pārskatāms ik gadu, ņemot vērā inflācijas apjomu.

Runājot par ārstiem un medmāsām, nekādā gadījumā nevar solīt, ka pēc mēneša, diviem vai pusgada tiks palielinātas algas medicīnas personālam. Tas var notikt tikai nākamajā gadā, pieņemot jaunu budžetu.

Pašlaik nav novērtētas medicīnā veiktās reformas, reformas efektivitāte, līdz ar to reforma nav sevi attaisnojusi. Pašreizējā sistēma ir jāmaina, tā nav kontrolējama. Ir nepieciešama tāda sistēma, kas spētu palielināt medicīnas personālam darba algas.

Kur ņemt naudu? Līdzekļi tiek izdalīti no budžeta ieņēmumu palielinājuma. Budžeta ieņēmumus var palielināt uz nodokļu ieņēmumu rēķina, tādēļ ir nepieciešams izveidot jaunas darba vietas, kas palielinātu nodokļu ieņēmumus. Absolūtā prioritāte ir valsts atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, zemniekiem un amatniekiem.

Lai realizētos iepriekš minētais, ir jācīnās gan ar ēnu ekonomiku, gan ar korupciju. Korupcija ir liela problēma. Līdz pat 30% no IKP izgaist ēnu ekonomikā - tā ir nauda, no kuras nemaksā nodokļus, un līdz ar to tiek aplaupīti parastie Latvijas iedzīvotāji. Nauda jāiegulda, lai uzlabotu sakaru tīklu starp muitas ierēdņiem, ieņēmumu dienestu un starptautisko policiju un aizsargātu konfidenciālus datus.

Tas ir vesels pasākumu komplekss, ko nevar izdarīt vienā dienā, pie tā ir jāstrādā gadu no gada.

Kā augstāko izglītību iegūt nabadzīgo ģimeņu bērniem, kuru vecāki nevar būt par galvotājiem kredīta saņemšanai, galvojumu nedod arī pašvaldība?

- Valsts izglītībai jābūt valsts kontrolētai, kā arī jābūt labvēlīgām iespējām bērniem no mazturīgām ģimenēm iestāties augstskolā un saņemt valsts pabalstu. Visiem studiju kredītiem jābūt valsts garantētiem. Jāpēta pieprasījums darba tirgū, jānosaka valsts pasūtījums uz speciālistu sagatavošanu. Ja students pēc augstskolas beigšanas valsts pieprasītā profesijā strādā 3 vai 5 gadus, piemēram, skolotāja amatā, kredīts būtu jādzēš.

Ja būtu valsts garantēti kredīti, tad tos varētu saņemt jebkurš.

Cik ilgā laikā un ar kādām metodēm iespējams likvidēt alkohola pārdošanas točkas un kā vērsties pret narkotiku izplatītājiem?

- Šeit būtu jāstrādā valsts policijai un pašvaldību policijai. Ja policijā strādājošie cilvēki nav korumpēti, tad ar laiku alkohola pārdošanas točkas pazudīs.

Jācīnās ne tikai pret izplatītājiem, bet arī pret piegādātājiem un ražotājiem. Šeit Latvijai būtu jākooperējas ar Eiropas Savienību un Interpolu. Ja Latvija iestātos NATO, tad būtu stingrāka muitas kontrole uz robežas. Tā kā Latvijā tik daudz lieto narkotikas, pieaug saslimšanas gadījumi ar AIDS. Jādomā par jaunatni, par to, kas notiks ar mums pēc dažiem gadiem. Ja turpināsies tāds pieaugums, tas iespaidos arī mūsu ekonomisko attīstību.

Nosauciet trīs konkrētus pasākumus (minot arī, kur tiks ņemta nauda to īstenošanai), kas būtu jāveic, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem un tādējādi veicinātu arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanos valstī.

- Mūsu vislielākā problēma ir cilvēku nabadzība. Tā ir visu pārējo problēmu - noziedzības, zema izglītības līmeņa, etniskās spriedzes, iespēju trūkuma, kā arī demogrāfiskā stāvokļa - pamatā.

Demogrāfisko pieaugumu nodrošinās tikai tas, ka ir droša dzīve visās tās izpausmēs, drošs darbs, droša alga, iespēja izskolot bērnus. Jābūt pastāvīgai drošības izjūtai par rītdienu.

Ja cilvēkiem nebūs drošības izjūtas, nebūs arī demogrāfiskā pieauguma. Ja nebūs vispārējās drošības izjūtas, jaunieši brauks projām no Latvijas, un demogrāfijas pieaugums būs citās valstīs. Tāpēc jāizpilda likumā noteiktais un jāpalielina bērnu pabalsti.

Par līdzekļu iegūšanu skatīt atbildē uz 2. jautājumu.

Kādai, jūsuprāt, būtu jābūt pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai? Vai esat par pašvaldību piespiedu apvienošanu pēc 2004. gada, kad beigsies to apvienošanās pēc brīvprātības principa?

- Es uzskatu, ka neko nevar veikt piespiedu kārtā, tostarp arī administratīvi teritoriālo reformu, tā vienkārši nedarbosies. Piespiedu reforma ir vardarbīgs mēģinājums apvienot pašvaldības, tas nedos nekādu labumu. Jādomā par cilvēkiem, kas dzīvo noteiktā pašvaldībā. Ja iedzīvotājiem tas ir ērti, lai apvienojas. Ja nē, nedrīkst uzspiest.

Tie ir klaji meli, ka ES prasa administratīvi teritoriālo reformu ES dalībvalstīm. Cik man zināms, tādām dalībvalstīm kā Luksemburgai, kas ir daudz mazāka par Latviju, ir vairāk nekā 100 pašvaldību, Francijai to ir vairāk nekā 3000.

Pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma nedarbojas un nedarbosies tāpēc, ka tā ir uzspiesta.

Kuru citu partiju politiķus jūs cienāt?

- Es cienu visus godprātīgus politiķus, kas nebaidās pateikt taisnību un aizstāv savu viedokli. Es cienu politiķus, kas nenodod savus vēlētājus arī gadījumos, kad partijas disciplīna to neļauj.

Es necienu politiķus, kas slēpjas aiz citu mugurām un lielās ar panākumiem, kuri būtībā nav viņu vai pat viņu pārstāvētās partijas panākumi.

INGRĪDA ŪDRE

Dzimusi 1958. gadā, latviete, šķīrusies.

7. Saeimas deputāte.

Prezidenta Gunta Ulmaņa fonda biedre.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedre.

Beigusi Latvijas Universitāti, ieguvusi ekonomikas maģistra grādu.

Nekustamie īpašumi un kapitāla daļas: privatizēts dzīvoklis Rīgā, Avotu ielā; uzkrājumi skaidrā naudā - 2500 Ls.