Jūtu pārņemts briedis kļūst par medījumu

VĒL IR VARENI BRIEŽI - par to pārliecinājies Arnis Šteins. Varbūt reiz piepildīsies viņa sapnis medīt siltās zemēs. FOTO - NO ARŅA ŠTEINA ALBUMA

Aizvadītās trešdienas vakars bija īpaši veiksmīgs Brocēnu mednieku kluba vadītājam ARNIM ŠTEINAM. Remtes mežos viņam izdevās nomedīt vienu no šī gada izcilākajiem briežu buļļiem Saldus virsmežniecības teritorijā.

Buļļa 19 žuburu ragus vērtējot, tikai 8 punktu pietrūka no zelta ragiem. Arnis Šteins atzīst, ka vislabāk briežu buļļus medīt uz gaidi, kā to jau daudzus gadus dara Remtes kolektīva mednieki. Šādās medībās varbūt nošauj mazāk zvēru, toties tie ir izcilāki eksemplāri. Šoreiz arī Brocēnu vīri izmantoja remtenieku taktiku. Remtē dzīvojošais mednieks Gundars Krastiņš jau iepriekš bija nolūkojis briežu buļļu bauru vietu. Tādēļ gaidei mednieki izvēlējās jau izlūkotu izcirtumu. Baurošana liecināja, ka medības nebūs gluži pa tukšo. Patiesi, viens krietns bullis pēc laika tuvojās medniekiem. Arnis Šteins smejas, ka laikam bauru laika jūsma liegusi viņam sajust, ka turpat ir vīri ar šaujamajiem. Ar pirmo šāvienu bija trāpīts. Varēja spriest, ka bullis ir vismaz 12 gadus vecs - diezgan reti sastopams ilgmūžnieks, kas pāraudzis ragu attīstības kulmināciju un sasniedzis vecumu, kad to kvalitāte sāk pazemināties.

Arnis Šteins stāsta, ka šogad viņam veicies vairākkārt - nomedījis divus vilkus, stirnu buku, kurš ir medaļas vērts. Medībās Krievijā, Kirovas apgabalā, vienā rītā izdevies tikt pie četriem rubeņiem, Alūksnes pusē nomedīts mednis.

Tomēr mednieks arī sarūgtināts - briežu bauru vietas kļuvušas neprognozējamas. Tiem traucē vilki, kas pēdējos gados savairojušies un uzturas bauru vietu tuvumā veselām ģimenēm. Mežazvēriem nelabvēlīgi ir arī vērienīgie mežizstrādes darbi.