Einars Repše aicina balsot par jaunu kārtību valstī

Emocionāls bija partijas Jaunais laiks tikšanās sākums ar vēlētājiem Saldū. Viņam un pārējiem deputātu kandidātiem ienākot zālē, visi piecēlās un aplaudēja.

Atbraukušie deputātu kandidāti īsi iepazīstināja ar sevi.

Ievadrunā Einars Repše uzsvēra - partija nodibināta tāpēc, ka Latvijā tā turpināties vairs nevar, dzīvei jākļūst labākai, godīgākai un pārticīgākai. "Vairāk nekā 10 gadus Latvija bijusi pilnīgi neatkarīga valsts, kas nav cietusi ne karos, ne lielos plūdos vai zemestrīcēs," teica Jaunā laika dibinātājs. Taču arī šajos, viņaprāt, siltumnīcas apstākļos Latvijas lauki ir panīkuši, rūpniecība izpostīta. Tādēļ vairāk par visu esot nepieciešami godīgi un profesionāli cilvēki visos līmeņos, sākot no Ministru prezidenta, valdības un pašvaldībām, beidzot valsts pārvaldē un ierēdņu amatos. Šiem cilvēkiem jāstrādā tautas interesēs un atklāti. Einars Repše domā, ka vajadzīga tikai laba politiskā griba un visus sarežģītos jautājumus iespējams atrisināt. Kā sakārtot sistēmu, Repšem esot pieredze, strādājot par Latvijas Bankas prezidentu. To viņš apsolot, ja vēlētāji uzticēsies un balsos par Jauno laiku. Viņš gan atzina, ka bankas vadīšanas sākumposmā pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ bijušas arī kļūdas, taču nekad - negodīgums un korupcija.

Daudz jautājumu tika uzdots un izteikti pārmetumi par Repšes monetāro politiku. Repše apstrīdēja apgalvojumu, ka Latvijā investīcijas neienāk pārāk augstā lata kursa dēļ. "Tieši otrādi - lats joprojām ir starptautiski par zemu novērtēts," teica E. Repše. "Jo zemāka valsts attīstība, jo zemāka vērtība valūtas tirgū ir šīs valsts valūtai. Iekšzemē lata pirktspēja ir augstāka nekā valūtas kurss."

Viņš piekrita, ka lata pirktspēja pa šiem gadiem kritusies. Bet joprojām ir ielāka nekā kurss. Līdz ar to vēl ir drošības rezerves, tādēļ lats netiks devalvēts un savu vērtību nezaudēs. Bijušais LB prezidents uzskata - pareiza ir teorija, ka valūtas kursam jābūt tādam, lai par vienādu daudzumu valūtas varētu nopirkt vienādu daudzumu preču Latvijā, Eiropā un ASV, bet Latvijā joprojām lata kurss un pirktspēja ir zem šīs paritātes. Tādēļ vēl aizvien lata kurss ir izdevīgs eksportētājiem. "Ne jau monetārās politikas dēļ Latvijā neienāk investīcijas, tas notiek nepareizās valsts politikas dēļ," pārliecinoši skaidroja E. Repše. "Lata stabilitāte ir vienīgā vērtība, kas mums ir, Latvijas Bankas monetārā politika nav revidējama."

Ar kādām partijām Jaunais laiks ies koalīcijā, ja neiegūs 51 balsi? Partijas līderis apgalvoja, ka Jaunajam laikam nav pieņemami pašreizējie koalīcijas līgumi, tas, ka koalīcijas padomē daži cilvēki izlemj valstiski svarīgus jautājumus un pēc tam deputāti Saeimā par to nobalso. Šādu sistēmu Repše nosauca par politisko tirgu, un tajā viņa partija nepiedalīšoties. Jaunais laiks piedāvāšot viegli saprotamus un skaidrus noteikumus. Un paskatīšoties, kurš no politiskajiem spēkiem būs ar mieru tos atbalstīt. Šie noteikumi ir - valdības un valsts pārvaldes darbībai jābūt atklātai, tāpat - konkursiem uz valsts pasūtījumiem. Cīņai pret korupciju beidzot jābūt efektīvai - kā Honkongā 70. gadu sākumā. Repše stāstīja, ka šajā, tolaik britu pārvaldījumā esošajā zemē izveidota neatkarīga komisija un drīz pēc tam pie atbildības saukti vairāk nekā 100 cilvēki. Pēc 5 gadiem visi galvenie korupcijas tīkli un sindikāti bijuši likvidēti. Arī mūsu valdību savulaik konsultējuši britu speciālisti, bet viņu pieredze neesot ņemta vērā. Korupcijas apkarošanas un novēršanas likumu Repše uzskata par ļoti sliktu. Viņaprāt, velosipēds no jauna nav jāizgudro, bet jāpārtulko Honkongas likums latviski un jāpieņem.

Jaunā laika apsolījums - mainīt valsts civildienesta sistēmu, panākt, lai Ministru prezidentam ir tiesības atbrīvot no darba uzticību zaudējušus ierēdņus. Masveida atlaišanas nebūšot, jo pietikšot ar dažu negodprātīgu un slinku dienestu vadītāju atbrīvošanu, tad pārējie klausīšot. "Mani neinteresēs partijas piederība. Ja vadītājs divu nedēļu laikā nespēj panākt nodokļu iekasēšanas uzlabošanu - ārā! Ja policijas priekšnieks nespēj noorganizēt narkodīleru atklāšanu - prom! Būs citi, kas to spēs," partijas politiku ierēdņu "tīrīšanā" klāstīja E. Repše.

Uz jautājumu, kur Repše bijis visus šos gadus, vai nav redzējis, kas notiek valstī, kāpēc klusējis, partijas dibinātājs taisnojās, ka gluži kluss neesot bijis, pazudušo 3 miljonu lietu par spīti valdošajai kliķei, kas uzskatījusi, ka nekas īpašs nav noticis, esot ierosinājis tieši viņš. "Es vados pēc principa - ja kritizē, tad nāc un dari labāk. Kamēr strādāju Latvijas Bankā, biju aizņemts, lai nodrošinātu lata un banku sistēmas stabilitāti," uzsvēra bijušais prezidents. "Bet tad sapratu, ka valsts pati sevi nesakārtos, tāpat kā vēzis pats sevi neizārstēs, demokrātiskā procesā šī sistēma nemainīsies, Tad arī izlēmu, ka jāiet un jādara."

Tikšanās laikā gandrīz uz visiem jautājumiem atbildēja pats Einars Repše, Savukārt aktrise un deputāta kandidāte Ausma Ziedone-Kantāne nolasīja atsūtīto zīmīti ar uzmundrinājuma vārdiem Einaram Repšem, kas Atmodas sākumā, būdams LNNK biedrs, pirms Augstākās Padomes vēlēšanām, tiekoties ar vēlētājiem, esot pareģojis komunisma sapūšanu. Toreiz, tāpat kā tagad, esot izskanējušas bažas un neticība teiktajam.

Tikšanās beidzās ar Einara Repšes svinīgi teikto "Gods kalpot Latvijai".