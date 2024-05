Liepājnieki atstāj sapulci Jelgavā

Jelgavā, Latvijas cukurbiešu audzētāju asociācijas dibināšanas sapulcē, bija ieradušies abu Latvijas cukurfabriku - Liepājas un Jelgavas - zonu cukurbiešu audzētāji. Taču, juzdamies nepelnīti atstumti, Liepājas zonas gandrīz visi biešu audzētāji protestējot pameta sanāksmes telpu.

Kādēļ tā notika, lūdzu komentēt paju sabiedrības "Pampāļi" vadītājam JĀNIM VAĻKO:

- Ka asociācija nepieciešama, to pierāda arī Eiropas Savienības valstu un pasaules prakse. Brisele noteiks cukura ražošanas kvotas katrai dalībvalstij, bet jau tagad Latvija sadala kvotu abām cukurfabrikām, un no cukura kvotas atkarīgs, kādu daudzumu biešu cukurfabrika iepirks no savas zonas biešu audzētājiem, lai kvotu izpildītu. Cukurbiešu audzētāju asociācija ir sabiedriska nozares organizācija, kura apkopos un sniegs ziņas par katru cukurbiešu audzētāju, uzturēs reģistru, pārstāvēs viņa intereses sarunās ar valdību, ministriju. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 2003. gada cukurbiešu audzētāju reģistru uztur sabiedriska organizācija, un noteikumi nediktē, vai Latvijā to dara viena vai divas sabiedriskas organizācijas - viena kopīga asociācija vai audzētāju apvienības pie katras cukurfabrikas.

Jelgavā uz mums, Liepājas zonas cukurbiešu audzētājiem, tika izdarīts spiediens, mēģinot panākt jelgavnieku pārsvaru jautājumu izlemšana. To varēja panākt, ievēlot asociācijas valdi pēc jelgavnieku scenārija - no septiņiem valdes locekļiem trīs cukurbiešu audzētāji no Liepājas zonas, trīs - no Jelgavas zonas, bet septītais - valdes priekšsēdētājs tiktu ievēlēts no jelgavniekiem. Mēs nevarējām piekrist, jo svarīgu jautājumu izlemšanā allaž balsu vairākums būtu jelgavniekiem. Ierosinājām - no katras cukurfabrikas apkalpes zonas valdē ievēlēt 3 cukurbiešu audzētājus, bet valdes priekšsēdētāju vēlēt, visiem asociācijas biedriem balsojot. Šādu kārtību ierosinājām ierakstīt asociācijas statūtos. Tomēr mūsu priekšlikumus neņēma vērā, un bijām spiesti atstāt zāli.

Rezultātā mēs, Liepājas zonas cukurbiešu audzētāji, nodibinājām savu cukurbiešu audzētāju apvienību, ievēlējām valdi 5 cilvēku sastāvā un valdes priekšsēdētāju.

Apvienības izveidošana nenozīmē, ka slēdzam durvis uz jaunizveidoto asociāciju. Pareizs ir teiciens, ka miers baro, bet nemiers posta. Iespējamas sarunas ar asociāciju (tādas notiek un turpināsies arī oktobra pirmajā nedēļā), pieļaujami kompromisi un varianti, bet gribam asociācijā darboties kā līdztiesīgi biedri. Taču apvienības izveidošana nav uzskatāma par ko īslaicīgu. Tā, protams, būtiski nespēs ietekmēt Liepājas cukurfabrikas biešu iepirkšanas vai cukura ražošanas kvotu, ko iedalīs no "augšas". Bet apvienība varēs izstrādāt cukurbiešu iepirkšanas līguma projektu - ar kādiem noteikumiem un par kādu cenu lauksaimnieki piedāvās cukurfabrikai ražu nākamgad. Piemēram, cukurbiešu iepirkuma pamatcena no agrākās - 21 lata par tonnu - pazemināta līdz 18 latiem par tonnu.