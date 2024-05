Atbild deputāta kandidāts Andris Šķēle

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild ANDRIS ŠĶĒLE - Tautas partijas (TP) deputāta kandidāts, kas Kurzemes vēlēšanu apgabala sarakstā ierakstīts ar 1. numuru.

Nosauciet trīs prioritātes, kam veltīsiet uzmanību, lai valstī uzlabotu ekonomisko situāciju (kādā veidā tās tiks īstenotas, kāds paredzams ieguvums).

- Veselība. Algas. Nodokļi. Šie ir TP 4000 zīmju programmā nospraustie svarīgākie uzdevumi nākamajai Saeimai un valdībai, to risināšanas mehānismi ir skaidri un ir pa spēkam profesionāliem ministriem.

Kādai jābūt mediķu (ārstu, medmāsu) algai, lai krasi samazinātu norēķināšanos aploksnēs? Cik ilgā laikā šādu algu līmeni varētu sasniegt? Vai sāksiet šo jautājumu risināt jūsu ievēlēšanas gadījumā (kā, kur ņemt finansējumu)?

- TP programmā par mērķi nākamajiem četriem gadiem izvirzīta, piemēram, ģimenes ārstu alga vismaz 250 latu apmērā.

Kā augstāko izglītību iegūt nabadzīgo ģimeņu bērniem, kuru vecāki nevar būt par galvotājiem kredīta saņemšanai, galvojumu nedod arī pašvaldība?

- Jāatrod galvotājs. Līdztekus jāatzīmē, ka kreditēšanas sistēma ir nepilnīga, tā tiek nemitīgi uzlabota, un pozitīvi vērtējams, ka tā vispār beidzot ir ieviesta, - tas ir liels solis uz priekšu izglītības jomā.

Cik ilgā laikā un ar kādām metodēm iespējams likvidēt alkohola pārdošanas točkas un kā vērsties pret narkotiku izplatītājiem?

- Tas ir plašs jautājums. No vienas puses - ar likumu un efektīvas kontroles palīdzību jārada apstākļi, lai atturētu ļaudis no alkohola lietošanas. Bet - no otras puses - sabiedrībai pašai jāattīsta sava izpratne par alkohola pārmērīgas lietošanas postu.

Nosauciet trīs konkrētus pasākumus (minot arī, kur tiks ņemta nauda to īstenošanai), kas būtu jāveic, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem un tādējādi veicinātu arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanos valstī.

- Mēs atbalstām tādu sociālo politiku, kas veicinātu ģimeņu nostiprināšanu un bērnu skaita pieaugumu. Šai politikai jāietver gan jau esošo atbalsta formu pilnveidošana, tajā skaitā palielinot pabalstus bērnu audzināšanai, gan jaunu meklējumi, dodot papildu priekšrocības ģimenēm ar bērniem sociālo labumu saņemšanā. Mēs atbalstīsim vīra pensijas mantošanu sievietēm, kuras izaudzinājušas bērnus. Ir jāatbalsta to cilvēku darba meklējumi, kas kādu laiku nav strādājuši algotu darbu, jo veltījuši savu laiku bērnu audzināšanai. Šādu cilvēku bērnu audzināšanai veltītais laiks jāciena un nedrīkst būt diskriminācijas iemesls darba attiecībās.

Kādai, jūsuprāt, būtu jābūt pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai? Vai esat par pašvaldību piespiedu apvienošanu pēc 2004. gada, kad beigsies to apvienošanās pēc brīvprātības principa?

- Tautas partija atbalsta tādu vietējo pašvaldību reformas modeli, kura īstenošanas rezultātā pieaugs vietējo pašvaldību nozīme. Mūsuprāt, ir ļoti būtiski mainīt pašvaldību attieksmi pret iedzīvotājiem no birokrātiskas uz tādu, kas īsteno uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanas principu. Tas būs iespējams, padarot pilsētas par vietējo pašvaldību centriem un nodrošinot apkārtējo lauku teritoriju attīstību. Mēs uzskatām, ka pagastiem jāsaglabājas par teritoriālu pamatvienību, kurā nodrošina cilvēkam pietuvinātu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu. Savukārt no pagastiem sastāvošais novads spēs īstenot nopietnākus projektus izglītībā, sociālajā sfērā, investīciju piesaistē un citās pašvaldības atbildības jomās.

Kuru citu partiju politiķus jūs cienāt?

- Tos, kuri atbalsta TP programmu.

ANDRIS ŠĶĒLE

Dzimis 1958. gadā, latvietis, precējies.

7. Saeimas deputāts.

SO "Sabiedriskās izglītības fonds "Jaunā akadēmija"" valdes priekšsēdētājs.

Tautas partijas priekšsēdētājs.

SO "Politiskās izglītības fonds" valdes loceklis.

Beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, ieguvis lauksaimniecības mehanizācijas specialitāti.

