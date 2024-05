"Ir pietiekami daudz, par ko mani nemīlēt."

"Atvainojos, ka tik nikni beidzu mūsu sarunu. Taču vispār es esmu optimists un ceru, ka dzīvi Latvijā var uzlabot," tikšanās nobeigumā sacīja 7. Saeimas deputāts, viens no LSDSP pazīstamākajiem politiķiem JĀNIS ĀDAMSONS.

Sarunā ar saldeniekiem J. Ādamsons par nebūšanām valsts dzīvē runāja tieši un asi, bez minstināšanās saucot vārdā arī daudzus politiķus un amatpersonas. "Mēs dzīvojam puskriminālā valstī. Ja tie, kas pie varas bija 10 gadus, turpinās to vadīt, mēs dzīvosim absolūti kriminālā valstī," viņš teica.

Sarunas lielu daļu aizņēma atbildes uz jautājumiem un diskusija par to, kāpēc J. Ādamsonam neatļauj kandidēt 8. Saeimā. Viņš uzskata to par anekdoti, jo bijis divu sasaukumu Saeimas deputāts un nekad nav slēpis, ka dienējis robežsardzē, kas bija VDK pakļautībā. "Manuprāt, jāskatās, vai cilvēks ir ko sliktu izdarījis. Ko es varēju sliktu izdarīt Latvijai, būdams robežsargs un ķerdams spiegus, par ko esmu saņēmis apbalvojumus pat no Japānas?" vaicāja J. Ādamsons, piebilstot, ka slavenais Džeims Bonds un Rihards Zorge viņam pat klāt nestāvot, jo pēc izmeklēšanas papīriem J. Ādamsons esot vienlaikus strādājis 5 slepenās institūcijās, vienīgi neviens tagad nepiesakoties maksāt viņam pensiju.

Pēc J. Ādamsona domām, neļaujot viņam kandidēt uz 8. Saeimu, tiekot veidota kampaņa nevis pret viņu, bet gan pret LSDSP. "Noņemot mani no trases, cieš partija, jo daudzi cilvēki, īpaši Latgalē, balso par personālijām," viņš teica. Politiskā kliķe, kas 10 gadus esot bijusi pie varas, nobijusies no pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, kad sociāldemokrāti tikuši pie varas 17 pašvaldībās, tajā skaitā Rīgas domē. Bez tam ļoti daudzus ienaidniekus viņš ieguvis, darbojoties parlamentārajās izmeklēšanas komisijās - gan "Latvenergo" miljonu lietā, gan, izmeklējot pedofīlijas skandālus, kuros iesaistītas augstas amatpersonas.

Jautāja arī par LSDSP darbību Rīgas domē. Neskatoties uz to, ka dome daudz tiekot kritizēta, tā guvusi acīmredzamus rezultātus - remontētas ielas, piešķir 100 Ls pabalstu jaundzimušajiem, nodrošina bezmaksas sabiedrisko transportu pirmo četru klašu skolēniem, uzsākta dzīvokļu celtniecība u.c.

Vaicāts par šķelšanos sociāldemokrātu rindās, J. Ādamsons sacīja, ka tā nav bijusi sķelšanās, bet gan atšķelšanās, jo no partijas aizgājusi mazākā daļa biedru. "Ne visi spēj izturēt pārbaudījumu ar varu, naudu un slavu," baldzēniešu aiziešanu pamatoja J. Ādamsons.

Uz jautājumu, ko darīt, lai situāciju valstī uzlabotu, J. Ādamsons atbildēja, ka esot jābūt politiskai gribai un sniegs no durvju priekšas ir jānošķipelē, nevis, gudri runājot, jāgaida, kamēr tas pats izkusīs. "Kukuļos vien gada laikā valsts kasei garām aiziet 120 miljoni latu - vienas ministrijas gada budžets. VID ģenerāldirektors un finansu ministrs saka, ka līdz 40% uzņēmumu nemaksā nodokļus. Vaicāju, cik tad krimināllietu ierosināts? Man atbild - 7. Cik aizgāja līdz tiesai? Divas. Cik saņēma notiesājošu spriedumu? Neviena!" J. Ādamsons pauda savu sašutumu.

Sarunā tika skartas arī citas tēmas - čekas maisi, nodokļu politika, iekšējā tirgus aizsardzība, Latvijas uzņēmumu pārdošana ārzemniekiem u.c.