Tēvzemiešu deputātu kandidāti aicina būt patriotiem

Ceturtdien Saldus kultūras centrā ar potenciālajiem vēlētājiem tikās TB/LNNK Kurzemes vēlēšanu apgabala deputātu kandidāti - aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, Kuldīgas uzņēmējs Modris Fokerots un Talsu ģimāzijas direktore Inguna Raituma.

Aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis uzsvēra, ka viņam, vairāk nekā trīs gadu esot ministra krēslā, saldenieku priekšā galva nav jānokar. Šajā laikā paveikts daudz - Latvija kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām valstīm ceļā uz NATO. "Ir pirmās pazīmes, ka esam jauna attīstības posma priekšā," teica ministrs. "Pamazām pieaug valsts un ārzemju investīcijas Latvijā. Esmu gandarīts, ka man kā aizsardzības ministram savā jomā arī izdevies daudz paveikt. Par to varu pateikties arī vēlētāju dāvātajai uzticībai." Ministrs solīja, ja saldenieki arī šajās vēlēsanās balsos par tēvzemiešiem, (viņaprāt - labi, ka uz 8. Saeimu no partijas kandidē jauni spēki), iesākto turpināt.

Par savu uzņēmējdarbību pastāstīja viens no šiem jaunajiem spēkiem - Modris Fokerots, bet Inguna Raituma uzsvēra - politikā nolēmusi iet tāpēc, ka viņu neapmierina "netikumi, kurus Saeimā iedibinājušas atsevišķas politiskās partijas".

Saldenieki vēlējās zināt, vai tēvzemieši, esot varas partija, līdz šim darījuši visu, lai noturētu nacionāli patriotisko līniju; kas ir Abrene - dāvana vai kukulis Krievijai? Aizsardzības ministrs stāstīja par tēvzemiešu paveikto un nostāju valsts valodas likuma izstrādāšanas gaitā, solīja striktu partijas nostāju pārejā uz izglītības ieguvi valsts valodā. "Es saprotu jūsu bažas par Abreni," jautātājam piekrita ministrs, "bet mēs nevaram ņemt ieročus un doties to atkarot. Arī Rietumvalstis vēstures lappuses atpakaļ nešķirs. Šādā veidā teritoriju atgūšanas jautājumus mūsdienās nerisina, tas jādara diplomātiskā ceļā, bet, pats galvenais, jāieaudzina jauniešos nacionāli patriotiskās jūtas un apziņa, ka mēs neesam kalpu tauta. Tad arī cittautieši mūs cienīs. Daudz šajā ziņā dara jaunsargu organizācijās, zinu, ka arī vairākās jūsu rajona skolās darbojas jaunsargi."

Kā deputātu kandidāti vērtē negatīvo informāciju presē par šo nacionāli patriotisko partiju? Gan Modris Fokerots, gan Ģirts Valdis Kristovskis vainoja masu medijus tēvzemiešu nomelnošanā un nepārbaudītu faktu publicēšanā (tajā skaitā - Neatkarīgās Rīta Avīzes neseno publikāciju par ministra sievasmātes māju, kuras celtniecība it kā saistīta ar nekvalitatīvu patronu iepirkšanu aizsardzības spēkiem). "Katrā partijā ir nesimpātiski cilvēki," atzina Kristovskis, "taču šādas aplamības medijos ir tendenciozas un nepatiesas. Par nekvalitatīvas munīcijas iepirkšanu viņš tūlīt pēc šī pārkāpuma no darba atbrīvojis sešas atbildīgās personas no ministrijas un aizsardzības spēkiem. Arī par informācijas piespēlēšanu NRA viņš ierosinājis dienesta izmeklēšanu. Modris Fokerots arī apgalvoja, ka avīzes speciāli meklējot tikai negatīvu informāciju.

No aizsardzības ministra teiktā izriet, ka lielu daļu no tēvzemiešu labajiem likumprojektiem un ierosmēm izmuļļājuši citu partiju deputāti.

Tikšanās noslēgumā Atmodas laika ideālus un izjūtas uzjundīja Ievas Akurāteres un Sējānu ģimenes muzicēšana un dziedāšana.