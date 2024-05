"Ja nebūtu skolotāja, varbūt būtu tautas dziedniece."

DAINA TURSA: "Savas kleitas šuju pati - no rīta nopērku audumu un nākamajā dienā jau ģērbju gatavu. Vai nav interesanti?" FOTO - AGRITA MANIŅA

Druvas vidusskolas skolotāju DAINU TURSU negribas uzrunāt oficiāli. Uz to mudina viņa pati - nāk pretī pilnīgi atklāta. Bet šī atklātība neapgrūtina, tā paceļ un liek apskatīties apkārt. Skolotājas pievilcības recepte ir viņas vienkāršība.

Sarunai abas iekārtojāmies mīkstos krēslos viņas dzīvoklī. Ik pa brīdim mūsu uzmanību centās pievērst mazs zils papagailītis, bet nelikāmies ne zinis. Ēdām no rīta ceptu ābolu rausi un malkojām pupiņu kafiju. Es pirmo reizi nogaršoju no divsimt pieneņu ziediņiem izvārītu medu.

Nē taču, Dainai Tursai nepieder bišu drava, pat ne viens strops. Viņa tikai pavasaros "apsaimnieko" ap skolu esošās pieneņu pļavas. "Kad es tās iedomājos, tad atkal priecājos," - tā skolotāja iesāk par prieku.

Uztic sāpes

"Man liekas, ka pasaule ir tik ļoti skaista un tik daudz brīnumu ir tajā joprojām... Arī neredzētu, un arī tādu, kas par velti nāk. Piemēram, varavīksne. Un pienenes - man liekas, ka saule tad nolaidusies pļavās. Man patīk tas laiks, tad ar skolēniem ētikas stundās ejam laukā sēdēt zem ābeles. Pagājušopavasar, kad ziedēja ābeles, biju izgriezusi sirsniņu un septītajiem liku, lai pēta - ko caur to var ieraudzīt. Viņi gāja pa visu dārzu un skatījās. Pēc tam rakstīja esejas.

Jāļauj bērniem paskatīties uz visu skaisto, sataustīt. Nevis pateikt, bet - lai izjūt, ka ir skaisti. Kādreiz viņi jāizved skaistā zvaigžņotā vakarā ārā papētīt zvaigznes. Gan es samusināšu. Septītie jau noteikti nāks. Lielie bērni - varbūt ne, bet varbūt arī viņi? Mācu reliģijas vēsturi vienpadsmitajiem, bet divpadsmitajiem - psiholoģiju.

Mans prieks ir - darīt labu. Es nezinu, kādēļ, bet man vienmēr licies, ka esmu cilvēks, kas citiem var palīdzēt. Un man ir arī izdevies palīdzēt daudziem. Bet mani pārsteidza maģistrantūras psiholoģijas lekcijā dzirdēta atziņa - ka tie, kas cenšas citiem palīdzēt, ir vāji cilvēki, kuri nemitīgi tiecas apliecināties. Es atkal gribēju strīdēties: ne jau sevis pēc to daru. Vienkārši - es redzu, es dzirdu un nevaru nepalīdzēt.

Viens nabags no rīta meklē: "Skolotāj, kur mums koris?" Aizeju līdz kabinetam - durvis ciet. Tagad dzenamies pa skolu, meklējam, jo tam bērnam tas ir svarīgi. "Es esmu jau desmit minūtes nokavējis," - acis tik lielas, apaļas. Man ir jāiet palīgā.

Ir arī nopietni gadījumi. Kādreiz atnāk: "Skolotāj, ko lai es daru - man būs bērniņš..." Tad apķeru un saku: "Jauki! Nekas labāks ar tevi vairs nevar notikt. Tici man - nekā vēl skaistāka par bērniņu nevar būt." Apstulbst un uz mani skatās tolaik 11. klases bērns."

Bērns kā brīnums

"Man liekas, nav neviena bērna bez kāda talanta, bez dzirkstelītes. Pirmajā ētikas stundā tā arī saku - tu esi neatkārtojams. Jo jāsāk katram no sevis. Man liekas, cilvēki neapzinās, ka viņos ir labas potences, tāpēc labprāt bērnus pamodinu, samusinu uz labiem darbiem, man patīk noticēt, ka viņi var.

Mūsu skolā mācījās kāds puisis, kam mācības īsti nepadevās. "Nevarēs vidusskolā," - par viņu sacīja skolotāji. "Bet mūsu pašu zēns, kur viņš aizies? Nu, paturēsim viņu, ir jāiznāk kaut kam labam," - iebildu. Vidusskolā puisis atplauka, pēc tās iestājās Aizsardzības akadēmijā un pabeidza saīsinātu kursu. Tagad jau ir izmācījies par kuģa mehāniķi, grib iestāties Baltijas ūdenslīdēju skolā Liepājā un sapņo par Jūras akadēmiju. Kad pārbrauc mājās, viņš noteikti man izstāsta, kā iet. Cīnās un tiek uz priekšu. Bet ja mēs toreiz būtu pateikuši nē?...

Arī Mārtiņš Bergmanis, kas tagad strādā skolā un piespēlē visu pasauli, skolā bija viduvējs puika. Bet viņam ir labi vecāki, kas atbalsta, skolotājs Juris Levics paņēma viņu tauvā, un tagad Mārtiņš, paskat, ir mūsu labākais palīgs. Normundam Svētiņam ir diezgan daudz skolēnu, kas viņu izvēlas par paraugu un cenšas atdarināt.

Katrs bērns ir kā brīnums. Tēlaini sakot, skolotāja darbs ir līdzīgs dārznieka darbam - jāmēģina bērnu izplaucēt. Ir jādod arī kāda vieta, kur attapties, īpaši - ja viņam mājās ir ļoti slikti. Un daudziem lauku bērniem ir slikti, jo ģimenē nav naudas. Bet to skolotājs reizēm nezina. Mēs vairs nedrīkstam uz mājām pie bērna iet. Kādreiz tas bija jādara obligāti, lai uzzinātu skolēna ģimenes apstākļus. Bet tagad varbūt mājās ir tik slikti, ka bērns to slēpj, par to kaunas - jo viņš zina, kā ir citiem. Viņš negrib, ka skolotājs nāk, un negrib, ka ierauga, cik daudz kā nav. Tāpēc ļoti sāp..."

Neuzspiest neko

"Skolotāja sūtība - tā ir mīlestība pret darbu, mīlestība pret dzīvību. Bērns aizies tālāk par mani. Jāzeps Vītols ir teicis, ka mums jādod savi pleci, lai jaunā paaudze var pakāpties un paiet dažus soļus tālāk par mums. Tieši tāpēc mēs, skolotāji, strādājam. Kā ceļa rādītāji uz labo.

Gribas, lai bērni būtu izglītoti. Reliģijas vēstures kurss ir ļoti pateicīgs, lai varētu daudz ko pārrunāt. Piemēram, par pasaules uzskatu. Vai bērni gribētu ideālistisko pasaules kārtību, kurā Dievs ir, vai varbūt viņi ir stingrās materiālistu pozīcijās? Varbūt es varu šo "svešvalodu" - reliģiju, vēsturi - mazliet pamācīt, lai viņi zinātu, ko darīt, jo gandrīz visa pasaule kaut kam tic. Un mūsu bērni reizēm samulsuši - par padomju laikā audzinātu vecāku pieredzi, par folkloru, latvisko reliģiju, arī par kristietību. Valdemārs Ancītis saka: mēs ar vienu aci skatāmies pasaulē kā folkloristi, un otra acs mums ir kristieša acs, bet galvā ir liels juceklis. Neuzspiežot neko, ievest nopietnāku jautājumu pasaulē - tā strādāju reliģijas vēstures stundās.

Par psiholoģiju, es uzskatu, būtu jāpalasa katram cilvēkam. Lai aptvertu, ka daudz kas notiek nevis intuitīvi un kā gadās, bet dažkārt to mēs paši "sastrādājam". Mūsu rīcība nosaka visu, kas ar mums notiek."

Lestene un Piebalga

"Kādi ir dzīves pamati? Noteikti - mīlestība visās izpausmēs. Esmu kristiete, bet vēlu par tādu kļuvu - ap 40 gadiem. Es nevarētu teikt, ka mans galvenais balsts ir Bībele, bet esmu atklājusi, ka labās grāmatās, vai nu tā ir "Pieneņu vīns", vai "Sudraba slidas", vai "Džeina Eira", vai Ziedonis, Ārija Elksne, arī ezotēriskā literatūra, visas labās domas tik un tā gūst atspulgu Bībelē, kas ir kā esence - tajā katrs vārds svarīgs un nozīmīgs. Kristīgā pozīcija ir pamats, kas sakārto lietas, vērtības.

Jebkurā dzīves situācijā es aizstāvētu dzīvību - kā vienu no augstākajiem principiem. Jo brīnums ir viss - gan divkājainie, gan četrkājainie un spalvainie. Arī visas puķes un augi.

Man vienmēr apkārt ir bijuši daudzi labi cilvēki. Noteikti jāmin ģimene. Biju diezgan neklausīgs bērns, mācījos labi. Es nekad neesmu pērta. Man māšele un brālītis arī bija, un tētis bija muzikāls, beidzis reālģimnāziju. Pēc kara viņš Lestenē, kur piedzimu, nodibināja skolu un kādus četrus gadus nostrādāja par tās pārzini. Šajā darbā metās iekšā, bija beidzies karš, un nebija neviena, kas skolu vada.

Mana mammīte bija ļoti labestīga, mīļa, un es nekad neesmu redzējusi savu tēvu piedzērušos, neesmu dzirdējusi, ka viņš rātos ar mammu. Domāju, tāpēc tāda ideāliste esmu iznākusi, jo nekad neticēju, ka var būt citādi. Mamma bija Kaucmindi beigusi mājturības instruktore, arī kaut kas uz skolotāju modi. Bet īsto skolotāju būšanu man iestāstīja mammas māsa, kas visu mūžu bijusi skolotāja un arī tagad man ir mīļākais cilvēks ar visiem saviem 86 gadiem. Ir taču jauki, ka Piebalgā ir tāda vieta, kur mani sauc par bērniņu. Vai tas nav brīnišķīgi? Krustmāte gatavo garšīgu vīnu. Vienmēr man iedod trīslitru burku, un mani draugi un visi skolotāji zina, ka Dainiņa atvedīs vīnu un gan dzimšanas dienā, gan vārda dienā tas būs.

Mammas māsa audzē lilijas, un tad viņai arī tulpju laiks... Matemātikas skolotāja, bet strādā kā irbīte pa dārzu. Pie viņas ir skaisti. Un kā krustmāte māk stāstīt par saviem klases bērniem! Kādreiz, no Rīgas aizgājusi uz Piebalgu, paņēma audzināt 1. klasīti un aizvadīja līdz 9. Visi viņi tagad ir izstudējuši. "Brīnumklase" ik pa laikam satiekas, un man jābrauc palīgā klāt galdu.

Vēl man bija ļoti ņipra vecmāmiņa - krustmātes un mammas mamma. Varena saimniece. Vīrs viņai aizgāja bojā 1917. gadā - iesauca armijā un Petrogradā saslima. Sieva pēc tam viena cīnījās pa divām saimniecībām - Lestenē un Jaunpilī - un audzināja savas divas meitas."

Sākums - Ezerē

"Tāpat kā krustmātei, man arī ir viena tāda četrdesmitgadnieku klase - vienīgie manējie, kas beiguši vidusskolu Ezerē. Mans pirmais direktors bija Aišis Ezeres vidusskolā. Viņš deviņpadsmitgadīgam skuķim uzticējās un pirmajā gadā, kad strādāju par laboranti, jau deva stundas. Tur, neklātienē mācīdamās, arī sāku kļūt par skolotāju. Pēc tam mani uzaicināja uz Saldu.

Par "veciem" laikiem, godīgi sakot, nežēlojos. Es domāju, ka manis dēļ nevienam cilvēkam nav bijis slikti, jo neesmu parādījusi nekādu varu, bet vienmēr gribēju, lai darbs, kas man uzticēts, tiktu labi padarīts. Desmit gadi tautas izglītības nodaļā kopā ar Ojāru Ulmani bija brīnišķīgi. Mums bija laba komanda, kā tagad saka, un viņš - bezgala interesants cilvēks, ļoti talantīgs pedagogs. Žēl, ka šo lauku pameta. Es nezinu, kas dažreiz stiprajiem cilvēkiem notiek...

Kā dāvana, kā balva tolaik skolu direktoriem bija ekskursijas, Ojārs Ulmanis tās iesāka. Ulmanis uzticējās, viņš mācēja to darīt un izvilkt no cilvēka darbu. Kā to panāca, es vēl tagad brīnos. Bet arī sadzīve mums bija interesanta. Nodaļas vadītājs ļāva sapņot - nekad nevienu ideju neapcirpa. Un man jau patīk kaut ko izdomāt. Man vienmēr bijušas grūtības pakļauties autoritārai darbībai. Tas ir nelāgs vadības stils, kas bremzē, cilvēku atmet atpakaļ un neko nedod ne vadītājam, ne padotajiem. Man arī nepatīk definīcijas, instrukcijas, formastērps... Tāpēc dažreiz iznāk "saskrieties" ar citādi domājošiem cilvēkiem."

Kopā saausti

"Uz Druvu mani uzaicināja Sergejs Beļkevičs, viņš meklēja mācību pārzini jau gadu pirms skolas nodošanas, kad te viss vēl bija vienos kaļķos un nepabeigts. Mēs bijām jau sen pazīstami - kopš viņš vēl bija pionieris.

Es nesmaidu par pionieriem. Mēs esam iemācījuši mūsu jaunajai paaudzei, ka komjaunietis - tas ir kaut kas galīgi garām, komunistiskās partijas biedrs - tāpat. Es jau arī biju partijā, jo nevarēja nemaz nebūt, ja kaut ko gribēji sasniegt. Mani uzņēma mans labais direktors Aišis, kurš arī bija partijā, kaut bijušais leģionārs - kā jauns puika bijis iesaukts rezervistos uz pāris mēnešiem. Tāpēc viņš nedrīkstēja sēdēt nevienā prezidijā. Es uzskatīju to par lielu godu - iestāties partijā, kurā ir tādi cilvēki kā Aišis.

Komjauniešiem, pionieriem, manuprāt, dažkārt bija daudz vairāk interesanta, ko darīt, nekā tagadējai 6., 7. klasei, bet bērni par tiem laikiem nezina. Skolotāja Ilze Kļava - izcila aktīviste, Sergejs Beļkevičs - tāpat. Nu, Juris Levics ir noturējies kā opozicionārs un nav bijis komjaunietis. Par to viņš ir ļoti lepns - ka ir bijis pret visu. Viņam jau vispār ir interesanti uzskati - pa spalvai neglauž un pasaka, kā domā.

Organizēju jauno tūristu salidojumu, Sergejs savus bērnus bija atvedis un, no pasākuma ar moci steigdamies uz Sātiņu skolu vadīt eksāmenu vai konsultāciju, iekļuva nelaimē. Tā ka - es ar šo cilvēku esmu cieši saausta kopā. Mums arī bieži vien domas sakrīt, domājam līdzīgi.

Bet ir jau arī citi skolotāji. Mani kolēģi ir ļoti labi. Tāpat labas attiecības ar Izglītības pārvaldi, esmu diezgan ilgus gadus mācību pārziņu metodiskās apvienības vadītāja. Man nav nācies sastapt sliktus cilvēkus. Un labo arī noteikti ir vairāk nekā slikto."

Sev - vairāk

"Es tiešām mācos labo un priecājos par to. Sajūsminos, kā mūsu skolotāji ir atplaukuši, salīdzinot ar laiku pirms desmit gadiem, kad viņi iesāka. Cik daudz laba ir izdarījuši, un kā viņi ir sev pielikuši klāt visādas krāsas, dzīvodami Druvā. Visu ko iemācījušies - gandrīz katram ir otra specialitāte, pabeigti kursi, iestājušies maģistrantūrā. Un viņi kļūst citādāki, pašapzinīgāki. Par to man ir liels prieks, jo liekas - tas arī mans darbs, esmu viņus vismaz iedrošinājusi, ka noteikti izdosies, tikai jādara.

Man palīdz labas grāmatas. Smejos - man plauktā divi metri labas literatūras, ezotērā literatūra. Daiļliteratūru tagad maz lasu. Es priecājos, ka "Pieneņu vīns" ir atkal izdota. Ļoti interesanta grāmata - tajā ir tik garšīga valoda, tēlaina, jauka, tāda, ka var izsapņoties.

Lasu arī par dziedniecību un tautas medicīnu. Man ir savākti un sažāvēti visvisādi ārstniecības augi. Ja nebūtu skolotāja, es būtu tautas dziedniece, varbūt. Lasu arī grāmatas par medicīnu. Man liekas, cilvēkam labāk sevi jāpazīst, arī jādomā par sevi drusku vairāk, nekā tikām mācīti iepriekš. Cilvēks ir dabas daļa, saistīts ar dabu un pakļauts visiem tās likumiem. Mēs nevaram protestēt ne pret saviem gadiem, ne pret to, ka brilles jāliek... Kolēģiem skolotājiem gribu teikt - mums jāiemācās sevi mīlēt. Kaut vai lai savāktu palikušos resursus. Brilles nopirkt nevis par 4 latiem "uz ātro", bet skaistas, sakārtot zobus, varbūt atļauties kādu patīkamu skaistumkopšanas procedūru, kaut arī liekas - tas nav man...

Es vēlos, lai tie cilvēki, kas ir ar mani kopā, ir laimīgi. Ak kungs, cik es pati esmu laimīgs cilvēks - man ir trīs lieli jauki bērni! Es ļoti gribētu, kaut viņiem labi klātos. Un tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu bijusi kopā, bet kas ar mani vairs nav kopā, - arī lai labi klājas. Savukārt maniem kolēģiem vēlu - lai pietiek mīlestības pret katru bērnu, kas viņiem ir uzticēts."