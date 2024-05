Kriminālpolicijas ziņas (28.09.)

Soda likumpārkāpējus

Par kādas sievietes kredītkartes zādzību jūnijā Brocēnu novada "Laucēnos" un tās nelikumīgu izmantošanu pie atbildības saukts šī novada iedzīvotājs Raivo Š.

Par vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu kādai sievietei Ezeres pagasta "Vārnās" 28. jūnijā pie atbildības saukts ezernieks Ziedonis L.

Par zādzību no dzīvokļa Šķēdes pagasta "Zvirgzdiņos" 3. jūlijā pie atbildības saukts šī pagasta iedzīvotājs Nauris Š.

Par huligānisku uzvedību 8. jūlijā pie Cieceres internātpamatskolas, kā rezultātā nodarīti miesas bojājumi kādam jaunietim, pie atbildības saukts Brocēnu lauku teritorijas iedzīvotājs Santis U.

Par zādzību no automašīnas Ford Sierra 15. jūlijā Novadnieku pagastā pie atbildības saukti šī pagasta iedzīvotāji Mareks T. un Jānis P.

Par smagu miesas bojājumu nodarīšanu 18. jūlijā Saldū kādam Striķu ielas 16 dzīvokļa iemītniekam pie atbildības saukta saldeniece Valentīna Š.

Par leņķa slīpmašīnas zādzību 18. jūlijā no SIA "Vesto" ražošanas ceha telpām Novadnieku pagastā pie atbildības saukts saldenieks Normunds K.

Par degvielas zādzību 22. jūlijā Zaņas pagasta "Irbēs" pie atbildības saukti šī pagasta iedzīvotāji Kaspars Š. un Lauris M.

Par šaujamieroča nelikumīgu glabāšanu jūlijā savā dzīves vietā Lutriņu pagasta "Grūbjos" pie atbildības saukts lutriņnieks Alfons G.

Par zādzību 2. augustā Zaņas pagasta "Ventmaliešos" pie atbildības saukts šī pagasta iedzīvotājs Kārlis R.

Par kāda vīrieša apzagšanu 5. augustā pie Saldus ezera pie atbildības saukti saldenieki Arnis G., Alvils G. un Solveiga N.

Par velosipēda zādzību 13. augustā Lutriņu pagastā, no mājas kāpņu telpas Zaļā ielā 1, pie atbildības saukts lutriņnieks Juris. J.

Par kāda vīrieša a/s Hansabanka norēķinu kartes zādzību 23. augustā un nelikumīgu izmantošanu Saldū pie atbildības saukts saldenieks Oļegs Ļ.

Par miesas bojājumu nodarīšanu 1. septembrī kādam jaunietim Saldū, uz Lielās ielas, pie atbildības saukts brocenieks Mārtiņš K.

Par dažādu metāla izstrādājumu zādzību 5. septembrī no a/s "Brocēni" kaļķakmens ražotnes teritorijas Novadnieku pagastā pie atbildības saukts saldenieks Edgars C.

Piekautie meklē palīdzību

22. septembrī slimnīcā pēc palīdzības griezušies divi saldenieki. Viens iepriekšējā naktī piekauts Saldū, uz Tūristu ielas, otrs - bārā "Odesa".

26. septembrī slimnīcā nonācis kāds iepriekšējā naktī uz Striķu ielas piekauts saldenieks.

Demolē darbnīcas

Naktī uz 22. septembri SIA "Saldus meliorācija" mehāniskajām darbnīcām Lutriņu pagastā izsisti logu stikli un sabojāti to rāmji.

Informēja rajona kriminālpolicijas priekšnieks Arnis Gailis