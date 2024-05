Par pensiju un atlīdzību indeksāciju

Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punktu, MK noteikumiem Nr. 304 un Labklājības ministrijas 10. septembra rīkojumu "Par indeksu noteikšanu valsts pensiju un atlīdzību indeksācijai" no 2002. gada 1. oktobra notiks pensiju indeksācija.

Ar indeksu 1,0232 palielināmas līdz 2002. gada oktobrim piešķirtās un pārrēķinātās pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, t.i., līdz Ls 90 (ieskaitot). Piemērs. Pensijas apmērs ir Ls 52,50, bet no 2002. gada 1. oktobra tas būs: Ls 52,50 x 1,0232 = Ls 53,72.

Ar indeksu 1,0089 palielināmas līdz 2002. gada oktobrim piešķirtās un pārrēķinātās pensijas, kuru apmērs pārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, t.i., robežās no Ls 90,01 līdz Ls 150. Piemērs. Pensijas apmērs ir Ls 98,60, bet no 2002. gada 1. oktobra tas būs: Ls 98,60 x 1,0089 = Ls 99,48.

Vēršam uzmanību, ka

indeksācijai pakļaujas arī saglabātie pensiju apmēri, kuri iepriekšējās indeksācijās netika indeksēti,

tiek indeksēti arī minimālie pensiju apmēri,

priekšlaicīgām vecuma pensijām, kuras tiek izmaksātas 80% apmērā no piešķirtās pensijas, piemērojamo indeksu nosaka atkarībā no piešķirtās pensijas nevis no izmaksājamās pensijas apmēra (piemēram, priekšlaicīgās vecuma pensijas apmērs ir Ls 92,50, no kura izmaksā 80% - Ls 74; palielināms ir piešķirtais pensijas apmērs Ls 92,50 x 1,0089 = Ls 93,32, izmaksā 80% no šīs summas - Ls 74,66).

Apdrošināšanas atlīdzības neatkarīgi no apmēra palielina ar indeksu 1,0089.