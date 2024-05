Pirmā partija aicina neļaut triumfēt ļaunumam

Latvijas Pirmās partijas deputātu kandidāti daudzos saldeniekus, kas bija atnākuši uz tikšanos, paņēma ar tiešu, atklātu un konkrētu valodu.

Uz tikšanos bija ieradušies 10 no Kurzemes vēlēšanu apgabalā kandidējošajiem 14 Saeimas deputāta kandidātiem. Katrs minēja iemeslus, kāpēc iesaistījies politikā un izvēlējies tieši Pirmo partiju (PP). Pašreizējai Saeimas deputātei Jevgēnijai Stalidzānei, piemēram, patīkot, ka šī nav kabatas partija, jo apvieno vairāk nekā 1500 biedru 22 nodaļās visā Latvijā, partijai arī ir daudz atbalstītāju. A/s "Limbažu piens" prezidents Dzintars Jaundžeikars, kas esot arī zemnieks, sacīja, ka sākumā atbalstījis TP, jo tai bijušas pozitīvas ievirzes tautsaimniecības sakārtošanā, bet, kopš A. Šķēle pārdevis savus pārstrādes uzņēmumus, esot stipri vīlies šīs partijas politikā. PP esot pavisam cita morāle, kas balstīta uz kristīgām vērtībām.

Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniece Aina Verze esot ieguvusi skarbu rūdījumu, strādājot pie pensiju likumprojektiem. "Simtiem miljonu plūst garām valsts budžetam, bet daži desmiti miljonu, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, nav. Jo valsts varas gaiteņos nevienu neinteresē vienkāršais cilvēks," viņa sacīja. Mācītājs Ainars Baštiks uzskata - ja izglītība neies rokrokā ar kristīgo morāli, tad iznāks tā - jo izglītotāks cilvēks, jo lielāks blēdis.

Mācītājs un PP priekšsēdētājs Ēriks Jēkabsons aicināja visus padomāt, ka šīs vēlēšanas ir nopietnas krustceles, kad jāizvēlas, pa kuru ceļu Latvijai iet tālāk. "Savulaik godprātīgi un labi deputāti kļuvuši par paklausīgiem airētājiem uz galeru kuģa, kura virzību nosaka ēnu ekonomika, oligarhi," viņš sacija. "Latvija šodien nav tiesiska valsts. Pār tās robežām no visām pusēm iekšā ripo vagoni un brauc autocisternas ar spirta, pārtikas, naftas produktu kontrabandu. Latvija kļuvusi par narkotiku zemi, narkotiku točkas ir visur un visur mūsu bērniem tiek tirgota nāve. Latvijas valsts ir nozagta, jo korupcija valda visaugstākajos ešalonos. Lemberga un Šķēles grupējumiem pieder īstā vara Latvijā. Pirmā partija saka - oligarhi nav mīts, bet vistiešākā realitāte. Vienīgā alternatīva - godīga, taisnīga, atklāta, caurspīdīga kristīgā politika, lietas saucot īstajos vārdos." Viņš arī sacīja, ka PP nav tikai ideālistu komanda, tajā strādā daudzu nozaru profesionāļi ar mugurkaulu.

Uz jautājumu, kas ir partijas sponsori, a/s "Latvijas krājbanka" padomes loceklis Arnolds Laksa atbildēja, ka PP aiz muguras nestāvot neviens oligarhs vai ekonomiskais grupējums. Kristieši esot arī daudzi bagāti cilvēki, kas veiksmīgi attīstījuši savu biznesu. Daudzi nepareizi uzskatot, ka kristietība un nabadzība ir viens un tas pats. Šie bagātie cilvēki arī esot galvenie partijas sponsori, piemēram, viņš pats, Ainārs Šlesers, Dz. Jaundžeikars un vēl citi.

Kāda saldeniece vēlējās uzzināt, kā partija domā atrisināt dzīvokļu jautājumu, jo tiem, kas dzīvo denacionalizētos namos, bieži vien zūd pamats zem kājām. P. Stradiņa slimnīcas administratīvais direktors Pēteris Simsons teica, ka redzot tikai 2 variantus - pašvaldību dzīvojamā fonda attīstīšanu vai, ja tā nav, sociālās palīdzības sistēmas pilnveidošanu, lai nepamatoti augstas īres maksas gadījumā denacionalizēto māju īrniekiem segtu daļu īres maksas.

Uz izskanējušo neapmierinātību par dzelzceļa līniju un pirts slēgšanu A. Šlesers atbildēja daudz plašāk: "Ir pagājuši 12 gadi, un cilvēkiem jau būtu jāzina, kad viņi dzīvos labāk. Kad kļuvu ekonomikas ministrs, pirmais, ko gribēju izdarīt - saaicināt kopā visus speciālistus, kas strādā pie valsts ekonomiskās attīstības modeļa. Man par lielu izbrīnu atnāca tikai viena kundze gandrīz pensijas gados. Viss departaments esot viņa viena pati... Tā ir mūsu nelaime, ka tikai ceram - rīt būs saule vai līs lietus. Nav mērķtiecīga darba." Viņš pastāstīja, ka PP ekonomikas uzlabošanu gribot realizēt pēc Īrijas modeļa. A. Šlesers 3 gadus braucis uz šo valsti, pētījis, kā valsts, kurā pirms 15 gadiem bijis vēl augstāks bezdarbs nekā Latvijā - 28% -, spēja kļūt par ekonomiski attīstītu zemi, kurā pat trūkst darba roku. Šobrīd Īrijā strādājot 10 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vien.

"Latvijā katru gadu tiek nozagti 1,4 miljardi eiro. Tas nav mūsu partijas, tas ir pasaules institūciju vērtējums. Tajā pašā laikā mums nav naudas, lai atrisinātu skolotāju, mediķu, pensionāru problēmas. Valsts ir bagāta, tikai cilvēki to neprot saskatīt," teica A. Laksa.

Vaicāti par iespējamo koalīciju, PP pārstāvji sacīja - tas varētu būt Jaunais laiks, ja vien noticēšot, ka šī partija nav salaulājusies ar ēnu ekonomiku. Ja nē, tad PP būšot spēcīgā opozīcijā.

Tā kā tikšanās laikā bieži vārdos tika saukti valsts nozadzēji, PP pārstāvjiem vaicāja, vai viņi nebaidās, ka tumsas spēki var viņus fiziski novākt. Uz to Ē. Jēkabsons atteica, ka bailes ir pavisam normāla parādība. Taču nepieciešama stipra ticība un mīlestība uz Dievu, lai bailes pārvarētu. "Esmu šo to arī piedzīvojis, jo esmu bijis varas aizkulisēs," teica A. Šlesers. "Mani toreiz brīdināja, ka ar Lembergu jādraudzējas. Kad bija jāizlemj svarīgi ekonomiski jautājumi, toreizējais premjers Krištopans vienmēr prasīja Lemberga viedokli. Ja viņš nepiekrita, darīja visu, lai piekristu. Biju gados jauns un nepieredzējis, man tas nebija pieņemams. Ja pēc vēlēšanām Lemberga un Šķēles savienība paliks, no Latvijas valsts nekas pāri nepaliks. Visas partijas uz jautājumu par korupciju atbild - mūsu rīcībā ir informācija, pēc vēlēšanām sāksim darīt. Taču vārdā nevienu nesauc. Mums ir bail, bet mēs neredzam citas iespējas palīdzēt Latvijai."