Skolu psihologi vēl ir jauna ceļa gājēji

Saldus pamatskolas psiholoģe GUNITA BĒRZIŅA izmainīja manus aplamos priekšstatus par savu darbu.

Viena iedoma bija - ka šis speciālists viens pats skolā iespēj visai maz, otra - ka skolu psihologs nav skolotāju īpaši ieredzēts.

Ir cilvēks "pa vidu"

"Mans galvenais uzdevums ir palīdzēt skolēniem, kuriem neveicas mācībās. Tieši tāpēc skolu psihologs atšķiras no pārējiem psihologiem - galvenā uzmanība ir jāveltī mācību grūtībām," - skaidro G. Bērziņa. Ja šādas grūtības ir, jāuzzina, kādēļ bērnam neveicas. Vai viņš ir slims, vai tiešām nespēj, vai ir kāds cits kavēklis. Un jādara viss, lai viņam palīdzētu. Galvenokārt - individuālās nodarbībās, jo dažam varbūt pietrūkst vien tikdaudz, lai kāds apsēžas līdzās un atbalsta mājas darbos.

Gunita sāka strādāt šoruden un patlaban mācību stundās skolēnus vēro, iepazīst. Vairāku klašu audzinātāji apgalvo: viņu klasēs nav tādu, kas uzvedības vai spēju ziņā īpaši atšķirtos no pārējiem. To novērojusi arī psiholoģe. "Es "neķeru" nevienu. Ja skolotāja man nav lūgusi pievērst uzmanību kādam bērnam, ja viņš mācās un par viņu nesūdzas, es neiejaucos. Bet es arī nevēlos gaidīt savā kabinetā, kad bērns pie manis atnāks, tāpēc strādāju līdzīgi, kā strādā skolotājs, - sadarbojoties."

Psiholoģe sevi uzskata par starpnieci un vidutāju - starp vecākiem un skolu, starp bērniem un skolotājiem. Cilvēkam "no malas" ir savs redzējums, tāpēc reizēm varbūt ir vērts to uzklausīt.

Nepieciešama vecāku atļauja

Aplami priekšstati satrauc. Vienā klasē Gunitai bērns iebilda: "Mēs neesam trakie, mums nevajag psihologu." Viņam nevar būt savas pieredzes, viņam jau gatavu informāciju iedevis pieaugušais. Un tā diemžēl emocionāli iespaido arī klasesbiedrus - pat vairāk nekā psiholoģes stāstītais.

Tikpat aplams reizēm esot pieaugušo priekšstats, ka atstāšana uz otru gadu ir kas slikts. Bet tā ir palīdzība bērnam, kurš vienā gadā nav vēl pietiekami gatavs skolai. "Pirmo klašu audzinātājas uzsver, ka ir liela atšķirība starp sešgadīgiem bērniem, kuriem septiņi gadi paliks ziemā, un starp tiem, kam, uzsākot mācības, jau ir septiņi gadi. Gribu, lai vecāki saprot, ka neeju skolā ārstēt, arī ar varu negrasos vest pie sevis," - saka psiholoģe.

Viņa Saldus pamatskolā strādā uz pusslodzi - deviņas kontaktstundas nedēļā, bet skolēnu skolā - daudz. Cik iespējams izdarīt? "Pirmkārt, individuāli bērnu nedrīkstu pie sevis aicināt, ja nav vecāku atļaujas. Arī vadīt nodarbības nav mans uzdevums, es nevaru lūgt, lai man atļauj ar klasi strādāt, piemēram, matemātikas stundas laikā. Kaut gan, ja tas būtu ļoti nepieciešams, man atļautu. Esmu it kā līdzās, it kā paralēli skolai - vēroju un esmu gatava palīdzēt, kad skolotājs lūgs. Man ir arī skolotājas darba pieredze - mācoties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, trīs gadus strādāju Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā ar sākumskolēniem, bet tagad Druvas vidusskolā mācu angļu valodu. Tāpēc labi zinu, ko nozīmē būt skolotājam, lai gan vēl nezinu, kā ir - būt mammai."

Gunita ir gatava uzklausīt bērnu, ja tas nāk ar sāpi, kas nav saistīta ne ar skolu, ne mācībām. Bet, tā kā viņa strādā stundu laikā, bērnam, lai atnāktu, ir jāatprasās no kādas stundas. Skolotājs varbūt pēc tam psiholoģei jautātu - kas ar bērnu noticis, bet to nedrīkst izpaust. Būtu daudz labāka situācija, ka skolēns var atnākt un neviens par to neuzzinātu. Jo nereti varbūt ir vajadzīgs tikai "norunāt" no sevis smagumu.

Plāno sadarbību

"Mūsu darbs vēl ir jauns - tā sacīja augstskolā. Arī tad, ja kāds pirms mums ir sācis strādāt, vienalga - esam vieni no pirmajiem. Tāpēc - kā mēs šo darbu "iegrozīsim", kā sāksim, no tā būs daudz kas atkarīgs. Tādēļ jūtos kā jauna ceļa gājēja," - smaida Gunita. "Bet Saldus pamatskolā ir labs kolektīvs un atbalstošs direktors, tā ka man nav grūti. Reizēm gan jūtos vēl "zaļa", bet, ja es uzreiz nevaru atbildēt, saku, ka mēģināšu rast atbildi un padomāt. Šī mēneša laikā arī esmu pamanījusi, kur man robi zināšanās. Es labprāt izmantoju iespēju jautāt kolēģiem - skolotājiem."

Psiholoģes kabinets atrodas pagalma mājā, un tas nav pietiekami mājīgs, bet skolas administrācija solījusi ierādīt citas telpas. Gunita tās vēlētos iekārtot tā, lai bērni justos labi, - ar mīkstām mantiņām, mīkstiem krēsliem.

Vēl nākotnes ieceres saistās ar vecākiem. Viņi ieteikuši, ka varētu pa klasēm veidot vecāku grupas, kam interesētu konkrēti jautājumi. Gunita sagatavotu materiālus un kādā pēcpusdienas nodarbībā, kad vecākiem darbs beidzies, ar viņiem tiktos. Ir nepieciešams, lai vecāki stāstītu, kā reāli notiek dzīvē, jo grāmatu teorija no prakses atšķiras. "Es gan iepazītu vecākus, gan arī iedrošinātu viņus runāt. Ja viņu bērnam "nesaskan" ar klasesbiedriem, ja ar viņu nedraudzējas, ja viņš ir atstumts vai regulāri nevar "savākties", nav izmācījies, vai gluži pretēji - mājās visu atbild, bet skolā skolotājam nespēj bilst ne vārda..., tad kopīgi jānoskaidro, kas notiek, kas bremzē."

Izglītības psihologi Saldus rajona skolās

Saldus pamatskolā, Druvas vidusskolā - Gunita Bērziņa

Brocēnu vidusskolā, Lutriņu pamatskolā - Arta Zepa

Saldus 2. vidusskolā - Modra Andersone

Cieceres internātpamatskolā - Estere Birziņa

Kurzemītes, Remtes pamatskolā - Lana Turka

Pampāļu pamatskolā - Ilze Ušacka

Saldus sākumskolā - Gunda Pūce