Viņai skolā viss patīk

Nīgrandes mūzikas skolā šogad jauna direktore - ASTRĪDA ĶETLERE. Šajā kolektīvā gan viņa nav iesācēja - strādā trešo gadu.

Mūzikas skolotāja un pašdarbniece

Astrīdai vienmēr paticis daudz strādāt. Dzīvodama Ezerē, braukāja ne tikai uz Nīgrandi, bet arī uz pretējo pierobežu. Rubas speciālajā skolā mācīja dziedāt bērniem, bet tautas namā vadīja ansambli. "Un vadīšu arī turpmāk," - viņa apņēmusies, "jo Rubā man ļoti patīk. Tur ir labi un atsaucīgi cilvēki, kas daudz palīdzējuši. Man patīk pašdarbība, jo vienmēr var darīt kaut ko jaunu, veidot katrreiz savādāku koncertu."

Palīdzība vai vismaz atbalsts Astrīdai bija vajadzīgs, jo paralēli darbam viņa arī mācījās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Šogad studijas beidza, bet tās uzsāka, strādājot par mūzikas skolotāju Ezeres vidusskolā. Tur aizvadīti 10 darba gadi, bet pirms tam bija dziedāšanas skolotāja Zaņas pamatskolas skolēniem.

"Es kādreiz skaitīju savas darba stundas, arī nobrauktos kilometrus, bet tagad - vairs nē... Vienīgi žēl, ka darba un mācību dēļ daudz ticis atņemts ģimenei," - atzīst direktore. Tā nu dzīve nolikusi, ka diendienā katrs Ķetleris raujas uz savu pusi. Mamma - Nīgrandē, tētis Andis - Ezerē, dēls Edgars - gan Ezeres vidusskolā, gan Saldus mūzikas skolā.

Sirsnīga skola un iespējas

Mūzikas skolas vadību Astrīda uzsākusi ieceru pilna, kaut arī apzinās: vēlmes ir viens, bet iespēja tās īstenot - pavisam cits. Ir daudz traucējoša, arī valsts nesakārtoti jautājumi. Toties, kad "papīru lietas" būs kārtībā, direktore nekavēsies izbaudīt, kā skolas kabineti dzīvo un skan. Viņai patīk, ka šajā kolektīvā uzņemta nevis kā skolotāja Ķetlere, bet kā skolotāja Astrīda. Viņai te viss patīk.

"Mazā lauku mūzikas skolā galvenokārt jādomā par skolotājiem. Tagad mums vajadzīgs speciālo klavieru skolotājs. Speciālistu trūkst, jo Nīgrande ir nostūrī un satiksme uz šejieni slikta. Ja arī mēs skolotāju dabūtu, viņam darbs būtu divreiz nedēļā - tas nozīmētu, ka man ar savu mašīnu būtu viņam jābrauc pakaļ. Atšķirībā no lielas mūzikas skolas, mūsējā mācās ikviens bērns, kas vien to vēlas. Tāpēc ir visādi gadi - arī, kad nav "stipru" audzēkņu, kam startēt konkursos. Tradicionāli labi panākumi ir vijoļskolotājas Zandas Rivānes audzēkņiem. Konkursi būs arī šogad, un mēs tajos piedalīsimiem, kaut ļoti agri - jau novembrī - tie sāksies un noteikumi ir grūti," - stāsta A. Ķetlere. "Bet tas ir labi, ka uzņemam visus. Lai viņi mācās, vismaz tik ilgi, kamēr paši vēlas. Arī mans dēls mūzikas skolu un saksofonu izvēlējās pats. Lai braukā, kamēr pietiek pacietības. Pagaidām mācīties mūziku patīk."

Skolā šogad 55 skolēni. Tāpēc, ka paaugstināja skolotājiem algas, audzēkņu skaits bija jāsamazina, tāpēc vairāk arī nedrīkst uzņemt. Kādēļ laukos ir vajadzīga tāda kultūras iestāde kā mūzikas skola? "Pirmkārt, tāpēc, ka lauku bērni jau tāpat ir "apzagti"," - pārliecināta Astrīda. "Apgalvo, ka, piemēram, datori pieejami visiem skolēniem vienādi, bet patiesībā šīs iepējas ir niecīgas, īpaši - ja bērns grib kaut ko papildus. Protams, var braukt uz mūzikas skolu, bet - cik laukos dzīvojošajiem vecākiem šī skola izmaksā? Pilsētnieki vismaz ietaupa ceļa izdevumus, pat ja viņiem neatliek naudas citiem pulciņiem. Tāpēc jārada iespējas laukos. Mūsu skola ir lētāka nekā lielās mūzikas skolas. Un tāpēc, ka maza, tajā sirsnīgas attiecības, skolotāji izjūt atbildību par katru bērnu. Ja stunda nenotiks, noteikti skolēnam piezvanīs - lai nebrauc velti."

Viena no Astrīdas Ķetleres rūpēm - bērni gribētu apgūt pūšamos instrumentus, bet šogad to nevar izdarīt. Pērn uz skolu braukāja skolotāja no Embūtes, tāpēc skolēni sapirka instrumentus. Bet šogad vairs tāds mācību priekšmets nepastāv, jo tā nebija specialitāte, bet papildinstruments vienu stundu nedēļā. Valsts noteica: tā vairs nedrīkst būt, un vecāki ir neapmierināti. Jādomā, kā palīdzēt.