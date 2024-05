Latvijas - Dānijas projekts gūst panākumus

Otrdien Kursīšu pagasta "Brūzilās" krietns skaits zemnieku no mūsu rajona, arī no Jelgavas un pat Daugavpils bija pulcējušies Dānijas - Latvijas kopprojekta noslēguma pasākumā.

Projekts sākās pirms divarpus gadiem, sadarbojoties Dānijas Holsteinborg Consult un Saldus lauksaimniecības konsultāciju birojam. Tā mērķis - izveidot labas lauksaimniecības prakses demonstrējuma saimniecību. Par piemērotu atzina Kursīšu pagasta "Brūzilas", kur saimnieko Vilnis Štencelis. Divu gadu laikā, izmantojot Dānijas finansiālu palīdzību, konsultantu padomu un pievienojot paša saimnieka finanses, uzņēmību un mērķtiecību, te notikušas lielas izmaiņas, par kurām runāja noslēguma pasākumā.

Projekta vadītājs no Dānijas Jorgens Nidams Henriksens secināja: projekts pierāda, ka Latvijā lauksaimniecība var būt ienesīga nozare. "Brūzilās" divarpus gados palielinājusies graudaugu platība, ražība, pieaudzis lopu skaits un izslaukums. Līdz ar to lielāki ienākumi no katra hektāra un no katras slaucamas govs. Citi lauku saimnieki vairākos semināros "Brūzilās" mācījās gan zālāju ierīkošanas un kopšanas, gan lopbarības gatavošanas, zemes darbu un tehnikas regulēšanas gudrībās.

Šoreiz lauksaimnieki pētīja govju nepiesietu turēšanu dziļajā kūtī. "Brūzilu" jaunā lopu novietne būvēta 60 govīm, bet saimnieks sacīja: jau tagad jūtams, ka tā būs par mazu, lai vēl vairāk palielinātu ganāmpulku. Patiesībā kūts ir tikai nojume ar divām norobežotām sienām, un govis uzturas tur augu dienu jebkurā temperatūrā. Otrdien, kad ārā bija ap 10 grādiem mīnusā, lopi jutās pat labāk nekā siltā kūtī. Mierīgi un bez stresa govis ēda barību, bet paēdušas, apgūlušās sausos pakaišos, omulīgi gremoja. Laukā svaigs gaiss, pietiekami daudz un vienmēr pieejama barība, sausi salmi, bet zem tiem jau izveidojusies kūtsmēslu kārta silda jebkurā aukstumā. Pielāgojoties salam, govis tikai uzaudzējušas krietni biezu kažoku. Izslaukums šādi turētām govīm ir pat lielāks nekā parastā kūtī.

Saimnieki sīki izvaicāja Vilni Štenceli gan par nojumes būvniecību un izmaksām, gan barības gatavošanu un dziļo pakaišu kūts priekšrocībām. Dažs skeptiķis kļuva domīgs - varbūt šis ir variants, kā ar salīdzinoši mazākiem līdzekļiem paplašināt lopu mītni. Bet lauksaimniecības konsultanti uzsvēra, ka, pirms ko darīt, jāizpēta katra varianta priekšrocības un arī trūkumi.