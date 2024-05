Statistika par deputātu kandidātiem

Šodien, 8. Saeimas vēlēšanās, piedalās 20 politisko partiju vai to apvienību saraksti. Uz 100 deputātu vietām pretendē 1019 kandidāti.

KOPĒJĀ STATISTIKA

Par iekļūšanu Saeimā cīnīsies 725 (71,7%) vīrieši un 294 (28,9%) sievietes.

817 (80,3%) deputāta kandidātu ir latvieši, 121 (11,9%) - krievs, 16 (1,6%) - poļi. Vēl uz parlamentu kandidē 6 baltkrievi, 6 ukraiņi, 4 ebreji, 3 vācieši, 2 lietuvieši, 2 lībieši, pa vienam līvam, gruzīnam, grieķim un karēlim, bet 36 kandidāti savu tautību nav norādījuši.

Visvairāk kandidātu ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem - 292 (28,7%). 51 - 60 gadu vecumā par deputātiem cer kļūt 278 (27,3%) kandidāti, 31 - 40 gadu vecumā - 192 (18,8%) kandidāti, 61 - 70 gadu vecumā - 140 (13,7%) kandidāti, 21 - 30 gadu vecumā - 99 (9,7%) kandidāti, 71 - 80 gadu vecumā - 17 (1,7%) kandidāti. Visvecākajam kandidātam ir 82 gadi, visjaunākajam - 21 gads. Vidējais Saeimas deputātu kandidātu vecums - 47,5 gadi.

830 (81,5%) kandidātu ir augstākā izglītība, 105 (10,3%) - vidējā speciālā, 83 (8,1%) - vidējā, bet vienam - pamatizglītība.

Rīgas vēlēšanu apgabalā dzīvo 482 kandidāti (3 no tiem - ārzemēs); Vidzemes vēlēšanu apgabalā - 220 kandidāti (visvairāk Rīgas rajonā - 76 un Jūrmalā - 44; vismazāk - Alūksnes rajonā - 3); Latgales vēlēšanu apgabalā - 127 (visvairāk Daugavpilī - 52 un Rēzeknē - 21, vismazāk - Balvu, Daugavpils un Rēzeknes rajonā - katrā pa 6); Zemgales vēlēšanu apgabalā - 115 (visvairāk Jelgavā - 38 un Bauskas rajonā - 23, vismazāk - Aizkraukles rajonā - 4). Kurzemes vēlēšanu apgabalā dzīvo 75 kandidāti (Liepājā - 22, Talsu rajonā - 15, Liepājas rajonā - 13, Ventspilī - 10, Saldus rajonā - 8, Kuldīgas rajonā - 5, Ventspils rajonā - 2).

Tajā pašā apgabalā, kurā kandidē, dzīvo 374 (72,1%) no 519 Rīgas vēlēšanu apgabala deputāta kandidātiem; 173 (35,7%) no 484 Vidzemes vēlēšanu apgabala deputātu kandidātiem; 114 (34,8%) no 328 Latgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidātiem; 98 (33,3%) no 294 Zemgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidātiem; 74 (27,2%) no 272 Kurzemes vēlēšanu apgabala deputātu kandidātiem.

722 (70,9%) kandidāti ir precējušies, 130 (12,8%) - neprecējušies, 137 (13,4%) - šķīrušies, 30 (2,9%) - atraitņi.

Atkārtoti Saeimas vēlēšanās kandidē 112 cilvēki.

Visos piecos vēlēšanu apgabalos kandidē 97 deputāta kandidāti, četros - 50 kandidāti, trijos - 92 kandidāti, divos - 156 kandidāti, tikai vienā - 624 kandidāti.

DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI

Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK.

Pavisam 65 kandidāti, no kuriem 54 vīrieši un 11 sievietes. Vidējais vecums - 48,1 gads. Augstākā izglītība 92,3% kandidātu.

Apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā".

Pavisam 77 kandidāti, no tiem 59 vīrieši un 18 sievietes. Vidējais vecums - 45,3 gadi. Augstākā izglītība 79,2% kandidātu.

Sociāldemokrātiskā Labklājības partija.

Pavisam 78 kandidāti, no tiem 44 vīrieši un 34 sievietes. Vidējais vecums - 45,7 gadi. Augstākā izglītība 71,8% kandidātu.

Krievu partija.

Pavisam 16 kandidāti, no tiem 15 vīrieši un 1 sieviete. Vidējais vecums - 51,5 gadi. Augstākā izglītība 87,5% kandidātu.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija.

Pavisam 72 kandidāti, no tiem 56 vīrieši un 16 sievietes. Vidējais vecums - 50,2 gadi. Augstākā izglītība - 88,8% kandidātu.

Progresīvā Centriskā partija.

Pavisam 33 kandidāti, no tiem 19 vīrieši un 14 sievietes. Vidējais vecums - 50,9 gadi. Augstākā izglītība 78,8% kandidātu.

Partija "Jaunais laiks".

Pavisam 81 kandidāts, no tiem 48 vīrieši un 33 sievietes. Vidējais vecums - 41,9 gadi. Augstākā izglītība 92,6% kandidātu.

Tautas partija.

Pavisam 55 kandidāti, no tiem 41 vīrietis un 14 sievietes. Vidējais vecums - 46,3 gadi. Augstākā izglītība - 98,2% kandidātu.

Latvijas Pirmā partija.

Pavisam 51 kandidāts, no tiem 32 vīrieši un 19 sievietes. Vidējais vecums - 45,1 gads. Augstākā izglītība 84,3% kandidātu.

Latviešu partija.

Pavisam 35 kandidāti, no tiem 20 vīrieši un 15 sievietes. Vidējais vecums - 46,7 gadi. Augstākā izglītība 57,1% kandidātu.

Latvijas Atdzimšanas partija.

Pavisam 47 kandidāti, no tiem 38 vīrieši un 9 sievietes. Vidējais vecums - 55,7 gadi. Augstākā izglītība 70,2% kandidātu.

Brīvības partija.

Pavisam 35 kandidāti, no tiem 26 vīrieši un 9 sievietes. Vidējais vecums - 46,2 gadi. Augstākā izglītība 82,9% kandidātu.

Sociāldemokrātu savienība - SDS.

Pavisam 63 kandidāti, no tiem 52 vīrieši un 11 sievietes. Vidējais vecums - 50,5 gadi. Augstākā izglītība 87,4% kandidātu.

Latvijas Apvienotā republikāņu partija.

Pavisam 38 kandidāti, no tiem 31 vīrietis un 7 sievietes. Vidējais vecums - 41,3 gadi. Augstākā izglītība 50% kandidātu.

Savienība "Latvijas ceļš".

Pavisam 56 kandidāti, no tiem 44 vīrieši un 12 sievietes. Vidējais vecums - 49,8 gadi. Augstākā izglītība 92,9% kandidātu.

Politiskā apvienība "Centrs".

Pavisam 60 kandidātu, no tiem 41 vīrietis un 19 sievietes. Vidējais vecums - 48,1 gads. Augstākā izglītība 81,7% kandidātu.

Partija "Mūsu zeme".

Pavisam 42 kandidāti, no tiem 26 vīrieši un 16 sievietes. Vidējais vecums - 48,6 gadi. Augstākā izglītība 61,9% kandidātu.

Latgales gaisma.

Pavisam 42 kandidāti, no tiem 21 vīrietis un 21 sieviete. Vidējais vecums - 45,5 gadi. Augstākā izglītība 85,7% kandidātu.

Māras zeme.

Pavisam 11 kandidātu, no tiem 5 vīrieši un 6 sievietes. Vidējais vecums - 49,1 gads. Augstākā izglītība 63,6% kandidātu.

Zaļo un zemnieku savienība.

Pavisam 62 kandidāti, no tiem 53 vīrieši un 9 sievietes. Vidējais vecums - 50,4 gadi. Augstākā izglītība 82,3% kandidātu.

Informāciju sagatavoja Silva Kleinberga

Izmantoti dati no Centrālās vēlēšanu komisijas interneta mājas lapas (www.cvk.lv)