Cilvēki alkst pārmaiņu

EZERES VĒLĒŠANU IECIRKNĪ no pulksten pusvienpadsmitiem līdz vienpadsmitiem visu laiku stāvēja balsotāju rinda. Salīdzinājumā ar rajona vidējo rādītāju, ezernieku aktivitāte gan bijusi nedaudz zemāka.

Pēc provizoriskiem rezultātiem 8. Saeimas vēlēšanās mūsu rajonā piedalījās 17 478 jeb 68,88% balstiesīgo iedzīvotāju, to gan ir mazāk nekā Latvijā vidēji (72,49%).

Kopā ar fotogrāfu vēlēšanu dienā bijām Vadakstes, Jaunauces, Rubas, Ezeres, Zaņas, Nīgrandes pagasta Nīgrandes un Pampāļu vēlēšanu iecirkņos, kā arī visos Saldus pilsētas vēlēšanu iecirkņos.

Lauku iecirkņos vēlēšanu atmosfēra atšķīrās no pilsētas. Saldū balsošana dažbrīd vairāk atgādināja konveijeru, kā tas ir daudzviet pilsētas dinamiskajā ikdienā. Bez tam Saldus iecirkņos, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, cilvēku bijis krietni vairāk - vēl pēcpusdienā visos iecirkņos bija rindas. Ģimnāzijā iekārtotā iecirkņa komisija pusdienas esot ēdusi tikai 8 vakarā pēc iecirkņa slēgšanas.

Laukos varēja manīt, ka daudziem vēlēšanas ir patiešām liels notikums. Balsošanas process notika nesteidzoties. Tā kā laukos lielākoties viens otru pazīst, ierašanos iecirknī daudzi izmantoja, lai pārmītu kādu vārdu, jo ikdienā šādu sastapšanos nemaz tik bieži nav.

Kāda cienījama vecuma kundze pie galda nesteidzoties no avīzes iztina savu pasi, pēc piereģistrēšanas to tikpat rūpīgi ietina, un tikai tad gāja uz atsevišķo nodalījumu izvēlēties, par ko balsot. Arī tur viss notika lēnām un prātīgi. "Man tā Ingrīda briesmīgi patīk, būs jābalso par zaļajiem," teica viens kungs. Citviet jokojot vaicāja - vai tad piecīti kopā ar vēlēšanu zīmēm neiedos?

Jaunauces vēlēšanu iecirknī iepriekšējā vakarā nejauši bija iekļuvušas divas zīlītes, vienu izdevās dabūt ārā, bet otra komisiju vēlēšanu dienas rītā sagaidījusi ar skaļu dziedāšanu. "Koncerts kā agrākajos laikos, kad vēlētājiem pēc balsošanas rādīja gan kino, gan organizēja citas izklaides," smejoties teica komisijas priekšsēdētāja Inguna Balcere. "Bet varbūt zaļie atsūtījuši savu novērotāju?"

Vairākos pagastos bija organizēti vietējā autobusa maršruti, lai atvieglotu attālāk dzīvojošajiem vēlētājiem nokļūšanu iecirknī. Ar savu autobusu savus strādājošos vairākkārt uz iecirkni vedusi paju sabiedrība "Pampāļi", jo sestdien cilvēki strādāja.

Lauku iecirkņos, salīdzinot ar iepriekšējām reizēm, šogad esot krietni mazāk tādu, pie kuriem jābrauc uz mājām.

Lielākā daļa balsotāju jau bija izdomājuši, kuras partijas sarakstu atbalstīt. Taču bija arī daži, kas vēlēšanu zīmi no 20 lapiņu saraksta izvilka uz labu laimi. Arī balsošanas procedūrā nebija neskaidrību. Desmit dienas pirms vēlēšanām sāka strādāt visi iecirkņi, kuros varēja iegūt informāciju gan par sarakstiem un deputātu kandidātiem, gan par balsošanas procedūru. Taču pirms vēlēšanām uz iecirkņiem pārsvarā nākuši tie, kas gribēja pieteikt balsošanu mājās. Partiju sarakstus lasījis tikai retais. Dažviet sacīja, ka "Latvijas Vēstnesis", kurā publicētas programmas un saraksti, cilvēkiem šķitis neparocīgs lasīšanai. Viņi labprātāk būtu izmantojuši neliela formāta bukletus.

Taču aģitācijas materiālu ārpus iecirkņiem netrūcis. Daudzviet mums stāstīja, ka partiju aģitācija šogad bijusi krietni aktīvāka nekā iepriekšējās reizēs. Vairāku partiju pārtstāvji braukuši tikties arī ar lauciniekiem, bet pasta kastītēs lasāmvielas netrūcis. Tiesa gan - aģitācijas materiāli parasti mesti daudzdzīvokļu māju pastkastītēs. Viensētās un privātmājās to bijis krietni mazāk vai pat nav bijis nemaz.

Iecirkņos, kur bijām, bija arī partiju pilnvarotie novērotāji. Pilnīgi visos - novērotāji no "Jaunā laika". Saldū visvairāk novērotāju bija 1. iecirknī (Bērnu un jaunatnes centrā) - no 6 partijām vai to apvienībām.

Jaunaucē un Pampāļos iecirkņi šogad izvietoti citās telpās. Jaunaucē vairs nebija jākāpj uz 2. stāvu, balsot varēja tautas nama zālē. Pampāļos iecirknis izveidots bērnudārzā, jo šeit esot siltākas un mājīgākas telpas. Saldū no trijiem iecirkņiem tikai ģimnāzijā balsošanas telpas atrodas 1. stāvā. Daži gados vecie vēlētāji pauda neapmierinātību, ka pa kāpnēm grūti uzkāpt.

Vēlēšanu komisijas nav saņēmušas nevienu sūdzību par balsošanai paredzētajiem nodalījumiem, kur cilvēkam saskaņā ar noteikumiem vienatnē būtu jāizvēlas, par ko balsot. Taču sarunā ar šīs publikācijas autori vairāki cilvēki pauda neapmierinātību, ka Saldus pamatskolā un Bērnu un jaunatnes centrā nodalījumi bijuši tikai formāli, jo gan blakussēdētāji, gan aizmugurē stāvošie mierīgi varēja noskatīties visu izvēles procedūru.

Rajona vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Egils Ķuzis pastāstīja, ka vēlēšanas rajonā noritējušas bez starpgadījumiem. Nav saņemta neviena sūdzība no novērotājiem par vēlēšanu vai balsu skaitīšanas procedūras pārkāpumiem. Daži vēlētāji sūdzējušies, ka vēlēšanu dienā radio un televīzija raida politiskās reklāmas, taču tas nav pārkāpums, jo reklamēt partijas vai kandidātus nedrīkst tikai 50 metru rādiusā no iecirkņa. Tāpēc arī nevienā iecirknī neskanēja radio.

Vienīgā nopietnā sūdzība - ka daži Saldus pensionāri, kas jau iepriekš bija iesnieguši pieteikumu 3. iecirknī (ģimnāzijā) balsošanai mājās, vēlēšanu komisiju tā arī nav sagaidījuši.

Iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Ruta Biļika pastāstīja, ka komisija pie 4 cilvēkiem līdz pulksten 8 vakarā nepaspēja aizbraukt. Šajā iecirknī bijis ļoti daudz pieteikumu balsošanai mājās - 77. Maršrutu sastādot, plānojuši, ka katram vēlētājam var veltīt 10 minūtes. Taču iznācis, ka pie katra pavadītas 20 minūtes. Aizkavējis gan tas, ka dažviet tumsā nevarējuši saskatīt mājas numuru, citviet vēlētājs nav varējis atrast pasi. Sākumā pie vēlētājiem braukusi komisijas locekle, kas strādā par ārsti, un daudzi balsotāji to izmantojuši, lai aprunātos par veselības sarežģījumiem. Vēlāk viņas vietā braukuši citi. Diemžēl pie 4 cilvēkiem nav paspējuši. R. Biļika atzīst: viņas kļūda bijusi, ka nav laikus piezvanījusi tiem, kas brauc uz mājām, un painteresējusies, vai viņi paspēs un vai nav vajadzīga palīdzība. Taču arī viņa pati visu dienu bijusi ļoti aizņemta. "Ne pirmo reizi strādāju vēlēšanu iecirknī, taču līdz šim nekad nebija tā, ka arī pēcpusdienā stāv vēlētāju rindas. Mums pat pietrūka aplokšņu, jo šajā iecirknī nekad nav bijis vairāk par 2000 vēlētājiem. Šogad bija pāri diviem tūkstošiem. Es ļoti nožēloju, ka tā iznāca un visas komisijas vārdā atvainojos tiem, pie kuriem nepaspējām aizbraukt," saka R. Biļika.