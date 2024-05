Grafika neievērošana rada sastrēgumus

Lai gan vēl vasaras beigās izskatījās, ka cukurbiešu raža būs viduvēja, šī sezona Saldus cukurbiešu pieņemšanas punktā liecina pretējo - daudzi saimnieki izaudzējuši daudz un lielas bietes.

Taču pieņēmējiem sagādā raizes lauksaimnieku steiga nodot izaudzēto pēc iespējas ātrāk. Saldus cukurbiešu laukumā var nobērt maksimāli 10 tūkstošus tonnu biešu, bet līdz vakardienai bija atvestas septiņarpus tūkstoši tonnas, un ražas vešana par spīti slapjdraņķim turpinājās straujā tempā. Daždien, gaidot pieņemšanu, veidojās automašīnu rinda.

Uz Liepāju aizvests 21 vagons ar bietēm - tas ir maz salīdzinājumā ar pieņemšanas punktā ik dienu atvesto daudzumu, tādēļ pāris dienas punktā nācās pārtraukt darbu. Pēdējo desmit gadu laikā rekorddiena bija 28. septembris, kad Saldū atveda 988 tonnas biešu.

Liepājas cukurfabrikā uzskata, ka sastrēgumos liela vaina jāuzņemas zemniekiem, kas neievēro piegādes grafiku. Atšķirībā no Liepājas cukurfabrikas, Jelgavas uzņēmums grafika pārkāpējiem piemēro krietnas soda sankcijas, un tas disciplinē audzētājus. Šogad Saldū jāpieņem 24 tūkstoši tonnu cukurbiešu, tajā skaitā no mūsu rajona saimniekiem - 8700 tonnas (no "Pampāļiem" vien - 5000 tonnas).

Šogad pirmo gadu ražai tiek veikts pārrēķins - atkarībā, vai bietes ir saldākas par 16%, vai arī tajās cukura saturs mazāks. Tas nozīmē, ka vienas tonnas cukura saražošanai, ja bietēs cukura saturs ir, piemēram, 17 vai vairāk procenti, vajag mazāk cukurbiešu, un saldāku biešu piegādātājs līgumā noteikto kvotu spēj izpildīt arī, piegādājot mazāk biešu tonnu. 17 un vairāk procentu cukura ir, piemēram, "Pampāļu" cukurbietēs. Tomēr saimniecības vadītājs Jānis Vaļko uzskata, ka pārrēķins neradīs ražas pārprodukciju, jo sausās vasaras dēļ saknes ir mazākas, it īpaši - atsējas laukos (kur bietes sētas divus gadus pēc kārtas), tātad no hektāra iegūtā raža ir mazāka nekā normālos gados.