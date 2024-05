Piena reģistrā jau vairāk nekā puse uzņēmumu

Šī gada sākumā Latvijā sāka veidot Piena reģistru, kurā ziņas par saviem piena piegādātājiem sniedz piena pārstrādes uzņēmumi. Šie dati ar laiku būs pamats piena ražošanas kvotas piešķiršanai ganāmpulku īpašniekam. No 63 pārstrādes uzņēmumiem reģistram šovasar ziņas sniedza jau 35. 13 uzņēmumi neiepērk pienu no citiem, bet pārstrādā tikai savā saimniecībā ražoto, tajā skaitā ir arī paju sabiedrība "Pampāļi". No tiem 14 uzņēmumiem, kuri ziņas vispār nav snieguši, Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centra ziņojumā minēta Nīgrandes pagasta SIA "Ozols" Kalnu pienotava.