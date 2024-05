Baterijas - bīstami sadzīves atkritumi

Viena no Latvijas vides politikas prioritātēm ir atkritumu apsaimniekošana. Diemžēl valstī nepastāv vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kuras pakalpojumi būtu pieejami katram iedzīvotājam un uzņēmumam. Šādus pakalpojumus saņem aptuveni 80% pilsētu un tikai 20% lauku iedzīvotāju.

Pavisam neliela daļa no visiem atkritumiem ir bīstamie - Latvijā apmēram 2 % (75 000 tonnas gadā). Tomēr tie ir bīstami un negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību, tiem piemīt eksplozivitāte, ugunsnedrošība, uzliesmotspēja, toksiskums, kā arī spēja izraisīt kancerogēnas (ļaundabīgos audzējus izraisošas) un mutagēnas (izmaiņas gēnu līmenī) pārmaiņas dzīvos organismos.

Bīstamie atkritumi kaitē videi un veselībai

Bīstamos atkritumus ikdienā rada iestādes, uzņēmumi un arī mājsaimniecības. Tā veidojas sadzīves bīstamie atkritumi, pie kuriem pieskaita arī ķīmisko strāvas avotu - baterijas. Tās ir vienas no izplatītākajiem bīstamo atkritumu veidiem, un to bīstamību nosaka sastāvā ietilpstošie smagie metāli. Nokļūstot izgāztuvē kopā ar citiem atkritumiem, šīs vielas piesārņo gruntsūdeņus, augsni, gaisu. Tā kā atkritumu daudzums nākotnē pieaugs, pieaugs arī to ietekme uz vidi.

Lai novērstu iespējamo vides piesārņojumu ar bateriju toksiskajām vielām - sārmiem, svinu, kadmiju, dzīvsudrabu, cinku, niķeli, nepieciešama to ekoloģiski droša nošķirošana no citiem atkritumiem, savākšana, transportēšana, tālāka pārstrāde vai apglabāšana.

Pēc "Atkritumu apsaimniekošanas plāna Latvijai", sākot no šī gada Latvijā ir aizliegts importēt un tirgot baterijas, kuras satur vairāk dzīvsudraba, kadmija, svina, nekā tas ir noteikts ES likumdošanā. Taču šādas baterijas vēl ir apritē. Tās tiek tirgotas un lietotas. Tāpēc ir aktuāli uzsākt šo bateriju organizētu izņemšanu no aprites, lai tās nenonāktu izgāztuvēs vai apkārtējā vidē un neradītu tai draudus.

Daži uzņēmumi savāc un utilizē bīstamos atkritumus, taču tie neaptver visu Latvijas teritoriju. Saldus rajonā netiek organizēta bateriju savākšana. Šo produktu tirgotāji paši spiesti domāt par likvidāciju (pēc 18.12.2001. MK noteikumiem Nr.529 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 14. panta tirgotājs, kurš realizē baterijas, nodrošina arī izlietoto bateriju pieņemšanu no patērētāja bez maksas, savākto izlietoto bateriju drošu pagaidu glabāšanu un nodošanu pārstrādes vai apglabāšanas iekārtas apsaimniekotājam). Iedzīvotāji labprāt šos atkritumus nodotu, bet spiesti izmest baterijas kopējos atkritumu konteineros.

Aicinām nodot izlietotās baterijas

Sabiedriskā organizācija "Vides aizsardzības un izglītības reģionālais centrs "Saldus avots"" sadarbībā ar Saldus rajona skolām, akciju sabiedrību "BAO" un ar Saldus rajona padomes un Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmas projektu fonda finansiālu atbalstu realizē projektu "Sadzīves bīstamo atkritumu ietekmes uz vidi samazināšana Saldus rajonā".

Projekta mērķis ir mainīt sabiedrības, tajā skaitā skolēnu, apziņu un attieksmi par atkritumu, īpaši - bīstamo atkritumu, organizētas savākšanas nozīmi un informēt par šo atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Projekta realizācijas gaitā tiek veikta aptauja, lai apzinātu bateriju tirgotāju un patērētāju loku un pieprasījumu Saldus rajonā, būs lekcijas skolēniem un skolotājiem par bīstamiem atkritumiem, rajona iedzīvotāji tiks informēti par bīstamo atkritumu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību un situāciju šo atkritumu apsaimniekošanā rajonā.

Lai uzsāktu daļēju atkritumu šķirošanu un savākšanu Saldus rajonā un savāktu iespējami vairāk apritē esošās izlietotās baterijas, no 1. oktobra līdz 15. novembrim tiek rīkota izlietoto bateriju savākšanas akcija. Aicinām visus iedzīvotājus nederīgās baterijas iemest speciālajās savākšanas kastītēs, kuras jūs atradīsiet šādās skolās: Saldus pilsētas ģimnāzijā, Druvas vidusskolā, Rubas pamatskolā, Kurzemītes pamatskolā, Nīgrandes pamatskolā, Ezeres vidusskolā, Remtes pamatskolā un Kalnu vidusskolā, kā arī bateriju tirdzniecības vietās: veikalā "Bau-Mart" (Lielā ielā 3), "Grasis" (Lielā ielā 1 un Rīgas ielā 2) un fotosalonā "Fokuss" (Avotu ielā 12). Ja arī citi tirgotāji vēlas iesaistīties akcijā, lūdzu informēt par to laikraksta "Saldus Zeme" redakciju, tel. 38 23863.

Savāktās baterijas tiks nogādātas Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijai un tālāk nosūtītas pārstrādei ārpus Latvijas. Arī pēc akcijas izlietotās baterijas būs iespējams nodot minētajās vietās.