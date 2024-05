Ceļu transporta negadījumi

Next

NELAIMĪGAIS KREISAIS PAGRIEZIENS. Pēc negadījuma 5. oktobrī Saldū, Dzirnavu ielas krustojumā ar ceļu uz "Smilškalniem". FOTO - NO CEĻU POLICIJAS ARHĪVA

Aizvadītajā nedēļā uz rajona ceļiem notikuši 7 negadījumi. Cilvēki nav cietuši.

Neuzmanās, griežot pa kreisi

1. oktobrī plkst. 9 ceļa Rīga - Liepāja un Lielcieceres ielas krustojumā Brocēnos automašīnas Iveco Magirus vadītājs neizvēlējās drošu distanci aiz priekšā braucošās KAMAZ 53212. Kad KAMAZ vadītājs pirms nogriešanās pa kreisi samazināja ātrumu, Iveco vadītājs nespēja nobremzēt. Sadursmē bojātas mašīnas.

4. oktobrī plkst. 20.30 ceļa Saldus - Ezere 1. km Novadnieku pagastā pa kreisa grieza automašīnas Nissan Sunny vadītājs. Mašīna sadūrās ar automašīnu Mazda 929, kuras vadītājs bija uzsācis apdzīšanas manevru. Bojātas abas.

5. oktobrī plkst. 14 tieši tāds pats negadījums notika Saldū, Dzirnavu ielas krustojumā ar ceļu uz mājām "Smilškalni". Automašīnas VW Golf vadītājs apdzina automašīnu Opel Omega, kuras vadītājs grieza pa kreisi.

Ceļu policija aicina autovadītājus biežāk ieskatīties Ceļu satiksmes noteikumos, jo vairākkārt ir pierādījies, ka daudzi tos zina slikti, sevišķi - noteikumu prasības, kas attiecas uz kreisā pagrieziena un apdzīšanas manevra veikšanu.

Autovadītāji nereti uzskata, ka pietiek tikai ieslēgt kreisā pagrieziena signālu, bet ir arī jāpārliecinās, vai cits transporta līdzekļa vadītājs nav uzsācis apdzīšanas manevru vai negatavojas to darīt.

Ja tiesības ir iegūtas, piemēram, pirms 10 vai vairāk gadiem, pašam būtu jāsaprot, ka ik pa laikam ir jāpārliecinās par izmaiņām noteikumos un jāatsvaidzina savas zināšanas.

Neveicas atpakaļbraucējai

5. oktobrī plkst. 16.10 Saldus pagastā, iepretim veikalam "Kaira" Vienības ielā, automašīnas Opel Kadett vadītāja atpakaļgaitā uzbrauca aizmugurē stāvošai Ford Mandeo.

Mašīna aizripo pati

1. oktobrī plkst. 13.10 Saldū, Apvedceļā 10 (CSDD teritorijā), automašīnas Ford Transit vadītājs bija savu braucamo novietojis uz pacēlāja, pienācīgi nenodrošinot pret izkustēšanos. Vadītāja prombūtnē mašīna pati sāka ripot un uzbrauca priekšā stāvošai Ford Transit. Bojātas abas.

Uzbrauc meža dzīvniekam

5. oktobrī plkst. 8.30 ceļa Rīga - Liepāja 86. km automašīnas Audi Coupe vadītājs uzbrauca meža dzīvniekam, kas aizbēga. Mašīna bojāta.

Soda par dzeršanu

Aizvadītajā nedēļā aizturēti 10 iereibuši autovadītāji, 3 no tiem - piektdien, 5 - sestdien.

Pie administratīvās atbildības par braukšanu alkohola reibumā saukts Vitolds Margelis (dzim. 1968.g.) un Ivars Bergmanis (1958.), kā arī Egīls Koroļenko (1970.), kuram turklāt nebija braukšanas tiesību.

Konstatē alkohola reibumu

4. oktobrī plkst. 16.25 ceļa Pūri - Auce - Grīvaiši 70. km Jaunauces pagastā automašīnas Audi 80 vadītājs neizvēlējās drošu ātrumu, mašīna nobrauca no ceļa un apgāzās. Vadītājam konstatēts alkohola reibums. Pats paskaidrojis, ka dzēris tūlīt pēc negadījuma, par ko tiks saukts pie atbildības.

Policija rezumē

Septembrī uz rajona ceļiem notikuši 34 negadījumi (pērn - 40). Piecos (pērn - 12) no tiem cietuši cilvēki. Viens (4) gājis bojā, 5 (14) cietuši. Piecus negadījumus izraisījuši iereibuši vadītāji. 7 vadītāji aizbēguši no notikuma vietas, 5 no tiem ir atklāti.

Šā gada 9 mēnešos notikuši 323 (pērn - 332) negadījumi. 52 (66) no tiem 9 (5) cilvēki gājuši bojā, 71 (85) cietis.

Septembrī pastiprināta uzmanība tika pievērsta bērnu drošībai. Tomēr ir cietis viens piecgadīgs zēns, kas bija mašīnas pasažieris satiksmes negadījumā 15. septembrī Zirņu pagastā.

Analīze liecina, ka negadījumu sekas varētu būt vieglākas, ja tiktu lietotas drošības jostas un bērnu sēdeklīši. Arī pašiem vadītājiem braucot ir jāpiesprādzējas. Turpmāk šādiem pārkāpumiem ceļu policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Nepiesprādzēšanas tiks uzskatīta par rupju noteikumu pārkāpumu.

Ceļu policija daudz strādāja pie gājēju pārejām un pie skolām. Pie atbildības septembrī saukti 14 velosipēdisti un mopēdisti, kā arī 2 gājēji. Daudzi ir mutiski brīdināti.

Septembrī daudzu skolu pirmklasniekus mācīja Ceļu policijas pārvaldes un firmas "3M" pārstāvji, kopā realizējot projektu "Esi redzams!". Arī Saldus ceļu policisti tikušies ar bērniem skolās un to darīs arī oktobrī vai citā laikā visa gada garumā, ja skolās būs šāda interese. Ceļu policija uzskata, ka rūpes par bērnu drošību nedrīkst būt viena mēneša akcija, tās ir svarīgas vienmēr.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks Uldis Plācis