30 gadus tehnikuma direktors

"Esmu vissenākais tehnikuma direktors Latvijā," tā pirms dažiem gadiem apaļā jubilejā sacīja Saldus tehnikuma (kopš 1. septembra - Saldus profesionālās vidusskolas) direktors OJĀRS GAROZA.

Zemkopības ministrijas izglītības iestādēs viņš ir ar vislielāko direktora stāžu arī šodien. Nule šajā amatā un šajā darbavietā atzīmēta 30 darba gadu jubileja.

Pedagogs kļuva par lauksaimnieku

Kad vaicāju, vai direktors jubilejā mēdz kavēties atmiņās, vai varbūt domā par nākotni, viņš atbild: abējādi. Jāatskatās, lai zinātu, kurp iet tālāk. 30 darba gados izdzīvots tik daudz, ka varētu sarakstīt biezu romānu. "Pārmaiņu bijis daudz, esmu tām šūpojies līdzi," atzīstas Ojārs Garoza.

Pirms 30 gadiem 2. oktobrī viņš ieradās Saldus veterinārajā tehnikumā, jo bija pieņēmis ministrijas piedāvājumu uzņemties šīs mācību iestādes vadību. Tolaik te mācījušies ap 400 audzēkņu divās specialitātēs - veterinārijā un celtniecībā. Pēc dažiem gadiem tehnikumu lika apvienot ar divām saimniecībām, izveidojās sovhoztehnikums. Tā nebija joka lieta - pedagogam uzņemties vadīt uzņēmumu ar četrarpus tūkstošiem hektāru zemes, 400 audzēkņiem, tikpat lielu strādnieku un speciālistu kolektīvu, 22 fermām, pārzināt tehnikas parku ar 12 kombainiem, 80 automašīnām, traktoriem. "Atzīstos, tolaik jutos ne īpaši omulīgi, jo sevi par lauksaimnieku neuzskatu. Man patīk saimniecisks darbs, bet šaubījos, vai ar sovhoztehnikuma vadīšanu tikšu galā."

Sākās būvniecība par daudziem miljoniem rubļu. Lielākais darbs - sporta komplekss un peldbaseins. Tas bija milzu darbs, tādēļ notika divās kārtās - pirmo kārtu pabeidzām 1978., otro - 1985. gadā. Būvējām pašu spēkiem - 15 - 20 cilvēku liela celtnieku brigāde un audzēkņi. Neviens neticēja, ka saviem spēkiem to izdarīsim. Tolaik Lauksaimniecības ministrijas kapitālās celtniecības daļas priekšnieks man sacīja: "Garoza, tu to ar pensionētu būvdarbu vadītāju neizdarīsi." Kad sporta kompleksu nodevām un te ieradās Rīgas priekšnieki, šis vīrs neatbrauca. Laikam bija kauns, ka kļūdījies. Atceros, tolaik Latvijā bija tikai divi betona maisītāji, un ar īpašu Ministru padomes atļauju vienu no tiem dabūjām uz Saldu. SCO gatavoja betonu, mikserī veda to šurp un 48 stundās nepārtraukta darba peldbaseina vannu izbetonējām. Tolaik tas bija vienīgais baseins, kurš netecēja, jo betonēšanu ne uz brīdi nebijām pārtraukuši."

Ap to laiku būvēja sparīgi - vairākas dzīvojamās mājas, graudu kalti, mehāniskas darbnīcas, fermas, kombainu novietni, garāžas... Tādēļ direktoram ļoti smags bija sovhoztehnikuma dalīšanas process. Daudzi cerēja, ka veiksmīgi pastāvēs paju sabiedrība, bet tā nenotika. Privatizēja, nojauca, sabojāja un izdemolēja to, kur tik daudz pūļu un līdzekļu bija ielikts.

Mainās līdzi laikam

"Kad 1992. gadā nodalījās tehnikums, atkal man uzticēja to vadīt. Es šo laiku nenožēloju. Man ir prieks par to, kas pēdējā desmitgadē padarīts. Remontdarbos strādā tikai divi strādnieki, daudz paveic meistari, audzēkņi. Šogad mūsu skolā sešās specialitātēs mācās 523 audzēkņi - absolūti lielākais audzēkņu skaits tehnikuma pastāvēšanas vēsturē. Piecās specialitātēs bija konkurss. Agrāk bijām viena no mazskaitlīgākajām šīs sistēmas izglītības iestādēm Latvijā, tagad esam viena no lielākajām starp 37.

Rajona padome palīdzēja mums mainīties - šurp pārcēla šuvējas un galdniekus, nu te izglītojas jaunie ugunsdzēsēji - glābēji, datorsistēmu tehniķi - pieprasītas un jauniešus interesējošas specialitātes."

Kad vaicāju, kā direktors pats skaidro skolas popularitātes pieaugumu, viņš nešaubīgi nosauc ne tikai profesiju izvēli, bet arī to lielo darbu, ko pedagogi, iesaistot audzēkņus, velta savas skolas iespēju propagandai rajona visparējās izglītības iestādēs. Vēl svarīgi - ka audzēkņiem un ar viņu pašu spēkiem tiek radīta sakopta vide gan skolā, gan kopmītnēs, Un, protams, ar piedāvātajām iespējām brīvā laika pavadīšanai - ir spēcīgas volejbola, basketbola komandas, spēka divcīņas grupa, koris, deju kolektīvs...

Audzēkņi remontē un gatavo mēbeles

Vēlāk direktors ar lielu lepnumu rāda, ka skolotāju istabā gandrīz visas mēbeles izgatavojuši audzēkņi, viņu darbs - arī griesti, logi, durvis un ne tikai skolotāju istabai. Kāpnēm tapušas jaunas margas, kopmītnēs pašu rokām izgatavoti trīsdurvju skapji ar antresoliem, naktsskapīši un daudz kas cits. Viss akurāti un gaumīgi nostrādāts, lai gan audzēkņi nav mēbeļu galdnieki. Izremontētas telpas arī vecajā ēkā, kurai jau vairāk nekā 130 gadu, nu arī tur ir patīkami mācīties.

Bet direktors stāsta, ka vēl gandarījumu sagādā iespēja audzēkņus nosūtīt praksē ārzemēs. Jau vairākus gadus notiek praktikantu apmaiņa ar Francijas Lavālas skolu, nule no Vācijas, Rostokas, atgriezušies topošie viesnīcnieki. Par sadarbības iespējām nesen interesējušies zviedri. Ugunsdzēsēji bijuši sacensībās Somijā. Prakse ārzemēs paver jauniešiem jaunus apvāršņus, rada jaunas iespējas un pat maina dzīves uztveri.

Kad vaicāju, kas visvairāk nepatīk direktora amatā, Ojārs Garoza atbild - darbs ar papīriem un runu sacīšana, bez kurām šajā darbā diemžēl neiztikt. Direktora pienākumi nav paveicami 8 stundās. Izskatāmi dokumenti, jāpaskatās, kas notiek kopmītnēs un kā klājas jaunajiem pedagogiem, jādodas darba darīšanās uz Rīgu vai citurieni. "Ģimenei bieži nākas pieciest, ka neesmu mājās," saka direktors un piebilst: "Ja es uzrakstu dažus papīrus, tas man nedod gandarījuma izjūtas. Man patīk ar aci saredzams labi padarīts darbs, man patīk, ja ar kolektīva atbalstu izdodas īstenot labas idejas."