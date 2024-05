"Par pirkumu samaksāju vairākas reizes."

"Pērkot preci veikalā, par to, pašam nezinot, samaksāju piecas reizes," redakcijā stāstīja kāds saldenieks.

Par pirkumu, kas maksājis gandrīz 16 latu, viņš norēķinājies ar bankas maksājumu karti. Pārdevēja, nespējot sagaidīt, kamēr elektroniskais termināls karti nolasa, vilkusi to caur terminālu piecas reizes. Kad beidzot darījums noticis, šķitis, ka viss ir kārtībā. Taču liels bijis kartes īpašnieka pārsteigums, kad nākamaja dienā, norēķinoties par pirkumu citā veikalā, izrādījies, ka karte ir tukša, kaut tajā vajadzējis vēl būt vairākiem desmitiem latu.

Aplūkojot savus darījumus kontā, viņš konstatējis, ka par vienu un to pašu preci samaksājis piecas reizes - tik, cik reižu karte vilkta caur terminālu. Naudu gan beidzot izdevies atgūt, taču tas prasījis divas nedēļas nervu bendēšanas un laika tērēšanas. Lai arī citiem negadītos tāpat, viņš vēlējās, lai kāds avīzē paskaidro, kā rīkoties līdzīgos gadījumos?

Sazinājos ar Hansabankas Saldus nodaļas (minētais saldenieks nav šīs bankas klients) vadītāju Eināru Kantānu, viņš solīja palīdzēt. Redakcija saņēmusi a/s Hansabanka norēķinu karšu nodaļas vadītājas Ināras Tiltiņas skaidrojumu:

"Gadījumos, kad tiek veikta kartes un konta atlikuma pārbaude, ko sauc arī par autorizāciju, pārdevēja uzdevums ir sagaidīt atbildi no elektroniskā termināla un izlasīt, kas rakstīts uz čeka. Tikai tad, ja uzraksts ir "Autorizācijas kods un tā numurs", var uzskatīt, ka pirkums ir apmaksāts. Neveiksmīgas apmaksas gadījumā termināls ziņo - "Mēģiniet vēlreiz". Autorizācijas atbildi termināls gaida 30 sekundes. Ja termināls nesaņem atbildi laikā un pārdevējs no jauna uzsāk noformēt norēķinu karti, gadās, ka pirkuma summa ir rezervēta kontā vairākas reizes. Dienas beigās tirgotājs saņem visu karšu darījumu kopsummas izdruku no termināla un var to salīdzināt ar parakstīto čeku summu. Pircējs ir atbildīgs tikai par pirkumiem, kuru čekus tas ir parakstījis.

Bankai ir zināmi daži gadījumi, kādi notiek ar kartēm. Karšu lietošanas noteikumos banka ir noteikusi, kā pareizi jārīkojas, lai izvairītos no pārpratumiem. Konta darījumu pārbaude ir viens no klienta pienākumiem. Banka nevar zināt, kādus pirkumus kartes lietotājs ir veicis, un ir normāli arī gadījumi, kad vienā vietā tiek pirkti vairāki pirkumi par vienādu summu.

Tikai kartes lietotājs pats var apstrīdēt darījumu, kura apmaksa veikta ar karti. Starptautiskie karšu noteikumi nosaka, ka pretenzijas veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz bankā, kura izdevusi karti. Tā tālāk pārbauda konta izrakstu un pieprasa, lai tirgotājs naudu atdod klientam. Diemžēl dokumentu sagatavošanai un pārsūtīšanai paiet laiks - vairākas dienas, bet gadījumos, kad pirkums noticis ārzemēs, - pat mēneši. Ir starptautiski noteikti termiņi, kuros jāsagatavo dokumenti vai jāpārskaita nauda, un bankai nav iespējams šos termiņus paātrināt.

Ir saprotams, ka Saldus klientam, norēķinoties Saldus veikalā, nav viegli saprast, kādēļ nepieciešams tik ilgs laiks, taču bankas klientu ērtībai izdod starptautiskas kartes, kas derīgas visā pasaulē, un uz tām vienādi attiecas visi noteikumi."