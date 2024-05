Neparasta tikšanās Saldus muzejā

Next

ZIEDI — TĀLEI KALNAI (no labās). Inta Tuza ieskatījusies ne tikai viņas ikdienā, bet arī nodomos. FOTO - AGRITA MANIŅA

MŪSU NOVADA DIŽVĪRI. No kreisās — Saldus Goda pilsonis Valdemārs Ancītis, gleznotājs un Sidrabenes pilskalna vēstures zinātājs Edmunds Tomsons, J. Rozentāla mākslinieku grupas dalībnieks Artūrs Zavickis.

Sestdien J. Rozentāla mākslas un vēstures muzejā pulcējās izcili Saldus rajona kultūras un izglītības cilvēki.

"Saldus Zeme" jau informēja, ka muzejā ir unikāla izstāde par Saldus rajona skolu, pagastu, pilsētu izciliem kultūras dzīves veidotājiem un izglītotājiem. Materiālus vākuši un noformējuši 14 skolu novadpētnieki. Izstāde vienlaikus ir arī skate-konkurss, kas turpinās, bet sestdien muzejā ieradās tās veidotāji, līdzi atvezdami ciemiņus - cilvēkus, par kuriem stāstīts. Viņu vidū - teātra mīļotāja skolotāja Marta Redoviča un deju skolotāja Aija Ozola no Ezeres, gaiķenieks diriģents Kārlis Kreicbergs ar kundzi Ilgu, Brocēnu vidusskolas direktors un komponists Egons Valters, Saldus Goda pilsonis Valdemārs Ancītis un citi.

Sirsnīgi uzrunājot, tikšanos vadīja muzeja direktore Agrita Ozoliņa. "Tik daudz gaišu cilvēku, kas daudz laba darījuši savos pagastos, Saldus muzejā ir reti kad. Nesavtīgi esat veikuši savu darbu, neprasot par to samaksu. Dažam šis darbs - mūža garumā. Vai tas vienmēr ir ticis novērtēts?... Dažu, par kuriem stāsta novadpētnieki, vairs nav mūsu vidū, bet viņu veikums palicis."

Lielie cilvēki runāja, un ieskanējās pāris dvēseles stīgu. Jo viņi vārdā nosauca vērtības, uz kurām neattiecas laiks. Ja tādas tautai, nācijai ir, tad tā ir bagāta. Viena izteiktā doma bija - par skolas un skolotāja nozīmi. "Pirmā skola man iedeva mūžā visu galveno, ko ne tēvs, ne māte nevarēja iedot," - savu Lielauces skolu cieņā atminējās sirmais Saldus rozentālietis Eduards Tomsons. "Tagad tās vietā - tikai koki un krūmi, bet es reizes trīs katru gadu šīs takas izstaigāju. No bērnības man atmiņā, ka spēcīgākais, varenākais, visdarbīgākais - skolotājs. Paldies skolai, kas man iedeva inerci mīlēt dabu un skaistumu!"

Jau gadsimtus nav dalāmi jēdzieni - skolotājs un kultūras darbinieks. Dziedāt, dejot, spēlēt teātri un mūzikas instrumentus kādreiz mācīja skolotājs. Arī šodien viņam būtu jāstrādā saziņā ar kultūras darbinieku - tāda ir diriģenta Kārļa Kreicberga pārliecība. "Es skolotājiem novēlu mācīt bērniem tēvzemes apziņu un izjūtu. Ka cilvēkam nevar būt savas ģimenes, savas dzimtas, ja nav tēvzemes."

Pagastos kultūra attīstījās no skolas, arī šodien daudzviet laukos skola atkal kļuvusi par vienīgo kultūras iestādi. Tajā ne tikai notiek pasākumi, bet arī tiek vākti, apkopoti un uzkrāti vērtīgi pagātnes un šodienas materiāli. Kur pagātnes darbs gājis zudībā, jāsāk no jauna, bet ir jādara - kamēr vēl mūsu vidū cilvēki, kas pārmantojuši, pieredzējuši, atminas. Kamēr vēl laiks. "Esmu vākusi visu, kas gadās ceļā, kas rakstīts par vadakstniekiem. Manā arhīvā krājas ziņas, teksti. Daudz - no atmodas laikiem, kad cilvēki runāja labprātāk nekā tagad, nosaucot notikumu vaininiekus," - tā Vadakstes novadpētniece Inta Tuza. Viņas izstādes materiālos - arī stāsts par Tāli Kalnu, konkursa "Radoša sieviete laukos" laureāti. "Īpatņus grūti pieņem sabiedrība, īpaši laukos. Jo tā vietā, lai raktos mazdārziņā, viņi rokas papīros. Par Tāles uzņēmību un uzdrošināšanos es viņas priekšā noliecu galvu," - sacīja skolotāja Tuza.

Vēl daudz spēcinošu vārdu - par Saldus pilsētas pamatskolas skolotājiem, Saldus 2. vidusskolu, Cieceres skolu, Kursīšiem, Lutriņiem, Pampāļiem, Saldus ģimnāziju... Un paldies - skolu muzejnieku vadītājai Ainai Ivanovai. Daudz panākts ar viņas neatlaidību un ieinteresētību, arī šī izstāde un tikšanās. Kultūras inspektore Zaiga Upeniece vēlēja labo ideju pulcēties aizvest sev līdzi uz pagastiem un aicināja: "Saviem radošajiem cilvēkiem pasakiet labus vārdus tad, kad viņi tos vēl dzird. Lai izdodas uzzināt un iepazīt ne tikai tās personības, kuras jau pazīstamas, bet arī klusos, iekšēji bagātos cilvēkus."

Izstāde ir labi padarīts darbs. Kā pateicību par to skolu muzejnieki saņem ekskursiju uz Zantes muzeju un Lesteni. Darbu vērtēja novada komisija, un uz novada skati ņem visu izstādi. Kāda kvalitāte! Kāds saturs! Mēs to Saldū apskatīt varam vairs tikai šonedēļ, jo 21. oktobrī izstādi jau izliks Kuldīgā, muzejā pie Ventas rumbas. Novada skates noslēgums - 25. oktobrī. Brauciet un apskatiet, kā Saldus rajons izskatās novadā. Mūsu rajona krāsa - zaļā.