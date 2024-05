Sarkanā Krusta organizācija palīdz cilvēkiem

Latvijas Sarkanais Krusts (LSK), tostarp arī Saldus rajona komiteja, iesaistījies dažādās aktivitātēs gan sadarbībā ar ārvalstu partneriem, gan pašu mājās.

Mācās humānismu un rīcību ārkārtas situācijās

LSK Berlīnes konferencē šogad februārī parakstīja sadarbības līgumu starp LSK, ANO komisariātu bēgļu jautājumos un Latvijas ārzemnieku asociāciju. Līguma ietvaros viens no plašākajiem pasākumiem, kas sākās martā un noslēdzās augustā, bija jauniešu gājiens "Humānisms visiem. Vienlīdzība. Dažādība." Jaunieši ieradās Daugavpilī, Ilūkstē, Tukumā, gājiens noslēdzās Lietuvā. No Latvijas bija 20, no Lietuvas - 15 dalībnieku. Saldus rajonu pārstāvēja SK jaunatnes organizācijas līdere Evita Fridrihsone. Tika noorganizēti četri semināri skolotājiem "Humānisma stundas", kuri notika Saldū, Jūrmalā, Mazsalacā un Krāslavā.

Lai sniegtu palīdzību dabas stihiju, bruņotu konfliktu un dažādu nelaimju upuriem, LSK noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Uzsāktas aktivitātes LSK operatīvo vienību izveidošanai no brīvprātīgajiem, kas ir vecāki par 20 gadiem. Sākumā pilotkomandas izveidos 3 rajonos - Saldū, Ludzā, Ogrē. Nākamgad tās veidos arī pārējos rajonos, kur būs nepieciešamie materiālie un cilvēku resursi. Vienības apmācīs pirmās palīdzības sniegšanā, meklēšanā, glābšanā, psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Svarīgs uzdevums šīm vienībām būs SK kustības popularizēšana.

Notikuši pieredzes apmaiņas semināri Lietuvā, Igaunijā, Ungārijā un Somijā, kas deva iespēju profesionāli iekļauties ārkārtas situāciju darbības plāna realizācijā sadarbībā ar valsts institūcijām.

Atbalsta asins donorus

LSK svarīgāko pamatuzdevumu skaitā ir bezatlīdzības asins donoru kustības popularizēšana un atbalstīšana. Noslēgts sadarbības līgums ar Valsts asinsdonoru centru (VADC). Kā papildinājums šim līgumam ir trīspusējais sadarbības līgums, ko noslēdzis LSK, VADC un kafijas firma "Loftbergs Lilla". Kafiju bez maksas donoru dienās bauda arī Saldus rajona donori.

LSK Saldus rajona komitejas valde iecerējusi 23. novembrī sarīkot LSK dibināšanas gadadienai veltītu svinīgu pasākumu rajona Goda donoriem un asinsdonoriem, kas asinis nodevuši pirmo reizi. Uz pasākumu aicināsim LSK prezidentu Valdi Nagobadu, Valsts asinsdonoru centra speciālistus, rajona pašvaldību vadītājus. Esam izsūtījuši lūgumrakstu 12 pašvaldībām un rajona padomei atbalstīt bezatlīdzības donoru kustību un šo pasākumu. Priecāsimies, ja pasākumu atbalstīs arī valsts policijas pārvalde un VUGD Saldus nodaļa, jo daudz donoru ir gan policisti, gan ugunsdzēsēji. Gandarī, ka donoru skaitā ir daudz jauniešu no Saldus Profesionālās vidusskolas, Druvas vidusskolas, Saldus 2. vidusskolas un ģimnāzijas.

2001. gadā mūsu rajonā notika 10 donoru dienas, bet šogad pirmajā pusgadā - jau 7. Pērn rajonā bija 466 bezatlīdzības donori, šogad asinis nodevis 381 donors.

Zviedri rīko konferenci sadarbības partneriem

Septembrī Zviedrijas SK Jončepingā sarīkoja konferenci, uz kuru uzaicināja sadarbības partnerus no Latvijas un Lietuvas. No Saldus RK konferencē piedalījos es.

Balstoties uz LSK darbības pamatjomām un Ziemeļvalstu - Baltijas plāna 3 virzieniem (cilvēkresursu un finansu resursu attīstība, darbība ārkārtas situācijās), konferencē lēma par nākotnes sadarbības virzieniem, plāniem un budžetu.

Pie cilvēkresursu attīstības pieskaitāms arī SK žēlsirdīgo māsu darbs. Latvijas apstākļos vēl ir vajadzīgas žēlsirdīgās māsas, kuras gaida veci, vientuļi un slimi cilvēki. Nepieciešamas žēlsirdīgo māsu apmācības, kvalifikācijas celšana. Saldus rajona komitejā ir tikai viena žēlsirdīgā māsa Agita Upeniece, kuru algo Zviedrijas SK Gotas reģiona sponsori.

Ārzemju sponsori izvirza mums mērķi - sadarbību attīstīt tiktāl, lai Baltijas valstis pašas varētu nostāties uz savām kājām. Tiek lēsts, ka Zviedrijas SK finansiālais atbalsts Latvijas SK tiks pārtraukts 2004. gadā. Atbilstoši statūtiem LSK valde septembra sēdē nolēma kārtējo kongresu sasaukt 2004. gadā, līdz tam veicot LSK struktūras sakārtošanu.

LSK Saldus RK valde no sadarbības partneriem Zviedrijā - Nesjū SK nodaļas - saņēmusi 7000 zviedru kronas (450 Ls) kā mērķziedojumu no kāda jaunlaulātā pāra kāzu dāvanas. Šo naudu viņi dāvina bērniem invalīdiem Saldus rajonā. Bijām saņēmuši 5 iesniegumus ar lūgumu palīdzēt no maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi. Šīm ģimenēm RK valde arī nolēma sadalīt jaunā pāra ziedoto naudu.