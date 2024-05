Džekai neveicās ar saimnieku

Saldus rajona tiesā pirmoreiz pie kriminālatbildības tika saukts cilvēks, kura suns vairākkārt sakodis cilvēkus.

Iespēju stingrāk vērsties pret nolaidīgiem suņu īpašniekiem, kuru mājdzīvnieki ir bīstami apkārtējiem, radījušas pērn augustā izdarītās izmaiņas Latvijas Krimināllikumā, kura 230.\' panta 1. daļa tagad dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumus klasificē kā noziedzīgu nodarījumu, kas krimināli sodāms.

Saimnieks guļ, suns kož

Šovasar kādā no daudzajām saulainajām dienām Skrundas ielā dzīvojošo Jāni Ozoliņu (dzim. 1946. g.) bija pievārējis siltums un alkohols, un viņš bija atlaidies upītes malā netālu no celiņa, kas ved uz mazdārziņiem Skrundas ielas malā. Viņam līdzās - uzticamā rīzenšnauceriene Džeka, ar kuru pirms dusas saimnieks bija spēlējies - metis ūdenī plastmasas pudeles, un suns ar prieku meties tām pakaļ.

Vienpadsmitgadīgais Ozoliņa kaimiņš Rihards tiesai stāstīja: "Gāju uz dārzu pēc ogām, un man likās, ka upes malā neviena nav. Pēkšņi no zāles izlēca suns un iekoda man kreisajā rokā. Suņa saimnieks pie koka gulēja un neredzēja, kas notiek. Sāku kliegt un skrēju uz mājām." Pēc tam zēns vests uz slimnīcu apkopt brūci, saņēmis profilaktiskās potes, jo suns nav potēts pret trakumsērgu. Vēl tagad uz rokas palikušas koduma rētas. Uz tiesneses jautājumu, vai potes bijušas sāpīgas, zēns drosmīgi atsaka: "Nebija tik traki, adata bija maziņa", taču atzīst, ka tagad viņam ir bail no suņiem. Reiz esot gājis gar krūmāju, no kura izlēcis kaķis, un ļoti nobijies, jo domājis, ka viņam uzbrūk suns.

Kad tiesājamajam tiek dota iespēja uzdot jautājumu cietušajam (no aizstāvības Ozoliņš ir atsacījies), viņš tikai nosaka: "Es to puišeli neesmu redzējis."

No sava dārza uz mājām gāja netāls Ozoliņa kaimiņš Reinis, cienījama vecuma pensionārs. Taciņa veda netālu no Ozoliņa atpūtas vietas.

"Redzēju, ka Ozoliņš upmalā guļ un suns ir viņam blakus. Zināju, ka suns ir dusmīgs, tādēļ mēģināju mest lielāku līkumu ap viņiem. Tomēr suns pieskrēja un iekoda man rokā. Tā kā suņa saimnieks gulēja, nebija, kas suni apsauc. Laimīgā kārtā zemē ieraudzīju koka zaru. Paķēru to un atgaiņājos no suņa, kamēr no trokšņa pamodās Ozoliņš," tiesā liecināja cietušais Reinis. "Tā bija laime nelaimē, jo dārzā palika mans mazdēls. Labi, ka viņš nenāca uz mājām kopā ar mani."

Savukārt Džekas saimnieks pamodies bija redzējis tikai savu suni cīnāmies ap vīrieti, kam rokā koks. "Tur vēl nevar zināt, vai viņš to suni nekaitināja ar koku," tiesā notikušo apšaubīja tiesājamais. "Tā jau mājās smējāmies - iešu uz tiesu kā cietušais, bet tur palikšu par vainīgo," Reiņa kungs neslēpa ironiju.

Sens pašvaldības policijas "klients"

"Pazīstu Ozoliņu kopš 1999. gada, un pa šo laiku viņš sešas reizes sodīts par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem," tiesā liecināja Saldus pilsētas pašvaldības policijas inspektors Gundars Samoška. Trīs protokoli sastādīti šī gada laikā - tātad suns šogad uzbrucis ne tikai šiem abiem cietušajiem, bet vēl vismaz trijiem cilvēkiem, jo ne vienmēr iedzīvotāji par to ziņo policijai. Vienmēr, kad suns uzbrucis cilvēkiem, tā saimnieks bijis piedzēries. Ne policists, ne arī abi kaimiņos dzīvojošie cietušie nav redzējuši, ka suns būtu piesiets vai vadāts saitē. Pats saimnieks gan minēja kādu kaimiņienes pārgrieztu striķa galu...

Policija sastādījusi administratīvos protokolus, un administratīvā komisija atbilstoši noteikumiem sodījusi J. Ozoliņu ar naudas sodiem līdz pat 200 latiem, taču reāli šie sodi nav piedzīti un nav arī piedzenami, jo J. Ozoliņš nekur nestrādā un viņam nav mantas, ko aprakstīt parādu piedziņai. Saldus pilsētas dome reiz arī lēmusi par suņa likvidēšanu, taču tad Džeku no nāves paglāba nenoskaidrotais jautājums - kam tas jādara. Pašvaldības policistu pienākums nav suņu šaušana, ja viņi tobrīd neuzbrūk cilvēkiem vai tieši neapdraud viņu drošību.

Atbildīgs par dzīvnieku

Izvēloties mājdzīvnieku, cilvēki parasti nopietni pārdomā - vai būs, kur jauno ģimenes locekli likt, kā viņu uzturēs un arī - kā audzinās. Vismaz par šiem jautājumiem viņiem būtu jādomā. Ka suns ir agresīvs un apdraud apkārtējos, ir nevis paša suņa, bet viņa saimnieka vaina un nolaidība.

Par Džeku Ozoliņš stāsta ar lepnumu - esot bijusi ļoti gudra, uzticīga. Kā nu ne - ja jau metusies virsū katram garāmgājējam, lai savu dusošo saimnieku aizsargātu. Pirms kāda laika viņai piedzimuši kucēni - tiem ātri atradušies saimnieki, un visiem gribētājiem pat suņabērnu neesot pieticis. Droši vien, ja Džeka būtu tikusi pie atbildīga, apzinīga saimnieka, apkārtējie par viņu būtu priecājušies, nevis šausminājušies. Ar mīlošu vien lielajam, temperamentīgajam sunim bija par maz.

Ir arī cits jautājums - atbilstošu apstākļu nodrošināšana dzīvniekam. Pašvaldības policists liecināja, ka Ozoliņa miteklī valdījusi liela nekārtība un netīrība, jo vīrietis jau teju desmit gadus nekur nestrādā un par savu ienākumu avotu saka: "Vazājos gar bundžām." Acīmredzot tur arī savākta Džekas maltīte. Varbūt, ka kādreiz mūsu valsts būs tiktāl attīstīta, ka tajā reāli sekos, lai no cilvēka atkarīgie mājdzīvnieki nebūtu spiesti dzīvot blusainā midzenī un pārtikt no atkritumu urnās sameklētā.

Tagad Džekas vairs nav. "Atbrauca dakteris, teica - viņam tā papīru rakstīšana līdz kaklam. Vienojāmies, ka labāk suni likvidēt," stāsta Ozoliņš. Un savā pēdējā vārdā nesaka, ka nožēlo savu bezatbildību vai ka jūtas vainīgs suņa sakosto priekšā, bet gan: "Suni vairs nevaru turēt, jādzīvo vienam pašam..." Iespējams, ka tas viņam ir lielākais sods. Cita lieta - tiesas piespriestās 150 piespiedu sabiedriskā darba stundas, kas daudzus gadus algotu darbu nestrādājušajam vīram noteikti būs liels un nopietns pārbaudījums.