Dažiem polišu īpašniekiem sagādātas neērtības

"Kāpēc no 1. septembra pie četriem ģimenes ārstiem, kuru privātprakse atrodas Saldus poliklīnikā, vairs netiek pieņemtas apdrošināšanas akciju sabiedrības "Rīgas slimokase" (RSK) apdrošināšanas polises?" vēlējās uzzināt vairāki avīzes lasītāji.

Lai gan veselības apdrošināšanas polišu īpašniekiem paskaidrots, ka naudu atmaksās RSK Saldus birojā, viņi uzskata, ka tas sagādās neērtības. Piemēram, ja uz RSK būs jāiet pēc katriem 50 santīmiem pacientu iemaksas, vai arī, ja būs jāpērk dārgas zāles, par kurām aptiekā uzreiz jāsamaksā visa summa, un tikai pēc tam daļu naudas varēs dabūt atpakaļ.

Ģimenes ārste Anita Kronberga pastāstīja: "Pirms izrakstām medikamentus RSK polišu īpašniekiem, jāskatās trijos sarakstos. Divi ir RSK izstrādātie saraksti - atkarībā no polises noslēgšanas datuma. Trešais - valsts kompensējamo zāļu saraksts.

Jā, es vienreiz tiešām kļūdījos, izrakstot medikamentu recepti, taču šī kļūda nav notikusi tīšuprāt. Pacientu ik dienu ir daudz. Katram atvēlētas 15 minūtes. Šajā laikā man jāpaspēj ne tikai cītīgi izskatīt visus 3 sarakstus, bet ar cilvēku arī aprunāties, jo tieši tāpēc viņš nācis pie ārsta - lai viņu uzklausītu un izmeklētu. Ja vizīte ieilgst, ārpusē gaidošie sāk nervozēt.

RSK līgumā paredzējusi soda sankcijas ārstiem, ja viņi kļūdījušies. Kad slēdzām līgumu ar RSK, šādu papildu noteikumu nebija. No RSK es atpakaļ saņemu tikai 50 santīmus pacientu iemaksu, un no šīs naudas viņi man grib paprāvu summu atvilkt, ja esmu kļūdījusies. Taču galvenās ieguvējas ir aptiekas, kas saņem naudu par zālēm. Zinu, ka citas apdrošināšanas kompānijas sankcijas vērš pret aptiekām, nevis ārstiem. Un tas, manuprāt, ir pareizi, jo aptiekas pelna, nevis ārsts ar 50 santīmiem. Zinu, ka aptiekās ir saraksti, kurus medikamentus un kādā apjomā sedz konkrētās apdrošināšanas sabiedrības polise.

Pie manis nāk pacienti ar dažādu apdrošināšanas sabiedrību polisēm, ar citām apdrošināšanas sabiedrībām man nav nekādu problēmu. Esmu gatava arī turpmāk cītīgi pētīt visus 3 sarakstus, taču kategoriski iebilstu pret soda sankcijām ārstam."

Sašutusi par RSK rīcību bija arī ģimenes ārste Inga Kotova: "Nav iespējams normāli strādāt, ja mums uzstāda ultimātu."

"Saldus Zeme" saņēmusi atbildi, kuru parakstījusi apdrošināšanas akciju sabiedrības "Rīgas slimokase" sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Grīnberga:

"Fakts, ka no 1. septembra pie 4 ģimenes ārstiem - L. Grikmanes, A. Kronbergas, L. Veinbergas un I. Kotovas - netiek pieņemtas RSK veselības apdrošināšanas polises, atbilst patiesībai. RSK šī gada 26. jūnijā no minētajām ģimenes ārstēm saņēma vēstuli ar lūgumu izbeigt noslēgto līgumu. Kā pamatojums līguma izbeigšanai minēts: "Tā kā AAS "RSK" noteikto ierobežojumu dēļ medikamentu izrakstīšana RSK polišu īpašniekiem ir pārvērtusies par darbietilpīgu procesu, kas turklāt paredz arī finansiālas sankcijas, neesam ieinteresētas turpināt sadarbību."

RSK kā jebkura apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga izstrādāt savus apdrošināšanas noteikumus un apstiprināt tos Finansu un kapitāla tirgus komisijā, paredzot arī ierobežojumus apdrošināšanas atlīdzības izmaksām. RSK veselības apdrošināšanas noteikumos ir apstiprināti ierobežojumi atlīdzības izmaksām attiecībā uz medikamentu iegādi un to izrakstīšanu, un par to tiek informēti gan ārsti - mūsu sadarbības partneri -, gan arī mūsu klienti, kuri iegādājas attiecīgo veselības apdrošināšanas polisi.

Tā kā pēdējā gada laikā bieži tiek novērots un atklāts, ka ārsti (ne tikai Saldus pilsētā) uz RSK receptēm izraksta medikamentus arī pacientiem, kuriem ir paredzēta medikamentu iegāde ar atlaidi MK noteikumos noteiktajā kārtībā, RSK, nosūtot vēstules, informēja un brīdināja savus līgumpartnerus par to, ka turpmāk, izrakstot medikamentus uz RSK receptēm šādiem pacientiem, apdrošināšanas atlīdzība varētu tikt ieturēta no ārstniecības iestādes, jo RSK nav apņēmusies apmaksāt medikamentus, kurus apmaksā valsts (šis ir viens no ierobežojumu punktiem, kas minēts gan mūsu veselības apdrošināšanas programmās, gan arī atsevišķā pielikumā pie līguma, kas noslēgts ar ārstiem).

Tas, manuprāt, nav nekas ārkārtējs, jo pacients vispirms dodas pie sava ģimenes ārsta un cer saņemt no viņa kompetentas atbildes uz jautājumiem. Arī par medikamentu izrakstīšanas kārtību ģimenes ārstiem jābūt informētiem un zinošiem. Pacients nevar zināt, pie kuras grupas ir pieskaitāms konkrēts medikaments, un ne vienmēr viņš ir informēts par to, ka viņam ir tiesības saņemt šos medikamentus ar MK noteikumos paredzētajām atlaidēm.

Uzskatu, ka ārstiem ir jāpārzina MK noteikumos noteiktā medikamentu izrakstīšanas kārtība, lai varētu informēt arī savus pacientus par to, ko viņi ir tiesīgi saņemt no valsts. Arī līgumā ir minēts, ka ārsts apņemas mūsu klientam sniegt veselības aprūpi saskaņā ar veselības apdrošināšanas programmām, tādējādi ārstam ir jāpārzina apdrošinātāja veselības apdrošināšanas programmas un jāievēro tajās noteiktie ierobežojumi. Protams, nav viegli, ņemot vērā, ka Latvijā ar veselības apdrošināšanu nodarbojas 10 apdrošināšanas sabiedrības, turklāt lielai daļai sabiedrību ir vairākas apdrošināšanas programmas.

Savukārt mēs, apdrošinātāji, vēlamies, lai ārsti ievērotu MK noteikumus, noslēgtā līguma nosacījumus un apdrošināšanas programmās ietvertos ierobežojumus. Pēdējā laikā apdrošinātāji arvien vairāk ir spiesti cīnīties arī pret ārstiem - krāpniekiem, kas mēdz pierakstīt papildu apmeklējumus vai manipulācijas saviem pacientiem, nepamatoti izrakstīt medikamentus, tādējādi izspiežot naudu no apdrošinātājiem. Līdz šim RSK vēl nav piemērojusi finansiālas sankcijas pret ārstiem, bet, pieaugot krāpšanas gadījumu skaitam, esam spiesti par to domāt.

RSK vārdā vēlos atvainoties mūsu klientiem par sagādātajām neērtībām un aicināt ārstus vēlreiz apsvērt iespēju atjaunot sadarbības līgumus, lai neradītu neērtības saviem pacientiem un mūsu klientiem. RSK ir gatava atjaunot sadarbības līgumus ar ārstiem."