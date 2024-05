Izspēlē triku ar pazudušo maciņu

Pateicoties apstākļu sakritībai un policijas darbinieku operatīvai rīcībai, Saldū ātri vien tika atklāti divi agrāk sodīti Tukuma iedzīvotāji, kuri bija šurp atbraukuši ar nolūku izkrāpt cilvēkiem naudu.

"Līdzīgas situācijas, kurās par upuri izraudzītais tiek apmulsināts, nereti bijušas vērojamas Rumbulā," stāsta Saldus rajona virsprokurors Ainārs Rimšāns. "Proti - viens no krāpniekiem upurim uzsauc: jums izkrita maciņš! Uzrunātais paskatās - uz ielas viņam aiz muguras patiešām guļ maciņš, tikai svešs. Cilvēks saka: "Tas nav mans," tomēr paskatās, kas tur iekšā. Bet maciņā - liela naudas summa. Krāpnieks tūlīt mudina naudu sadalīt uz pusēm, jo nav nekādas norādes, kam tā varētu piederēt. Kamēr abi runā, nāk "maciņa īpašnieks" - otrs krāpnieks un skaļi meklē savu "pazudušo mantu". Ieraudzījis maku pie runātājiem, viņš dusmīgs to paķer, ātri paskatās tajā iekšā un "konstatē", ka naudas bijis vairāk. Vispirms viņš uzbrūk savam sabiedrotajam un pieprasa atdot it kā paņemto naudu. Kad tas liedzas, sākas krāšņs skandāls ar dūru vicināšanu, un "īpašnieks" bezmaz ar varu atņem savam kompanjonam viņa paša naudas maku un pārbauda to. Konstatē, ka viņa naudas tajā nav, un pievēršas otram - par upuri izraudzītajam cilvēkam. Arī tam pieprasa uzrādīt naudas maku vai kabatas, un parasti cilvēks apmulsumā un pārsteigumā arī ļaujas pārbaudei. Arī šajā gadījumā "īpašnieks" secina, ka viņa naudas te nav, un, paņēmis savu it kā atrasto maku, dodas projām. Tikai vēlāk upuris pamana, ka no viņa maka "pārbaudes" laikā pazudusi kāda naudas zīme."

Krāpnieki parasti rūpīgi izvēloties, kam "izspēlēt" šo teātri. Nereti viņi uzturas bankas automātu tuvumā un vēro, kurš cilvēks izņem lielāku naudu.

Saldū abi tukumnieki drīz vien "iekrita", jo upuris ātri attapās, kas notiek. Cerams, ka līdz tam viņi nebija paguvuši nevienu apkrāpt. Policija abus aizturēja, un, jādomā, ka viņi vairs nemēģinās braukt uz Saldu spēlēt šādu "teātri". Tomēr notikušais vēlreiz atgādina, ka cilvēkiem jābūt ļoti aukstasinīgiem, nonākot mulsinošās situācijās, kad dažādu iemeslu dēļ svešs cilvēks gatavojas pārbaudīt viņa personiskās mantas.