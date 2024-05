Latvijā, pasaulē (17.10.)

Latvijā septembrī aktuālākā sabiedrībā bija sociālā aizsardzība, bezdarbs un veselības aprūpe - liecina tirgus un sociālo pētījumu centra Latvijas fakti aptauja. Kurzemē aktuālākais bija bezdarbs, veselības aizsardzība, sociālā aizsardzība. Turpretī Zemgalē - izglītība, sociālā aizsardzība, veselības aizsardzība, bet Rīgā bezdarbs bijis tikai trešajā vietā.

Eiropas statistikas biroja Eurostat veiktā aptauja liecina, ka Latvijā alkohols ir par 8% dārgāks nekā vidēji ES. Samērā dārgi Latvijā ir arī bezalkoholiskie dzērieni - kafijas un tējas cenas veido 91% no vidējām ES cenām. Pārtikas produktu cenas Latvijā ir vidēji 65% no ES cenām. Savukārt vislētākie Latvijā ir tabakas izstrādājumi - tikai 34% no vidējām ES cenām.

Latvija ir viens no Eiropas riska reģioniem, kur notiek plaša viltotu maksājumu dokumentu un karšu izgatavošana un izmantošana. Latvijas Drošības policija secinājusi, ka situācija uzlabojusies, kopš ieviesta prasība par personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanu lielos darījumos ar maksājumu kartēm.

Jaunā laika (JL) interneta mājas lapā izlasāms, ka Repšes darbības nodrošināšanai bija ziedoti 277 977 lati, 49 950 USD, 3732 eiro un 373 Kanādas dolāri. Pēc vēlēšanām Einara Repšes darbības nodrošināšanas konts tika slēgts un tajā ziedotā nauda pārskaitīta uz JL vadītāja personīgo kontu. Par naudas izlietojumu viņš nevēlas runāt.

7. Saeima šogad deviņos mēnešos deputātu un darbinieku komandējumiem iztērējusi 191 250 latus un 52 santīmus. Visbiežāk komandējumos devusies Saeimas sekretāre, bezpartejiskā Silvija Dreimane. Viņa komandējumos bijusi 14 reižu. Ne reizi uz Saeimas rēķina komandējumos nav braukuši 45 deputāti.

Labklājības, Zemkopības, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji nodibinājuši Uztura padomi, kuras galvenais uzdevums - apzināt ar uzturu saistītās sabiedrības veselības problēmas un meklēt tām risinājumu. Uztura padomes sastāvā darbosies divpadsmit pārstāvji no ministrijām, Pārtikas un veterinārā dienesta, Latvijas Pārtikas centra, kā arī ārsti dietologi, uztura zinātnieki un eksperti.

Lietuvas bruņoto spēku pavēlniecība oficiāli apstiprinājusi, ka pieņemts lēmums par ASV ražoto pretgaisa raķešu kompleksu Stinger iegādi. Tomēr netiek ziņots, cik raķešu tiks pirkts un par kādu summu. Raķetes Stinger ir apgādātas ar sensoru, kas reaģē uz lidmašīnu dzinēju izstaroto siltumu. Šīs zeme - gaiss tipa raķetes ir ar tuvas darbības rādiusu un lido ar ātrumu, kas divas reizes pārsniedz skaņas ātrumu.

Ķīnā izpildīts nāvessods vīrietim, kuru notiesāja par 42 cilvēku nogalināšanu un vairāk nekā 300 saindēšanu ar žurku indi, kuru viņš bija ievietojis sava biznesa konkurenta brokastu uzkodās. Bojāeja no saindēšanās Ķīnā nav retums. Pērn vairāk nekā 15 000 saindējās, bet saindējoties dzīvību zaudēja 146 cilvēki.

ASV Federālais izmeklēšanas birojs ir lūdzis Pentagonu pārbaudīt visus nesen no armijas atvaļinātos snaiperu skolu absolventus, kas var būt saistīti ar nemotivētu slepkavību sēriju Vašingtonā. FIB izmeklētāji pieprasījuši ziņot par militārpersonu nesankcionētas prombūtnes vai aizdomīgas uzvedības gadījumiem militārās iestādēs.