Gregorskola kļuvusi divgadīga

Saldus Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolā šis rudens atnācis ar dažiem jaunumiem.

Studenti - no visas Latvijas

"Šogad uzņemti un mācības uzsākuši 14 jauni studenti, bet 8 iepriekšējā gada studenti ir palikuši un turpina izglītoties Gregorskolā otro gadu. Tā ka mācības notiek divās plūsmās, un tā būs arī turpmāk - skolā varēs gan apgūt viena gada mācību programmu, gan arī izvēlēties palikt vēl otru gadu," - pastāstīja skolas reklāmas menedžere Juta Petroviča. Viņa pati bijusi studente un it labi zina, ka "viens gads Gregorskolā ir pārāk īss laiks, tāpēc tas mācību ziņā ir diezgan vispārējs un vairāk tiek veltīts sev, dziedināšanai. Pēc gada vēl ir daudz jautājumu un nezināma, tāpēc gribas zināšanas padziļināt. Ne mazums mūsu studentu pēc skolas aiziet tālāk - uz Lutera akadēmiju vai Kristīgo akadēmiju."

Tradicionāli skolā iestājas kristieši no dažādiem Latvijas rajoniem, un šis gads nav izņēmums. Diezgan kupli ir pārstāvēta Vidzeme - Cēsis, Valmiera, Rūjiena... Vairums studentu ir no Rīgas, daļa - no apkārtējiem Kurzemes rajoniem. Saldenieki ir divi - Brigita Alsviķe un Sv. Jāņa draudzes šoferis Ēriks Libergs. Iepriekšējās dzīvesgaitas - kādas kuram. Dažs pārtraucis darbu, lai iestātos Gregorskolā, cits nav bijis vienai vietai piesaistīts. Ir ģimenes cilvēki. Skolā vienmēr mācījušies dažādu konfesiju kristieši, arī šogad ir ne tikai luterāņi, bet arī baptisti.

"Galvenokārt strādā pastāvīgie pasniedzēji, kuriem Gregorskolā vairāku gadu pieredze, bet jauni mācībspēki ir vieslektori," - tā menedžere. "Nesen pie mums viesojās Maikls Velss, grāmatas "Nomaldījušies tuksnesī" autors, kurš ar studentiem aizvadīja trīs piesātinātas dienas. Lekcijas ilga no rīta līdz vakaram, un tajās galvenā saruna bija - kā spēt ikvienam saskatīt savas kļūdas, vainu vispirms sevī."

Jaunas telpas, jaunas ieceres

Šogad skolā pabeidza remontu otrajā stāvā, un tā papildinājusies ar jaunām izmantojamām telpām. Tiks iekārtots svētlietu veikaliņš, un, tā kā šogad nav tik daudz studentu, kā iepriekš, un ir vairāk ikdienā neizmantotu, bet izremontētu, mājīgu telpu, skolas vadība tās plāno piedāvāt kā naktsmītnes pilsētas ciemiņiem.

Līdz šim nebijusi ir Gregorskolas sadarbība ar Striķu pamatskolu. Skolas darbinieki un arī direktors, mācītājs Jānis Bitāns katru rītu brauc uz Zvārdi Striķu skolēniem vadīt svētbrīdi. Uzsāktas arī Bībeles stundas.

Jutai atmiņā Skolotāju diena Striķu skolā. "Mūsu rīcībā bija viena stunda, un Pols Nilsens, kurš uz Latviju atbraucis no Dānijas un ir mūsu students, stāstīja aizraujošus stāstus un rādīja trikus. Viņš ir kristīgais iluzionists."

No skolas pirmsākumiem tajā ik dienu ir trīsreizējas lūgšanas kapelā. Bet otrdienu vakaros ir brīvās aizlūgšanas, kad studenti pulcējas zālītē pie kamīna un apspriež Bībeles tēmas, mācītājam jautā neskaidro. "Citreiz sarunas ieilgst līdz 1 - 2 naktī," - tā Juta. "Savukārt ceturtdienās studenti dodas uz Jāņa baznīcu, kur pulksten 19 sākas viņu lasījumi. Šogad mācības ir tikai četras dienas, bet piektdiena veltīta lūgšanām, sirdsapziņas izmeklēšanai un Krustaceļa lūgšanu staciju gājienam. Šādas stacijas, kas ir pagājušā gada studentes diplomdarbs, uztaisītas izremontētajā skolas kapelā."

Skolas kolektīva nodoms esot - vairāk uzrunāt cilvēkus un kalpot ne tikai baznīcā, bet arī, apmeklējot viņus mājās.