Brocēnos kreditē izglītības darbiniekus

Brocēnu novada domes kārtējā sēde noritēja raiti. Bija redzams, ka deputāti kārtīgi iepazinušies ar izskatāmajiem 34 jautājumiem, tāpēc balsojumos nevilcinājās, tomēr neizvairījās arī papildināt lēmumus, lai risinātu sēdes gaitā aktualizētus jautājumus.

Sēdes sākumā, kā jau ierasts, Brocēnu novada domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters deputātus iepazīstināja ar to, kas izdarīts, pildot domes iepriekš pieņemtos lēmumus. Tā kā nav pieredzes, kā novadā organizēt dokumentu plūsmu, A. Mēters izteica vēlmi braukt mācīties uz Siguldu, kur jau izveidota laba pārvaldes informācijas sistēma. Priekšsēdētājs minēja, ka dome jau sākusi izstrādāt nākamā gada budžetu.

Palīdz katram konkrēti

Nolēma izsniegt bezprocentu aizdevumu - 100 latus - deviņiem Brocēnu novada domes institūciju darbiniekiem, galvenokārt skolotājiem, studiju maksas daļējai segšanai 2002./2003. mācību gada I pusgadā.

Savukārt, izskatot Latvijas Sarkanā Krusta Saldus rajona komitejas lūgumu - ziedot šai organizācijai, lai tā varētu noorganizēt rajona Goda donoru un pirmreizējo asinsdonoru svinīgu pēcpusdienu, nolēma atteikt. "Mēs esam budžeta iestāde un nevaram ziedot iedzīvotāju maksājumus," paužot domes finansu komitejas viedokli, sacīja A. Mēters. "Brocēnu novadā ir vairāk nekā 100 donoru, skaidrs, ka visi nebrauks uz šo pasākumu. Uzskatu, ka domei drīzāk jāapzina savi donori un jācenšas iespēju robežās izrādīt atbalstu katram konkrēti."

Apstiprināja septembrī piešķirtos sociālos pabalstus. Tos saņēmušas 227 personas par kopējo summu - 3390,03 lati.

"Legalizē" būvobjektus

Izskatīja jautājumus par būvobjekta "Metāla lokšņu profilēšanas ražotne" a/s "Brocēnu metāla sistēmas" ražošanas teritorijā un "Sērskābā gudrona pieņemšanas punkts" a/s "Brocēni" teritorijā pieņemšanu ekspluatācijā. Brocēnu novada domes būvinspektore T. Gerenovska konstatējusi, ka tiek abi būvobjekti izmantoti pirms to nodošanas ekspluatācijā, kas kvalificējama kā patvaļīga būvniecība. Dome nolēma, ka a/s "Brocēnu metāla sistēmas" un a/s "Brocēni" 3 mēnešu laikā jāsagatavo būvobjektu dokumenti atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

Neļauj atteikties no centrālapkures

Izskatīja Brocēnu pilsētā, Skolas ielā 8, dzīvojošās L. atkārtoto pieprasījumu atslēgt centrālo apkuri viņas privātajā dzīvoklī. "Domei nav tiesību uzspiest man maksāt par nekvalitatīviem pakalpojumiem, kurus kvalitatīvus nav spējīga nodrošināt. Es nevēlos visu ziemu dzīvot 16 grādos, kad radiatori ir vai nu pavisam auksti, vai silti tikai pašā augšā, un maksāt vislielāko maksu par kvadrātmetru," pieprasījumā raksta L.

Pamatojoties uz to, ka ar Brocēnu pilsētas domes lēmumu Nr. 41 1998. gada 13. maijā Skolas iela 8 iekļauta Brocēnu pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā, nolēma nepiekrist atsevišķa dzīvokļa atvienošanai no centralizētās siltumapgādes tīkla. "Privatizējot dzīvokļus, iedzīvotāji apzinājās, ka tiks saglabāta centralizētā apkure," pamatoja deputāti.

"Skolas iela 8 ir viena no problemātiskajām mājām, kur parasti ir auksti, bet siltuma patēriņš - salīdzinoši ļoti liels, tāpēc te iedzīvotāji salst un maksā neatbilstoši augstu maksu par siltuma padevi," sacīja deputāts Z. Fīrers. "Atsakoties atvienot siltumu, mēs nevaram izvairīties no atbildības par to, ka Skolas ielā 8 siltumapgādes sistēma nav kārtībā." Deputāti nolēma, ka uzdos p/u "Brocēnu siltums" vadībai uz nākamo sēdi sagatavot ziņojumu par siltumapgādes normalizēšanas iespējām šajā mājā un vēl dažās, kur ir līdzīga situācija.

Izskata domes struktūru nolikumus

Turpināja izskatīt novada pašvaldību reglamentējošus dokumentus, kuri izstrādāti atbilstoši novada prasībām. Apstiprināja Brocēnu novada domes teritoriālās attīstības komisijas nolikumu. Sēdē bija iesniegti novada būvvaldes nolikuma divi varianti, tomēr deputāti piekrita deputāta A. Bitmaņa - viena varianta autora - priekšlikumam atlikt nolikuma pieņemšanu līdz nākamajai sēdei, lai varētu novērst juridiska rakstura neprecizitātes viņa iesniegtajā nolikuma variantā.

Neapstiprināja jaunus noteikumus "Par sociālās palīdzības pabalstiem un līdzekļu sadalīšanu Brocēnu novadā", jo esot nepieciešams konkretizēt pabalstu saņemšanas kritērijus. Pēc atsevišķu punktu rediģēšanas atstāja spēkā līdzšinējos noteikumus par sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

Pieņēma nolikumu "Par kārtību, kādā veicama piespiedu sabiedrisko darbu izpilde Brocēnu novadā". Šos darbus novadā organizēs domes Sociālās palīdzības dienestā izveidotais Piespiedu sabiedrisko darbu dienests, to finansēs no novada domes budžeta līdzekļiem.

Kārto nekustamā īpašuma jautājumus

Atbilstoši savām pilnvarām trim personām piešķīra lietošanā zemi, vienai fiziskai personai un vienai juridiskai personai - izbeidza zemes lietošanas tiesības. Piešķīra nosaukumus 2 zemes gabaliem, vienam piešķīra adresi, vienam noteica lietošanas mērķi. Nolēma reģistrēt Zemesgrāmatā uz Brocēnu novada pašvaldības vārda divus zemes īpašumus, ieskaitīt brīvajās valstij piederošajās zemēs vienu zemes gabalu. Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz diviem nekustamiem īpašumiem. Nolēma mainīt triju garāžu numurus un adreses. Apstiprināja zemes gabala un katlu mājas Blīdenes pagastā izsoles rezultātus un nolēma slēgt pirkuma līgumu ar pircēju.

Izskata individuālus iesniegumus

Sešiem cilvēkiem atļāva nodarboties ar individuālo darbu - lopu uzskaitīšanu, mājas aprūpi, grāvju attīrīšanu no krūmiem, ceļu kopšanu ziemas periodā. Divus cilvēkus uzņēma dzīvokļu rindā, diviem - piešķīra dzīvokli, piekrita vienai dzīvokļu maiņai, pagarināja pierakstīšanās termiņu trim personām, ārpus kārtas piešķīra dzīvokli divām personām.