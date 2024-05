"Arī šodien esmu lauksaimnieks."

Možs, asprātīgs, ieinteresēts par visu, kas notiek ekonomikā un politikā, brīžam ironisks, pēc mirkļa - jau nopietns - tāds savā zīmīgas jubilejas gadā un mēnesī ir nīgrandnieks LAIMONIS BURTNIEKS.

No bērnības līdz šai dienai - lauksaimnieks pēc būtības un pārliecības. Uz galda smaržo paša dārzā audzēti un arī draugu dāvāti āboli, un mūsu saruna - par aizgājušiem laikiem un līdzībām ar šodienu.

Vai esat dzimis un audzis kurzemnieks?

- Esmu zemgalietis. Taisnā līnijā, caur Auci ejot, līdz tēva mājai Jelgavas rajona Lielplatonē kādi 120 kilometri. Mans tēvs bijis atslēdznieks fabrikā Rīgā, māte - mājsaimniece un šuvēja. Kad Pirmajā pasaules karā fabrika pārcelta uz Harkovu, vecāki devušies līdzi. Pēc kara atgriezušies un pieprasījuši zemi. Tā viņi sāka saimniekot 15 hektāros Lielplatonē. Būvēja ēkas, iekopa zemi. Mēs bijām četri puikas, un vecāki no šiem 15 hektāriem mūs izaudzināja, izskoloja. Tad var iedomāties, cik grūti bija jāstrādā un cik taupīgi jādzīvo. Nu no četriem esam palikuši divi - es, jaunākais, un vecākais brālis, kurš dzīvo tēva mājās. Viņam ir 93. gads, bet vēl darbīgs, pats brauc ar vieglo automašīnu. Divi vidējie brāļi gājuši bojā Otrajā pasaules karā.

Kara laikā biju vēl puika, sāku mācīties sešklasīgajā skolā, bet nekur tālu netiku. Vācu laikā tēvu arestēja, vecākais brālis bija Lubānā, vidējie mācījās, bet mājās mātei neviena palīga. Nācās skolu pamest un strādāt zemi. Skoloties turpināju tikai pēc kara. Izmācījos par agronomu - sākumā Zaļeniekos, vēlāk - Saulainē. 1950. gadā skolu beidzu, un mani iecēla par Elejas rajona lauksaimniecības nodaļas vadītāju. Tas gan nebija ilgi - no aprīļa līdz oktobrim. Nosūtīja kursos uz Lauksaimniecības akadēmiju. Bija jau norunāts, ka atgriezīšos Elejā. Bet tā nenotika. Kursu beigās sadales komisija piedāvāja tikai divus variantus - vai nu Skrundu, vai Saldu, kur bija vajadzīgi darbinieki lauksaimniecības nodaļā. Man abas vietas bija pilnīgi svešas un faktiski bija vienalga, kur iet. Labāk atgrieztos Elejā, bet to man neļāva, un punkts. Tā pret savu gribu kļuvu par kurzemnieku.

Un atbraucāt uz Saldu?

- Sākumā biju rajona izpildkomitejas lauksaimniecības nodaļas vadītājs, pēc tam partijas komitejas lauksaimniecības nodaļas vadītājs, vēl pēc gada - rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks.

Tad jau laikam ko nogrēkojāt, ka pārcēla uz leišmali?

- Tolaik bija jāpaceļ atpalikušie kolhozi, trūka priekšsēdētāju. Tā nokļuvu Nīgrandē un toreizējā kolhozā "Straume". Pret savu gribu. Vai varēju atteikties un palikt vadošā darbā rajona centrā? Nevarēju vis, jo bija ultimāts - vai nu eju uz "Straumi", vai atsakoties vienalga par nepaklausību zaudēšu darbu Saldū. Daudz kas manā dzīvē noticis bez manas piekrišanas un pret manu gribu.

Tad jau "Straume" bija īpaši nabadzīgs kolhozs?

- Nabadzīgs gan. Kad biju visu iepazinis, atklājās, ka kolhozā ir kādi 200 darba zirgi, kas jākopj, jābaro, bet darbā tos izmantoja ļoti maz, jo tolaik laukos jau strādāja MTS tehnika. Zirgus likvidējām, bet sāku domāt, kā attīstīt lopkopību. Bija laiks, kad lopkopība ļāva labi nopelnīt. Protams, bija valsts obligātais plāns, bet par tā pārsniegšanu piemaksāja pie cenas vēl 50%. Jo labāk strādājām, jo lielāku plānu noteica un jo nopietnāk bija jādomā, kā to pārsniegt, lai mums būtu nauda. Varējām sākt būvēties. Pirmās bija fermas un citas lopkopībai vajadzīgas ēkas, kaltes. Sākām broileru audzēšanu, jo tiem valsts garantēja spēkbarību, un gadā valstij pārdevām vairāk nekā 1000 tonnas liellopu un putnu gaļas. Vēlāk izvērsām palīgražošanu.

Bet bija laiki, kad spēcīgās saimniecības krita nežēlastībā.

- Visas saimniecības iedalīja četrās zonās, mēs, tāpat "Jaunais komunārs" un citas stiprākās, bijām 1. zonā un mums par lopkopības produkciju maksāja vismazāk, kamēr visšvakākajiem 4. zonā - visvairāk, it kā - lai stimulētu to attīstību, tomēr likās, ka arī šis pasākums situāciju neglāba. Vājās saimniecības necentās ražot vairāk, jo tad varētu nokļūt neizdevīgākā saimniecību grupā. Līdzīga situācija tagad ir ar īpaši atbalstāmiem reģioniem - tur nauda iebirst kā caurā maisā, bet kāds no tā labums?

"Straume" ar laiku kļuva bagāta.

- Nekas neradās tāpat vien, un mums neviens neko klāt nepienesa un nedāvāja. Teicu speciālistiem, strādniekiem - jo labāk strādāsim, jo labāk mums visiem klāsies. Kas toreiz centās, tas varēja labi nopelnīt. Ne jau es un saimniecības speciālisti bijām turīgākie. Es algu sarakstā biju tikai 20. vai pat 30. vietā. Pirmie bija lopkopēji, mehanizatori. Ja gads bija aizvadīts sekmīgi, speciālisti saņēma 13. algu, un tā mazliet pielīdzināja viņus lopkopējiem un mehanizatoriem ienākumu ziņā.

Vai, būdams saimniecības vadītājs, izmantojāt to, ka savulaik esat strādājis rajona vadošos amatos?

- Tā dēļ neviens manā priekšā durvis neatvēra un visu gatavu neiedeva. Pašam bija jākārto jautājumi, tāpat, kā to darīja citi saimniecību vadītāji. Sasniegums bija, ja izdevās izprasīt kādu tonnu spēkbarības vairāk. Minerālmēslus izprasīt nebija iespējams, un nācās meklēt citus ceļus. Tolaik patērētāju biedrībā bija simtiem tonnu nerealizētu minerālmēslu, ko valsts bija iedalījusi pārdošanai privātajiem. Bet privātie tos nepirka, un mēs par divas vai trīs reizes augstāku cenu pirkām, jo citādi lauki paliktu nemēsloti.

Spēcīgo saimniecību vadītāji nereti ko panāca tikai, riskējot ar amatu. Vai arī jums tika kāds rājiens par saimniecisku risku?

- Man četras reizes tika ierosināta krimināllieta par finansu disciplīnas pārkāpumiem. Viena no lietām varēja beigties arī ar reālu brīvības atņemšanu. Toreiz tikai Augstākās Padomes Prezidijs apžēloja mani, citādu būtu sēdējis cietumā, kā likts.

Šodien varbūt tās lietas kādam šķiet smieklīgas, tās sauc par uzņēmējdarbību, bet toreiz skatījās citādi. Pirmā lieta bija par sienu. Tas bija pašos sākumos, kad atnācu uz "Straumi". Kolhoziem bija noteikts siena pārdošanas plāns, mums plāns bija 40 tonnas, kas ik gadu jāpārdod valstij. Viens bija ļoti slikts gads, draudēja situācija, ka pašu lopi ziemā varētu palikt bez barības, lauki pliki, kur nu vēl savākt sienu valsts sagādei. Braucām uz Lietuvu, Šiluti, pie robežas ar Kaļiningradas apgabalu, kur kāds kolhozs bija sagatavojis daudz siena. Citas izejas nebija - nopirkām no lietuviešiem sienu, atvedām, un nu mums bija, ko nodot valsts sagādē. Izrādās, Lietuvas kolhozā pārdošana nebija iegrāmatota, kā nākas, lai gan mums visi papīri bija kārtībā. Lietuvas kolhoza priekšsēdētājam nekas, bet mani sāka tincināt, kas un kā, piešuva spekulāciju.

Otrā bija ābolu lieta. Tolaik kolhozs ābolus veda pārdot uz Krieviju. Lai brauciens būtu izdevīgāks, piepirkām ābolus arī no privātajiem. Pārdodot Krievijā ābolus, dokumentus pretī neviens nedeva. Bet mēs par ābolu naudu iegādājāmies degvielu, riepas un citu kolhozam vajadzīgo. Neviens privāti ar to nepelnīja, bet man finansu disciplīnas pārkāpums. Trešā bija mākslinieku lieta. Bijām pieņēmuši darbā māksliniekus noformētājus, viņi strādāja, bija darbu pieņemšanas akti ar parakstiem, bet izrādījās, ka viņi tikmēr sastrādājuši arī nelikumības. Lai nesauktu pie atbildības, apgalvoja, ka devuši man kukuli, lai tikai noformēju viņus te darbā. Vēlāk man pateica skaidri, ka tiesai bija vajadzīgi ne jau mākslinieki, bet tieši Burtnieks, jo togad bija dažas paraugprāvas - pret tiesnesi, pret prokuroru, vajadzēja atrast vēl vienu saimniecisko vadītāju. Nebija pierādījumu, ka esmu rīkojies nelikumīgi, lietu izbeidza. It kā jau nekas, bet visi šie gadījumi prasījuši daudz nervu.

Tādos brīžos laikam jūs domājāt par aiziešanu no šī darba?

- Tādu grūtu pārdomu brīžu nav bijis mazums. Liekas, jāiet prom, kāda velna pēc man tas viss vajadzīgs? Bet pasēžu, padomāju - kur es iešu, vai citur spēšu iedzīvoties? Kā lai pieviļu cilvēkus, kas man uzticas, ir mani šajā darbā ievēlējuši? Tā esmu palicis un turpinājis.

Ne jau priekšsēdētājs viens var panākt augšupeju vai nogremdēt saimniecību.

- Man bija laba komanda - ļoti labi speciālisti. Jānis un Biruta Sipenieki, pēc kuru aiziešanas bija diezgan grūti sameklēt tikpat spējīgus nozaru vadītājus, Ruta un Rolands Pimberi, Māris un Uldis Freibergi, Elmārs Spuntelis un vēl daudzi, uz kuriem varēju droši paļauties, ka viss būs izdarīts, kā nākas. Visvairāk neciešu, ja kāds redz, ka otrs strādā pavirši, bet neko nesaka un piecieš to. Ja speciālists redz, ka lauks sastrādāts pavirši, neaizrāda, bet ļauj tādā sēt labību, - to es nevaru piedot. Bija jau arī reizes, kad no kāda nācās šķirties dzeršanas kaites dēļ. Reiz pašā sējas laikā šī kaite piemeklēja mehanizatorus. Nekas cits neatlika, kā atstādināt no sējas piecus uzreiz.

Sējas laikā?

- Tieši tā - sējas laikā. Riskējām, protams, bet tolaik mums bija apmēram 70 automašīnas, daudz šoferu, un no viņiem piecus norīkot par sējējiem nebija grūti. Nejuta, ka piecas automašīnas kādu brīdi nestrādā. Apsējām laikus. Ar tiem, kuri kārtīgi padara darbu, man nekad nav bijis konfliktu.

"Jaunais komunārs", "Druva", "Straume" kaut kā izspruka kolhozu apvienošanas periodam. Kā to varēja izdarīt, ja visu nolēma "augšā"?

- Bija visādi plāni. Viens no tiem - apvienot mūs ar "Jauno komunāru", man jau bija paredzēta darbavieta Jaunaucē. Otrs variants - sadalīt "Zaņu", vienu daļu pievienot mums. Bet kas tā par saimniecību, kuru saimnieks nespēj pārraudzīt! Kolhoznieki jau zināja, kā ir tur, kur izveido vienu lielsaimniecību, apvienojot vairākas nabadzīgas vai vienai bagātākai pievienojot vairākas vājās. Nekas labs tur neiznāca. Es pat īpaši neaģitēju, bet kolhoznieki paši nobalsoja pret apvienošanu, arī "Jaunā komunāra" ļaudis nobalsoja pret apvienošanu ar "Straumi", un pat "augšā" pret šādiem lēmumiem nevarēja neko padarīt. Līdzīgi tagad ir ar teritoriālo reformu, jo jaunie reformatori jau no vēstures neko nemācās. Ja apvieno, neizrēķinot ekonomisko labumu, ko apvienošana dotu, ja pēc apvienošanas situācija neuzlabojas vai pat pasliktinās, ja cilvēkiem ikdienā rada jaunas grūtības, kādēļ tad reformas nepieciešamas?

Es jau saprotu, ka komunārieši jūs negribēja un jūs arī viņus nē. Te no laika gala katram sava republika, līdzīgi , kā savulaik čangaliešiem un slātaviešiem.

- "Jaunais komunārs" skaitījās bagātāks par mums, komunārieši bija mazliet lepnāki un vienmēr lielījās, ka viņiem tas un tas labāks. Bet mūsējie savukārt izdomāja visādas anekdotes par viņiem, dažas - pavisam pikantas, bet tās jau jums nemaz nedrīkstu stāstīt. (Vēlāk gan vienu spēcīgi piparotu Burtnieka kungs izstāstīja - T. K.). Savu reizi pakasījāmies, bet visā visumā mēs ar Jāni Blūmu mācējām izlīdzināt asumus un, cik varējām, palīdzējām viens otram.

Burtnieks laikam gan nebija ar pliku roku ņemams, jo pat turīgais Blūms un paraugsaimniecības Rubulis nebrauca tik lepnā mašīnā, kā Burtnieks?

- Kad atnācu uz "Straumi", mans pirmais transports bija bērs zirgs. Ar to apjāju visu saimniecību. Pēc tam bija motocikls, tad auto. Nobraucu vairākas Volgas. Bija iespēja nopirkt Čaiku, tolaik vislepnāko mašīnu, ar kādu braukāja tikai lieli valdības vīri. Tagad pēc mašīnas markas spriež par šī cilvēka turību, tolaik mašīna rādīja cilvēka stāvokli sabiedrībā. Čaika bija ļoti noderīga mašīna. Ar to braucu uz ārzemēm, kas tad vēl nebija ārzemes, - Lietuvu, Igauniju, Ukrainu, Moldāviju un citām. Čaika bija garants, ka jautājumu nokārtošu veiksmīgi. Savā ziņā ar šo mašīnu izmantoju dienesta stāvokli, ko drīkstēja izmantot tikai valdības vīri, - braucām pa ceļiem, kur drīkst braukt tikai ar valdības transportu. Atceros, reiz braucu uz Moldāviju sarunāt rūpnīcā lopbarības raušu iegādi. Pirms pilsētas - lokveida ceļš, pa kuru mums jāapriņķo. Stāv ceļu inspektors, sastindzis sveicienam miera stājā un lēnām griež galvu, sekojot mūsu mašīnai ar acīm. Kad rūpnīcas direktors pameta skatu pa logu un ieraudzīja mūsu mašīnu, vienojāmies pavisam ātri.

Kas jums sagādāja gandarījumu - vai šādi nokārtots jautājums, kaut kas kolhozam izdiņģēts?

- Man bija prieks apzināties, ka kaut kas jauns uzbūvēts, ka cilvēkiem uzlabojas dzīves apstākļi, ka viņi nopelna un dzīvo labāk, ka veidojas centrs, kur ir viss nepieciešamais. Ka ir jaunas ražošanas ēkas, labāka tehnika.

Vai bija grūti aiziet pensijā un skatīties, kā viss sagādātais, sastrādātais sarūk, tiek izniekots?

- Pirmajā periodā bija ļoti grūti ap sirdi. Bet tajā pašā laikā es ar prātu aptvēru, ka varbūt arī ir labi nebūt vairs tajā iekšā. Valsts radīja situāciju, kad lielražošana nevar pastāvēt. Un cik muļķīgi - lielražošanu izputināja, nu valsts atbalsta tieši lielražotājus, aizmirstot, ka vairumu produkcijas, piemēram, pienu saražo mazajās saimniecībās. Tāda valsts attieksme nav pareiza un taisnīga.

Vai jūs pats tagad esat vienkārši pensionārs, sīkražotājs vai lielražotājs?

- Esmu lauksaimnieks. Man ir zeme - daļa pieder pašam, daļa ir pārvaldījumā un daļu nomāju. Galvenokārt audzēju labību, jo ir viss, lai darītu tieši to. Nākamgad būs jau apmēram 100 hektāru sējumu, un iekūlums aiznākamgad varētu būt ap 400 tonnām graudu. Tas ir slieksnis, pie kura jāapstājas un jādomā, kā rīkoties tālāk. Lai vēl vairāk paplašinātu saimniecību, piepirktu vai īrētu zemi, sētu un audzētu vairāk labības, vajadzīga jaudīgāka, labāka tehnika. Lai dabūtu pamatu jaunam atspērienam, būtu vajadzīga palīdzība, uz kādu es kā pašreizējais sīksaimnieks diez ko cerēt nevaru.

Ir mums arī lopi - govis, kāds desmits cūku. Lielus ienākumus tie nedod, bet ir sava ikdienas kabatas nauda un iztikšana. Sieva strādā, tāpēc kūts darbi ir mans pienākums. Gribas kādu dienu paslinkot, bet nesanāk - lopi ir dzīvi, prasa apkopt, pabarot, tāpēc jāceļas un jāiet. Tas disciplinē, neļauj izlaisties. Es nevaru iedomāties, kā ir, kad var sacīt: man nav, ko darīt.

Vai pats joprojām arat, sējat?

- Līdz šim gadam darīju pats visus lauku darbus, bet šogad slimoju, nu vairs pie traktora stūres nesēžos. Kārtoju sagādes un realizācijas jautājumus - kur izdevīgāk, kur dārgāk var pārdot labību, kur lētāk un labāk nopirkt vajadzīgo.