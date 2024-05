Darbu sāk privātie fondi

No 2003. gada 1. janvāra Valsts kase vairs nebūs vienīgais fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, jo darbību uzsāks privātie līdzekļu pārvaldītāji.

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki varēs izvērtēt un izvēlēties savu līdzekļu pārvaldītāju un to piedāvātos ieguldījumu plānus. Būs plašākas līdzekļu ieguldīšanas un lielākas pensijas kapitāla uzkrāšanas iespējas.

2002. gada 3. septembrī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un a/s Hansabanka noslēgusi līgumu par sadarbību pensiju 2. līmeņa dalībnieku iesniegumu pieņemšanā par līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu plānu izvēli. Hansabanka ir pirmā Latvijas banka, kas noslēgusi šādu līgumu ar VSAA. No šī gada oktobra vidus 2. līmeņa dalībnieki iesniegumus par līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu var iesniegt ne tikai jebkurā VSAA filiālē (personīgi vai pa pastu), bet arī Hansabankas filiālēs, internetbankā Hansa.net un telefonbankā.

2002. gada 30. septembrī VSAA parakstīja līgumu jau ar otro privāto līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu sabiedrību (IS) Optimus fondi par pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu.

Tātad šobrīd ir parakstīti līgumi par pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu ar divām IS - Hansa Fondi un Optimus Fondi. IS Hansa Fondi piedāvā divus ieguldījumu plānus: Hansa ieguldījumu plāns Stabilitāte un Dinamika. IS Optimus Fondi piedāvā četrus ieguldījumu plānus: Optimus aktīvais plāns, Optimus sabalansētais plāns, Optimus Latvijas plāns un Optimus Eiropas plāns.

Visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem ir iespējas izvēlēties, kurā no līdzekļu pārvaldītāju piedāvātajiem ieguldījumu plāniem no 2003. gada janvāra ieguldīt savu 2. līmeņa pensiju kapitālu. Līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēles termiņam nav ierobežojuma. Līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu būs iespējams mainīt vienu reizi gadā.Zita Laviceviča, VSAA Saldus filiāles direktore