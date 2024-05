Palīdzēsim nepilngadīgajām māmiņām!

Ķemeru nepilngadīgo grūtnieču rehabilitācijas centra budžetā trūkst līdzekļu, lai ar pilnvērtīgu uzturu, grūtniecēm, jaunajām māmiņām un mazuļiem domātajām higiēnas precēm nodrošinātu centra iemītniekus.

Ir iedegta pirmā Adventes svece, tuvojas Ziemassvētki, kas ir arī mīlestības un dāvināšanas prieka svētki.

Ģimenes aprūpes centra "Bulduri" Ķemeru rehabilitācijas nodaļā uzturas un rehabilitāciju saņem topošās nepilngadīgās māmiņas un nepilngadīgās jaunās māmiņas no visas Latvijas. Viņas nāk no ģimenēm, kurās nav sapratnes un atbalsta šajā situācijā, no ļoti trūcīgām ģimenēm, bērnu namiem, ielas bērnu vides. Māmiņas, kas nolēmušas saglabāt savu bērniņu un pašas to audzināt, nonākušas krīzes situācijā. Palīdzību un patvērumu viņas rod Ķemeru rehabilitācijas nodaļā.

Šobrīd tajā uzturas viena nepilngadīga grūtniece un piecas nepilngadīgas māmiņas.

Ziedojot naudu, jūs palīdzēsiet un sagādāsiet kaut nedaudz prieka krīzes situācijā nonākušajām nepilngadīgajām grūtniecēm un nepilngadīgajām māmiņām un viņu mazuļiem. Par ziedotajiem līdzekļiem varēs iegādāties pilnvērtīgu pārtiku un pamperus jaundzimušajiem, higiēnas preces jaunajām māmiņām.

Ziedojumu var pārskaitīt: ĢAC "Bulduri" rehabilitācijas nodaļa, reģ. Nr. 000319099, Nod. 40003190990, a/s LUB Jūrmalas nodaļa, kods UNLALV 2X010, konts 50000007211.

Ziedojumu kastīte līdz 14. decembrim būs arī "Saldus Zemes" redakcijā.