Piektā daļa kriminālsodu - piespiedu sabiedriskie darbi

Triju gadu laikā, kopš likums pieļauj brīvības atņemšanu par noziedzīgiem nodarījumiem aizstāt ar piespiedu sabiedriskajiem darbiem, šis soda veids kļuvis ierasts. Valstī vidēji piektā daļa kriminālsodu tiek izciesti tieši šādā veidā.

Rumāņi cer atslogot cietumus

Šonedēļ Saldū viesojās tiesu un pašvaldību darbinieki no Rumānijas. Viņi iepazinās ar Latvijas praksi, pielietojot sodu - piespiedu sabiedriskie darbi - par krimināli sodāmiem noziedzīgiem nodarījumiem. Braucienu organizēja Starptautiskā soda reformu organizācija, kuras Austrumeiropas reģiona vadītāja Kamēlija Pauna uzsvēra - piespiedu sabiedrisko darbu piemērošana krimināllietās ļautu ievērojami atslogot Rumānijas cietumus. Pieredzes braucienā gūtās zināšanas tiks izmantotas, realizējot pilotprojektu divās Rumānijas pašvaldībās, un, ja rezultāti būs labi, organizācijai būs pamats griezties Rumānijas Tieslietu ministrijā ar priekšlikumu mainīt kriminālsodu sistēmu.

Šajā valstī ar piespiedu sabiedriskajiem darbiem soda par administratīviem pārkāpumiem, kā arī par nepilngadīgo likumpārkāpumiem, kas savukārt ir neparasti Latvijā. Delegācijas sastāvā esošie tiesneši, prokurori, probācijas dienesta darbinieki interesējās gan par sabiedrisko darbu organizēšanas praksi, gan rezultātiem, gan sabiedrības attieksmi pret šādu soda veidu. Viņi arī ciemojās Saldus rajona tiesā un uzdeva daudz jautājumu par Latvijas tiesu sistēmu, bija Saldus pamatskolā, kur strādā ar piespiedu sabiedriskajiem darbiem notiesāts cilvēks, un iepazinās ar darba devēja pieredzi. Visbeidzot ciemiņi apmeklēja jauniešu centru "Laipa".

Bija likums un neziņa

Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa, atceroties piespiedu sabiedrisko darbu kā soda veida ieviešanu dzīvē, uzsvēra, ka ļoti daudz kas bijis atkarīgs no pašiem tiesu darbiniekiem. "Likumu pieņēma, bet mehānisma, kā to ieviest, nebija. Braucām uz pašvaldībām, stāstījām, pārliecinājām. Attieksme bija ļoti dažāda, arī noraidoša - pašvaldībās uzskatīja, ka viņiem būs ļoti daudz problēmu ar cilvēkiem, kas notiesāti ar piespiedu sabiedriskajiem darbiem. Pašvaldību darbinieki sacīja, ka līdz ar likumpārkāpējiem tiek notiesātas arī pašvaldības."

Pašlaik sodu - piespiedu sabiedriskie darbi - pielieto aizvien plašāk, to paredz jau 84 Krimināllikuma panti. Iespējams, ka ar laiku šo soda veidu varētu piemērot par praktiski visiem kriminālnoziegumiem, kas paredzēti Krimināllikuma pantu pirmajās daļās.

Lielāka iespēja laboties

"Iespēja labot savu vainu un izciest sodu, netiekot izlolētam no sabiedrības, stimulē cilvēku vairs nepārkāpt likumu," pārliecināts Saldus rajona piespiedu sabiedrisko darbu koordinators Jānis Brintenieks. Viņaprāt, liela nozīme bijusi tam, ka pirmie gadījumi, kad notiesātajam bijis jāstrādā piespiedu darbs, bijuši veiksmīgi un vairojuši pašvaldību un darba devēju uzticēšanos šai praksei.

Tā kā notiesātajiem pēc sprieduma stāšanās spēkā pašiem jāizrāda iniciatīva par soda izciešanu un jāgriežas savā pašvaldībā, liela nozīme, kā viņu tur sagaida, kā veidojas pašvaldības un notiesātā attiecības. Jānis Brintenieks uzsver, ka daudzas pašvaldības, piemēram, Novadnieki, Gaiķi, Brocēnu novada Brocēni un Remte, ļoti atbildīgi izturas pret soda izciešanas nodrošināšanu. Turpretī, piemēram, Lutriņos, pret savu iedzīvotāju nodarbināšanu piespiedu sabiedriskajos darbos izturas noraidoši un nelabprāt sadarbojas ar PSD dienestu.

Ja nestrādā - jāiet cietumā

Triju gadu laikā Saldus rajonā bijuši trīs gadījumi, kad notiesātais apzināti izvairījies no piespiedu sabiedriskajiem darbiem, un šo sodu nācies aizstāt ar reālu brīvības atņemšanu. Tā pagājušo piektdien Saldus rajona tiesa atzina par pamatotu Saldus rajona piespiedu sabiedrisko darbu dienesta lūgumu aizstāt broceniekam A. K. piespriesto sodu - 150 stundas piespiedu sabiedriskā darba - ar 75 diennaktīm aresta.

K. tika notiesāts šī gada februārī par Krimināllikuma 109. pantā paredzēto noziegumu - Patvaļīga koku ciršana, un tiesa, ņemot vērā tiesājamā labo raksturojumu un faktu, ka viņš nav iepriekš sodīts, nepiesprieda reālu brīvības atņemšanu. Tomēr visas vasaras laikā K. tā arī nenostrādāja nevienu stundu Brocēnu pašvaldības noteiktajos darbos. Viņš pats to izskaidro - viņam esot likts pļaut zāli, bet viņš to neprot, savukārt Brocēnu pilsētas daiļdārzniece norāda, ka esot piedāvājusi notiesātajam dažādus darbus. K. arī nav ņēmis vērā PSD dienesta darbinieku mutiskus un rakstiskus brīdinājumus par sekām, kas draud par izvairīšanos no soda.

Saskaņā ar 2002. gada 23. maijā pieņemtajiem Krimināllikuma grozījumiem divas piespiedu sabiedrisko darbu stundas pielīdzināmas vienai aresta dienai, tāpēc tagad K. būs jāpavada divarpus mēneši daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.

"Tiesājamais bija satriekts par šo spriedumu," sacīja G. Galiņa. "Diemžēl viņš nebija novērtējis, ka piespiedu sabiedriskie darbi ir ļoti nopietns sods. Šajā laikā no darbiem izvairījās vēl viens notiesātais, un viņš tūlīt pēc šī sprieduma sāka strādāt jo čakli."

Piespiedu sabiedriskie darbi Saldus rajonā

2002. gadā

notiesāta 41 persona, no tiem 15 - Saldus pilsētā

piespriestas 5400 piespiedu sabiedriskā darba stundas

21 persona ar PSD sodīta par Krimināllikuma 262. pantā paredzētu noziedzīgo nodarījumu - transportlīdzekļu vadīšanu dzērumā

6 personas - par KL 180. pantā paredzētu noziedzīgu nodarījumu - zādzību nelielā apmērā

5 personas - par KL 109. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu - patvaļīgu koku ciršanu