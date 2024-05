Neļauj atslēgt centrālapkuri atsevišķos dzīvokļos

Līdztekus Saldus pilsētas domes sēdē iekļautajiem jautājumiem deputāti uzklausīja vairākas informācijas un debatēja gan par pilsētas tālākai attīstībai, gan domes darba organizācijai svarīgiem jautājumiem.

Izskata rajona padomes priekšlikumu

Izskatīja rajona padomes iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu - lūgt Saldus pilsētas domei nodot publiskās bibliotēkas funkcijas Saldus rajona galvenajai bibliotēkai. Uz sēdi bija uzaicinātas bibliotēkas speciālistes, kuras atbildēja uz deputātu jautājumiem.

Publiskās bibliotēkas pamatfunkcija ir klientu apkalpošana, savukārt galvenajai bibliotēkai līdztekus ir arī vairāki citi uzdevumi: fondu komplektēšana un apstrāde visām rajona publiskajām bibliotēkām, profesionālās apmācības organizēšana, sadarbības organizēšana starp bibliotēkām, kopkataloga veidošana u.c. Aptuveni puse darbinieku darba veltīts galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, puse - klientu, tas ir, lasītāju, apkalpošanai. Savukārt no tiem lielumlielā daļa ir tieši Saldus iedzīvotāji, piemēram, pagājušajā gadā rajona galvenajai bibliotēkai bija 6046 lasītāji - Saldus pilsētas iedzīvotāji - un tikai 1100 lasītāju ārpus Saldus. Tāpēc arī rajona padome uzskata, ka Saldus pilsētas pašvaldībai un rajona padomei jāvienojas par bibliotēkas kopīgas finansēšanas principiem.

Dome nolēma piekrist nodot publiskās bibliotēkas funkcijas Saldus rajona publiskajai bibliotēkai un lūgt galveno bibliotēku vienoties ar Saldus pilsētas domi par sadarbību bērnu galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšanā Saldus rajona administratīvajā teritorijā. Pilnvaroja domes vadību piedalīties līguma izstrādāšanā ar rajona padomi. Līgums tiks apstiprināts domes sēdē.

Izskata iesniegumus

Nolēma reģistrēt 3 personas pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumos uzskaitē pirmām kārtām, vienu personu - vispārējā kārtā. Trim personām nolēma izīrēt pašvaldības dzīvokļus.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz trim nekustamajiem īpašumiem. Reģistrēja trīs tirdzniecības vietas. No tām trīs ir jaunas: SIA "Demarke" salons "Pērles" Rīgas ielā 10a, SIA "Fokuss" tirdzniecības vieta Rīgas ielā 10b un IU "Dobeles A un J" Kuldīgas ielā 48a. Nolēma reģistrēt trīs individuālā darba veicējus - mežizstrādes darba, logopēda darba un pīšanas darbu veikšanai.

Piekrita mazumtirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem SIA "VP Market" veikalā "T-Market" Rīgas ielā 8.

Nolēma no 1. novembra nodot dzīvojamās mājas Saldū, Kalnsētas ielā 21, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Artim Tunēnam. BO SIA "Saldus namsaimnieks" slēgs apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanas - pieņemšanas aktu ar pilnvaroto personu un pārstās iekasēt dzīvojamās mājas īres un apsaimniekošanas maksu no šī nama iedzīvotājiem.

Lemj par nekustamajiem īpašumiem

Nolēma iznomāt Rīgas SIA "Ollis gardums" (nodarbojas ar saldumu vairumtirdzniecību) neapdzīvojamās telpas Striķu ielā 2, uzdeva iestādei, kam šī ēka ir valdījumā, - Saldus 2. vidusskolai - slēgt nomas līgumu par šīm telpām.

Četriem nekustamajiem īpašumiem piešķīra adresi, iznomāja sešus zemes gabalus sakņu dārzu ierīkošanai.

Pārtrauca SIA "Latvijas propāna gāze" zemes lietošanas tiesības uz zemes gabala Kuldīgas ielā 84a daļu, piešķīra tam atsevišķu adresi - Robežu iela 41 - un to uz gadu iznomāja p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts".

Nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādus. Lielākie parādnieki ir SIA "Laine", Saldus BUB, SIA "Hortens", Pēteris Piļeckis, Dace Bunkusa. Parādus piedzīs arī no vairākām privātpersonām - individuālo māju īpašniekiem.

Izskata normatīvos aktus

Nolēma grozīt Saldus pilsētas budžetu 2002. gadam, ņemot vērā ieņēmumu un izdevumu izmaiņas atsevišķās Saldus pilsētas izglītības iestādēs.

Izskatīja un ar nelieliem labojumiem pieņēma noteikumus "Par Saldus pilsētas pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu zemes gabalu iznomāšanu". Šajos noteikumos formulēti principi, pēc kādiem Saldus pilsētā tiek iznomāti zemes gabali dažādām vajadzībām - sabiedriskai un komerciālai apbūvei, individuālai apbūvei, dārziem vai ganībām -, nomas maksas noteikšanas kritēriji un nomnieku pienākumi.

Izskatīja deputāta U. Feldmaņa iesniegto lēmuma projektu "Par izmaiņām instrukcijā "Par Saldus pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtību"". Izmaiņu pamatdoma - atļaut to Saldus pilsētas pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes, kur to pieļauj ēkas plānojums (ir plītis, atbilstoši dūmvadi utt.) un kur dzīvokļa atslēgšana no centrālās apkures neietekmē kaimiņu dzīvokļu apsildi.

Par šo jautājumu izraisījās diskusijas. "Vecu daudzdzīvokļu namu, kuros sākotnēji bijusi alternatīvā apkure un tikai vēlāk izbūvēta centrālā apkure, nav daudz. Tajos nedzīvo turīgi ļaudis, un nav pareizi, ka mēs nenākam viņiem pretī un neļaujam izmantot lētāku apkuri," savas domas izteica A. Līpiņš. "Pēc pāris gadiem par siltumu būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, tādēļ daudzi vispār nevarēs samaksāt par centralizēto siltumu. Mēs spējam novērst šo situāciju vismaz atsevišķās mājās," iesniegtos labojumus pamatoja U. Feldmanis. Savukārt V. Dīriņš uzskatīja, ka dome nevar uzņemties atbildību par sekām, kas var būt, ja kādas mājas atsevišķi dzīvokļi tiek atslēgti no centrālās apkures, un norādīja - izvēlēties alternatīvu apkuri var tikai tajās mājas, kuras iedzīvotāji apsaimnieko paši.

Vārdiskajā balsojumā par U. Feldmaņa iesniegtajām izmaiņām balsoja A. Pūtelis, A. Līpiņš un pats projekta autors, J. Koļesņikovs atturējās. Līdz ar to projekts neguva balsu vairākumu.

Analizē kļūdas, klausās informācijas

Šajā reizē domes sēdē - plaša informatīvā daļa. Vispirms deputāti noklausījās domes galvenās grāmatvedes I. Mucenieces ziņojumu par valsts kontroles revīzijas rezultātiem, pārbaudot, cik pareizi bijis sastādīts domes 2001. gada pārskats. Valsts kontrole konstatējusi vairākas nepilnības, kas novērstas. Deputāti uzdeva jautājumus par situācijām, kādās varēja rasties pārbaudē konstatētās kļūdas.

V. Dīriņš informēja - saņemts pirmais lūgums no studenta galvot studējošo kredītu. "Mums principiāli jāizlemj, kā šādās situācijās rīkosimies. Domei ir lielas kredītsaistības, un galvojums var vēl vairāk apgrūtināt mūsu sadarbību ar bankām," sacīja V. Dīriņš. Savukārt J. Koļesņikovs atgādināja - kad partijas startēja pašvaldību vēlēšanās, izglītību kā prioritāti daudzināja visi kā viens. Šis ir brīdis, kad solītais jāpilda. Arī A. Līpiņš pauda, ka pašvaldības galvojumu lūdz nepilnu vai mazturīgu ģimeņu bērni, un ir svarīgi viņus atbalstīt: "Vecākus neizvēlas, un mums jāpriecājas, ka arī no ģimenēm, kur vecāki varbūt nav labākais paraugs, bērni vēlas studēt un izrauties no ģimenes vides."

Daži deputāti bija neapmierināti ar to, ka p/u "Saldus tirgus" vadība atsākusi sadarbību ar tirgus rekonstrukcijas projekta autoru, lai samazinātu projekta izmaksas. "Arī par šo darbu jāmaksā. Būtu līdz turpmākajam domes lēmumam jāaizliedz jebkādas darbības ar tirgu!" pārliecināts A. Pūtelis.

Noklausījās A. Līpiņa informāciju par to, ka domes sociālās aprūpes dienests saņēmis dienesta darbinieces I. Brintenieces iesniegumu ar lūgumu atļaut viņai vadīt sabiedrisko organizāciju "Laipa", pārtraucot darba attiecības ar sociālo dienestu. Tiek piedāvāts strādāt uz līguma - SO "Laipa" pilda domes pasūtījumu - darbu ar nepilngadīgajiem, nomājot domes telpas. Nolēma nodot šo iesniegumu izskatīšanai komitejās un uz nākamo sēdi sagatavot lēmuma projektu.

Domes darbinieki informēja deputātus par darbiem, kas notiek vai tuvākajā laikā iecerēti pilsētā, un atbildēja uz jautājumiem.