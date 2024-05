Nauda, kas novērš ugunsgrēku

Šonedēļ Saldū viesojās Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmas Ņujorkas biroja izpilddirektore Rebeka Toulsone un šīs programmas projektu direktore Latvijā Ieva Morica. Viņas tikās ar rajona padomes vadību un apsprieda programmas darbības rezultātus un turpmākās sadarbības nosacījumus.

Saldus rajons ir viens no aktīvākajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmā, un daudzi no tiem arī saņēmuši programmas atbalstu.

"Kurzeme kopumā ir aktīva projektu pieteikumu iesniegšanā, un Saldus - tajā skaitā. Šobrīd atbalstām divus projektus - pašvaldības līdzfinansējuma programmu un nepilngadīgo profilakses centra "Laipa" projektu," sacīja Ieva Morica. "No fonda, kas izveidots kopīgi ar pašvaldību, atbalstīti gandrīz 40 projekti. Taču ne jau kvantitātē ir galvenā vērtība, bet gan kvalitātē. Es vairāk skatos, kādas aktivitātes tiek atbalstītas. Vai tās ir kā ūdens spainis, kas apdzēš kādu ugunsgrēku, vai arī vispār neļauj ugunsgrēkam izcelties - tātad, lai risinātu problēmas, nevis cīnītos ar sekām. Šajā ziņā Saldū izdarīto vērtēju augstu."

Rebeka Toulsone pēc "Saldus Zemes" lūguma sniedza plašāku informāciju par Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmu:

"Fonds radies 1998. gadā, to izveidoja Amerikas valdība un Sorosa fonds. BAPP ir neatkarīga valde, kas strādā Ņujorkā un nodarbojas ar stratēģiskiem jautājumiem, un partneri katrā no Baltijas valstīm. Latvijā Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmu vada neatkarīgu ekspertu padome un izpildinstitūcija. Šie speciālisti vislabāk izprot vietējo situāciju, līdz ar to spēj panākt vislielāko labumu savai valstij no šīs programmas.

Fonda mērķis ir atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Baltijas valstīs. Kā mēs to darām? Galvenokārt - atbalstot individuālas nevalstiskās organizācijas, kuras ir svarīgākais posms, kā mudināt cilvēkus izteikt savu viedokli, iesaistīties savas dzīves vides veidošanā. Šajā sakarā darbojamies trijos virzienos. Pirmkārt, atbalstām nevalstisko organizāciju aktivitātes, tādējādi piesaistot tām sabiedrības uzmanību un iesaistot tajās aizvien vairāk pilsoniski aktīvu cilvēku. Otrkārt, palīdzam veidot NVO "ārējo vidi" - šīm organizācijām labvēlīgu likumdošanu, nodokļu politiku utt. Treškārt, atbalstām pašvaldību līdzfinansējuma programmas, jo tādējādi tiek stiprināta saikne starp pašvaldībām un NVO, un aktīvajiem cilvēkiem, kas tajās darbojas. Šeit runa vairs nav tikai par naudu, bet arī par līdzdarbošanos, attiecībām."

Vai jūtams, ka šajos četros gados izdevies atraisīt cilvēkos aktivitāti?

"Es domāju, ka izdarīts daudz - gan, lai sakārtotu ārējo vidi NVO darbībai, gan arī, individuāli atbalstot nevalstiskās organizācijas. Atbraucot uz šejieni, tiekoties ar cilvēkiem, esmu izpratusi - programma palīdzējusi radīt sistēmu, ar kuru cilvēki var ietekmēt to, kas notiek apkārt, savu dzīvi. Manuprāt, cilvēki ir aktīvi. Nupat bijām Ģibuļu pagastā, kur nevalstiskā organizācija saņēmusi ļoti nelielu atbalstu savām aktivitātēm, tomēr cilvēki ir gatavi ziedot savu laiku, darbu un idejas, lai ar šo mazo naudu palīdzētu pārējiem iekļauties sabiedriskajā dzīvē."

Kādas būs programmas prioritātes turpmākajā laikā?

"Līdztekus jau nosauktajiem trim virzieniem, kas paliek nemainīgi, - arī vietējās filantropijas attīstīšana. Programma paredzēta desmit gadiem. Mēs gribam radīt sistēmu, kas turpinās funkcionēt arī pēc programmas darbības izbeigšanās. Rīgā jau uzsākti divi pilotprojekti, kuru mērķis ir kopienas fonda izveidošana. Tas ilgtermiņā apvienos resursus no dažādiem avotiem un centrēsies nevis uz vienu noteiktu problēmu, bet gan uz aktuāliem jautājumiem, kas konkrētā brīdī ir svarīgi visai kopienai. Ir daudzi veidi, kā aktivizēt filantropiju - gan vietējo, gan nacionālo."