Ķirbji gatavojas ballītei

Next

Veikalos "Divi plus" pamazām sāk pulcēties neparasti viesi - krāšņi saposti ķirbji no visa rajona, lai šosestdien, 2. novembrī, piedalītos "Divi plus" un "Saldus Zemes" redakcijas rīkotajā lielajā noslēguma ballē un konkursā "Misters ķirbis 2002".

Pirmie pasākuma dalībnieki - ķirbju zēns ar savu meiteni - ieradās jau pirms mēneša. Katru dienu viņiem piepulcējas citi ballītes dalībnieki - mazi un lieli, viens par otru krāšņāki. Tos ballītei posuši gan atsevišķi cilvēki, gan visa klase. Ballītes dalībniekus var aplūkot veikalos "Divi plus" (Jelgavas ielā). Jau atnestie ķirbji ļoti cer, ka šonedēļ viņiem piepulcēsies vēl citi - kuplākā pulkā ballīte būs jautrāka. Tāpēc visi, kas vēlas savus dārza lolojumus izvest tautās un parādīt arī citiem, aicināti tos nest uz veikaliem "Divi plus".

Sestdien, lielās noslēguma balles laikā, žūrija izvērtēs, kam piešķirt titulu "Misters ķirbis 2002". Būs arī nominācijas "Interesantāk noformētais ķirbis", "Lielākais ķirbis" un "Skatītāju simpātija". Veikali "Divi plus" parūpējušies par balvām uzvarētāju īpašniekiem.

Pasākumā piedalīsies konditoreja "Miko" ar ķirbju gardumiem. Neiztiks arī bez pārsteigumiem. Visi interesenti aicināti piedalīties ķirbju ballē (tā sāksies pulksten 11), kā arī skatītāju simpātijas noteikšanā.

Ar ķirbju ballīti "Saldus Zeme" atklāj savas dzimšanas dienas pasākumus. Nākamgad laikraksts svinēs 40 gadu jubileju. Redakcijas izvēlētie simpātiskākie un atraktīvākie ballītes dalībnieki saņems "Saldus Zemes" pārsteiguma balvas. Uz tikšanos sestdien, 2. novembrī, veikalos "Divi plus"!