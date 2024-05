Piļu apceļošanas akcija uz Saldus rajonu atved tālumniekus

Akcijā "Apceļosim Latvijas pilis!" šogad piedalījās arī divas mūsu rajona pilis - Jaunauce un Vadakste.

Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkotā akcija šogad bija trešā. "Saskaitot pirmos rādītājus - apmeklētāju skaitu akcijā, parādās tendence samazināties, šogad ir 11 500 apmeklējumu. Salīdzinot ar pirmā gada akciju, gandrīz trīsreiz mazāk," - interneta mājas lapā raksta Latvijas Piļu un muižu asociācijas izpilddirektore Laima Lupiķe. "Šogad aktīvo ceļotāju, kas centušies pabūt visos akcijas objektos, ir 350. Visvairāk apmeklētas Kokneses pilsdrupas un Jaunmoku pils."

Ciemiņus uzņem Jaunauces skola

Smaidīgas, laipnas un ieinteresētas gides ceļotājus sagaidīja arī Jaunauces pilī. To šogad apskatījuši ap 300 ceļotāju - tikai nedaudz mazāk nekā pagājušogad. Galvenokārt - no tālienes, daudz mazāk apskatīt Jaunauci braukuši rajona iedzīvotāji. "Mūs, pirmkārt, pārsteidza viņu labestība un arī tas, ka atbraucēji tik labus vārdus teica par Latvijas mazajām pilīm," - pastāstīja Jaunauces pamatskolas skolotāja Iveta Siliņa. Viņa, tāpat kā pārējās kolēģes, vasarā pa nedēļai dežurēja skolā un sagaidīja ceļotājus. "Mēs izrādījām pili, kurā aizvien vēl daudz kas saglabājies, arī - apkārtni un parku, sagatavojām stāstījumu. Kopā ar vecākiem ieradās daudz bērnu. Bija cilvēki, it īpaši - akcijas noslēgumā, kas atbraukuši mums pastāstīja par citām redzētajām pilīm."

Tā kā nācies uzņemt ciemiņus, Jaunauces skolotājas vēl nav paguvušas apceļot Latviju, vienīgi skolotāja Dzintra Bidiņa ar savu audzināmo klasi esot iepazinusi divas citas pilis.

Gatavojoties vasarai, skolotājas padziļinājušas savas zināšanas par Jaunauces pili, par to arī stāstījušas skolēniem. Viņi esot lepni, īpaši - mazākie, ka skolā kādreiz dzīvojis barons.

"Palīgu mums nebija, skolas kolektīvs saviem spēkiem tika ar visu galā. Un, ja nākamgad atkal būs piļu apceļošanas akcija, domāju, tajā iesaistīsimies," - saka skolotāja Siliņa.

Ja būtu, kas Šķēdes pili...

Otrajā apceļošanas akcijas gadā maršrutu kartē bija lasāms arī Šķēdes pils nosaukums. Šogad - vairs nē.

"Mēs, vairāki šķēdenieki, sabiedriskā kārtā savās brīvdienās - sestdienās un svētdienās - strādājām pilī, uzņemot ciemiņus un izrādot pili, apkārtni. Vienu gadu tā varēja, bet vairāk..." - akcijas gadu atminas Šķēdes sākumskolas skolotāja Ginta Andersone. "Tā bija skaista vasara - pie mums ieradās daudzi, ja atmiņa neviļ, Šķēdes pilij pagājušogad bija trešais lielākais apmeklētāju skaits. Katrā gadījumā - tagad zina, ka Latvijā ir tāda Šķēde un ka te ir arī, ko apskatīt. Esam kļuvuši diezgan populāri, un arī šogad bez jebkādas reklāmas ieklīda daudz cilvēku, skatījās un interesējās. Tas mums, šķēdeniekiem, protams, ir pa prātam."

Atbraucēji gribējuši redzēt pili, dažs, smej Ginta, - pat pirkt. Bet, tiklīdz ēku ieraudzījis, prom bija, un, protams, pircēja pilij nav šobaltdien. Bet, ja būtu kāds, kas to grib, un izremontētu, atjaunotu, iekārtotu...

Kāpēc gan vajadzīgs atjaunot veco Šķēdes pili? "Es domāju, tā brīnišķīgi iekļaujas kopējā ainavā un atjaunošanai būtu, pirmkārt, estētiska nozīme, arī varētu attīstīties tūrisms" - prāto G. Andersone. "Pat būtu vienalga, kas pilī ir, - konferenču zāles, viesnīca vai kas cits -, jo pašvaldība to uzturēt nespēj. Pils izskatījās tik skaista starp krāsainajiem rudens kokiem!..."

"Līdz 25. oktobrim asociācijā iesūtīja ceļojuma anketas ar balsojumu nominācijās "Mana sapņu pils" un "Visviesmīlīgākā pilsmuiža", taču rezultāti tiks turēti noslēpumā līdz akcijas noslēgumam Cesvaines pilī 30. novembrī" - lasāms interneta adresē www.openlatvia.lv.