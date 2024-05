Latvijas uzņēmumu 2001. gada topā saldenieki pārstāvēti pieticīgi

Laikraksts Dienas Bizness sadarbībā ar Lursoft sagatavojis kārtējo Latvijas lielāko, veiksmīgāko, pelnošāko... uzņēmumu katalogu, vērtējot 2001. gada rezultātus. Diemžēl tajā iekļuvis tikai rets uzņēmums no Saldus.

Visdaudzinātākais Saldū darbojošais uzņēmums tradicionāli ir a/s “Kurzemes degviela”. “TOP 500” pēc neto apgrozījuma sarakstā tas ir 6. pēc kārtas (2000. gadā bija 3. vietā), kā arī lielākais degvielas tirgotājs pēc neto apgrozījuma, lielākais uzņēmums Kurzemē pēc neto apgrozījuma, 2. lielākais importētājs valstī un lielākais nodokļu maksātājs.

“TOP 500” minēti arī daži citi Saldus uzņēmumi: 144. vietā SIA “ALCO” (iepriekšējā gadā šī paša izdevēja sagatavotajā TOP 300 nebija minēta), 215. vietā — a/s “Brocēni” (2000. gadā 174. vietā), 302. vietā SIA “Ardeks” (iepriekš nav minēta), 425. vietā a/s “Saldus mežrūpniecība”, 428. vietā — a/s “Saldus labība”. Diemžēl citās nominācijās mūsējiem nav laimējies tikt līderos.