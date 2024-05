Viens projekts "Laipā" noslēdzies, prātā jau nākamais

Skolēnu rudens brīvdienās Saldus jauniešu centrā "Laipa" notika nometne, kurā piedalījās 35 bērni - gan policijas uzskaitē esošie, gan no maznodrošinātām ģimenēm, gan Dzirnavu ielas apkārtnē dzīvojošie.

Integrācijas projekta "Es esmu tāds kā tu" nometnē varēja ne tikai atpūsties, bet arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku un kaut ko iemācīties. Rīta cēliens sākās ar svētbrīdi. Saldus Sv. Jāņa draudzes mācītājs J. Bitāns iesvētīja centrā izveidoto kapelu. Otrā rītā svētbrīdi vadīja baptistu mācītājs A. Jūrmalis.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja diskutēt ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem J. Dreksleri un N. Zīli. Ar interesi visi noskatījās videofilmu par Saldus policijas pārvaldes ātrās reaģēšanas vienību. Ar bērniem darbojās arī Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs D. Čūders. Tikai sniegs iztraucēja ārā tuvāk iepazīt ugunsdzēsēju mašīnas. Tomēr ugunsdzēšamo aparātu paturēt varēja katrs, drīkstēja arī dzēst un tuvumā aplūkot tehniku. Pēcāk sekoja sporta spēles.

Šajā dienā "Laipā" viesojās arī 23 pārstāvji no Jaunpils jauniešu centra "Levestes spice", ar kuru mums izveidojusies laba un radoša sadarbība.

Otrajā dienā bija radošās darbnīcas ar šķīvju apgleznošanu un interaktīvo spēļu apgūšanu. Arī sporta aktivitātes. Pusdienās devāmies uz Sv. Jāņa draudzes diakonijas centru, kur mūs laipni sagaidīja draudzes darbiniece A. Lediņa. Nometnes dalībnieki un skolotāji saka lielu paldies par gardo maltīti.

Nākamajā dienā braucām uz Ventspili. Paldies nepilngadīgo lietu inspektoram N. Zīlem, kas palīdzēja uzturēt kārtību. Šajā dienā visiem bija daudz iespaidu - bērnu pilsētiņā, ledus hallē, baseinā, braucienā ar kuģīti "Hercogs Jēkabs". Nobeigumā kopīgi paēdām kafejnīcā "Diāna", kur, kaut ar novēlošanos, arī tika nosvinēta centra "Laipa" viena gada jubileja.

Integrācijas projekta "Es esmu tāds kā tu" noslēguma dienā notika seminārs, kura tēma - "Profilakses pasākumi un centra darbības principi". Seminārā piedalījās Kurzemes reģiona jauniešu centru darbinieki, kā arī interesenti no citiem rajoniem. Vistālākie ciemiņi mēroja ceļu no Jēkabpils. Dalījāmies pieredzē, uzklausījām dažādus viedokļus. Nepilngadīgo lietu inspektore J. Drekslere stāstīja par profilakses darbu Saldus rajonā, "Laipas" darbiniece D. Suhareva vadīja spēles no mūsu programmas "Durvis", par sadarbību stāstīja piespiedu sabiedrisko darbu koordinators J. Brintenieks, bet psiholoģijas studente I. Rūtena iepazīstināja ar centrā veiktajām aptaujām un savu pētījumu. Es pastāstīju par "Laipas" darbību un realizētajām programmām, mūsu veiksmēm un neveiksmēm, - lai citi izvairītos no kļūdām.

Šajā nedēļā mūsu centrā bija daudz ciemiņu, tostarp arī no Valsts Bērna tiesību aizsardzības centra, Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmas Ņujorkas pārstāvniecības. Integrācijas projektu "Es esmu tāds kā tu" atbalstīja Valsts Bērna tiesību aizsardzības centrs, tā pirmā kārta notika septembrī. Šis projekts nu ir noslēdzies, bet centra darbinieku prātos jau virmo jaunas idejas.