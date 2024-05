Lai stiprinātu sadarbību starp skolu un sabiedrību četros pagastos, Druvas vidusskola ir uzsākusi īstenot kādu projektu.

"Mūžizglītības jēdziens ir atslēga uz 21. gadsimtu" - šo atziņu var lasīt Žaka Delora grāmatā "Mācīšanās ir zelts", kas veltīta teorētiskiem apcerējumiem par izglītības attīstību gadsimtā, kurā drīz būsim aizvadījuši otro gadu.

Gudro vārdu "mūžizglītība" var skaidrot pavisam vienkārši - visi cilvēki savā dzīvē viens no otra kaut ko mācās, pie tam jebkurā vecumā - bērni mācās no vecākiem, vecāki - no bērniem, skolēni mācās no skolotājiem, skolotāji - no skolēniem. Un pilnīgi prātīga ir kombinācija - vecāki mācās no skolotājiem un skolotāji - no vecākiem. Un visam pamatā - uz savstarpēju sapratni balstīta sadarbība. Jo veiksmīgāka šī sadarbība, jo lielāks prieks par bērnu panākumiem un mazākas raizes par viņu pieļautajām kļūdām.

Lai stiprinātu sadarbību starp skolu un sabiedrību četros pagastos, Druvas vidusskola ir uzsākusi īstenot projektu ar mazliet dīvainu nosaukumu "Ceļojošais mācību centrs no Druvas", kuru finansiāli atbalsta Saldus rajona padome un Sorosa fonda Baltijas-Amerikas partnerattiecību programma.

Projekta ideja radās brīdī, kad apjautām, ka vairāki skolotāji, piedaloties dažādos kursos un semināros gan par savu, gan pagasta budžeta naudu, ir apguvuši daudz interesantu un vērtīgu tēmu, kuras varētu pastāstīt sava un apkārtējo pagasta iedzīvotājiem un bērnu vecākiem. Psiholoģija, projektu darbs, informācijas tehnoloģijas, sakopta lauku vide, iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā pašvaldībā - tās ir tēmas, par kurām skolotāji rosinās domāt vecākus. Plānojam arī diskusijas par aktuālām problēmām - jauniešu brīvais laiks, garīgums ģimenē un skolā, profesijas izvēle, vecāku un skolotāju brīvprātīga sadarbība.

Un vecāku dienu norise četros pagastos ir norāde uz to, ka kvalitatīvus darbus var realizēt lielākā mērogā - novadā. Tādēļ arī viena no diskusiju tēmām būs "Pagastu apvienošanās novadā - ceļš uz attīstību!?"

Vecāku diena "NĀCIET ATKAL!"

2. novembrī - Druvas vidusskolā,

9. novembrī - Jaunlutriņu pamatskolā,

15. novembrī - Lutriņu pamatskolā,

22. novembrī - Šķēdes sākumskolā.

NĀCIET!