Atjaunotajam Blīdenes mazpulkam - jau 10

Blīdenes mazpulks savu jubileju atzīmēja ar dažādām jautrām izdarībām, bija ieradušies arī viesi.

Svin jubileju

Mazpulcēni bija parūpējušies, lai svinības būtu patīkams pārdzīvojums ne tikai viņiem, bet arī ciemiņiem. Tāpēc visa brīvlaika nedēļa mazpulcēniem pagāja, čakli strādājot.

Kaut laiks bija lietains un vējains, no paša 26. oktobra rīta mazie Blīdenes mazpulcēni savus viesus no Zebrenes, Druvas un Cieceres skolas mazpulkiem vedināja iepazīt pagastu. Visiem interesants likās Blīdenes stādaudzētavas apmeklējums. Pēc izzinošās turpinājās radošā daļa skolā, kur katrai no komandām bija jāiziet 13 darbnīcas - kādā no tām jāatbild uz jautājumiem par mazpulka dibināšanu, citā - sportiskā saliedētība, nākamajā atkal kas interesants, bet kopumā jāparāda komandas vienotais gars, kā tas raksturīgs mazpulcēniem. Ar to svinības nebeidzās, jo mazpulcēni uz dziedāšanu, jokošanos un dancošanu nav skubināmi.

Svētki nosvinēti, un atkal sācies darbs. Tomēr jubilejā ir derīgi atskatīties arī uz paveikto.

Atceras pirmsākumu

Kārtas skaitlis 361 norāda, ka Blīdenes mazpulks izveidots neatkarīgās Latvijas laikā. Kaut vēsturisku materiālu par mazpulku nav, tagadējā vadītāja Iveta Stūrmane domā, ka tādiem ir jābūt. Tāpēc mazpulka dalībnieki gaida atsaucamies cilvēkus, kas darbojušies pirms 2. pasaules kara Blīdenes mazpulkā.

Blīdenes mazpulks atjaunots 1992. gadā. 9. novembrī. Pie tā atjaunošanas šūpuļa stāvēja skolotāja Zane Krakovska, bet 1995. gadā mazpulka vadību pārņēma Ildze Broka-Volfa. No 1996. gada to vada Iveta Stūrmane. Šogad mazpulkā darbojas Blīdenes pamatskolas 49 skolēni, bet aktīvi tā darbā iesaistās arī 50 šīs skolas absolventu.

Iveta Stūrmane atzīst: "Man patīk, ka mazpulka organizācijā katrs nāk ar domu - ko es varu parādīt citiem. Ne jau visi tās dalībnieki nodarbojas ar dārzeņu un dzīvnieku audzēšanu, cits raksta dzeju, kāds interesējas par vēsturi utt. Ir svarīgi nekautrēties, uzdrošināties, iemācīties dalīties ar otru un iemācīties strādāt."

Raksta, strādā un atpūšas kopā

Varbūt ne katru gadu Blīdenes mazpulcēni ir tik rosīgi, bet šogad - jubilejas gadā - paveikts daudz. Mazpulcēni galvenokārt piedalījušies dažādos projektos. Pētījuši Blīdenes vēsturi, tās cilvēkus, kā arī iepazinušies ar Saldus rajona ievērojamākajiem ļaudīm. Piedalījušies meža projektā, braukuši uz Stūrmuižu, kur uzzinājuši, kā noteikt koka vecumu, un daudz interesanta par dabu. Meža projektā no 200 mazpulkiem ieguvuši 2. vietu Latvijā. Rakstījuši darbu Kādi ļaudis mums ir vajadzīgi. Arī par to iegūta godalgota vieta.

Nav tikai rakstīts, ir arī strādāts citādi. Kopā ar Blīdenes skolas skolēniem divās dienās salasīti 2079 kilogrami zīļu. Piedalījušies Miķeļdienas gadatirgū Rīgā, kur interesanto ķirbīšu izstādē - konkursā Sigita Zvirbule ieguvusi balvu. Arī kluba Tomāts izstādē izlikuši instalāciju. Viens no pēdējiem labajiem darbiem tika veikts oktobrī, kad kopā ar Zebrenes mazpulcēniem stādījuši ozoliņus uz Kurzemes un Zemgales robežas.

Paši mazpulcēni atzīst, ka visinteresantākās ir vasaras nometnes, kurās satiekas apmēram 600 mazpulcēnu no visas Latvijas. Tajās viņi ne tikai atpūšas, bet uzzina daudz jauna par ievērojamiem cilvēkiem, iepazīst vēsturiskus objektus, strādā radošajās darbnīcās. Šeit arī iegūti draugi no Alūksnes rajona Ziemeru mazpulka. Šovasar Blīdenes mazpulcēni piedalījušies nometnē Īslīcē un sporta spēlēs Aknīstē. Visi interesantie mirkļi tiek dokumentēti, fotografēti un apkopoti, lai paši atcerētos un citi palūkotos.